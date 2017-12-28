Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам информации и коммуникаций передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото Турара Казангапова
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций", - говорится в сообщении.
Напомним, владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации. Об этом свидетельствует дополнение статьи 36 закона об информатизации пунктом 5-1 следующего содержания:
"Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения".
Предполагается, что размещение информации пользователем при этом будет осуществляться под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.
Собственник или владелец электронного информационного ресурса будет обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.
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простому смертному там не разобраться , полный туман
там нормальная лексика есть? Это же мелкое хулиганство. Или в случае когда снимаешь чью то аварию нецензурная брань разрешена )))
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
а это для тех кто "моросит" www.youtube.com и два www.youtube.com можно давно расслабиться 8-)
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Kairat stayer: Медный: Вот эта эта ситуация мне напоминает алкаша.. который не может вытерпеть, когда в магаз подвезут водку... и пьёт всякий суррогат, да и ещё отсебятину гонит. Если ты не...
Моя Деревенька и её окрестности.
1952: Каждая страна должна уметь защищаться от иностранных поползновений!!! Только не от Иностранных - Инвестиций... :lol: :lol: :oops: