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сайлау курманов
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простому смертному там не разобраться , полный туман
28.12.17 19:29
!
Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и Тойотой
там нормальная лексика есть? Это же мелкое хулиганство. Или в случае когда снимаешь чью то аварию нецензурная брань разрешена )))
28.12.17 19:29
Медный
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
а это для тех кто "моросит" www.youtube.com и два www.youtube.com можно давно расслабиться 8-)
28.12.17 19:21
Медный
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Kairat stayer: Медный: Вот эта эта ситуация мне напоминает алкаша.. который не может вытерпеть, когда в магаз подвезут водку... и пьёт всякий суррогат, да и ещё отсебятину гонит. Если ты не...
28.12.17 19:18
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952: Каждая страна должна уметь защищаться от иностранных поползновений!!! Только не от Иностранных - Инвестиций... :lol: :lol: :oops:
28.12.17 19:14
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Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон

28 декабря 2017, 12:22 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам информации и коммуникаций передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото Турара Казангапова

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций", - говорится в сообщении.

Напомним, владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации. Об этом свидетельствует дополнение статьи 36 закона об информатизации пунктом 5-1 следующего содержания:

"Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения".

Предполагается, что размещение информации пользователем при этом будет осуществляться под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.

Собственник или владелец электронного информационного ресурса будет обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.
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Комментарии к новости
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тра-ля-ля
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:36
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда вступает в законную силу? С момента публикации в СМИ?Как будут регистрироваться зарубежные тролли которые тут сидят день и ночь?

кустанаец 1
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот , наводим порядок

...
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:41
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
112


(Пользователи)
Сообщений: 8344
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
Хотя я например сейчас этого не вижу..
Профайл

Сам
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:43
Комментарий удален модератором.

пропуск в мир
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:44
Комментарий удален модератором.

прохожий
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все зарегистрированных -в утиль.
есть правда в жизни.

Нурлан
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прощай Серый волк)))

я не робот
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильное решение.
надо почистить форум.
а царей и подкаблучников каждый первый красный.

правильно
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
закон должен быть для всех один.
а ни как сейчас.
сейчас беспредел, какие уп пп , всех их под зад.
пусть заходят в парадную дверь, а не с черного хода.

житель города
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 13:00
Комментарий удален модератором.

занятно
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у 112 с валентином остались последние деньки.
сушите сухари, вы уволены первым.

1952/доктор СИЗО
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан:
Прощай Серый волк)))

ну почему же так резко? Вспомним еще раз, что бы забыть навсегда!!! :-) :-( ;-) :lol:

Зареганый
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну че . будем прощатся.

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