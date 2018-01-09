Бишимбаев обвинил во лжи экс-председателя правления АО "Байтерек девелопмент"

Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев дал в суде показания по делу о коррупции в Национальном холдинге "Байтерек", который он возглавлял до мая 2016 года. По его утверждению, он никогда напрямую не занимался вопросами фонда, сообщает Informburo.kz.

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- По эпизоду "Байтерек девелопмент" хочу сообщить: я никогда не создавал никакой схемы по сбору взяток с руководителей строительных компаний, никогда не получал взяток ни от Жаксыбаева (экс-председатель правления АО "Байтерек девелопмент", дочерней организации НУХ "Байтерек". – Авт.), ни от одного фигуранта, сидящего здесь, – заявил он в суде.

По версии Куандыка Бишимбаева, 11 ноября 2014 года глава государства поручил ему разработать и реализовать программу жилищного строительства по аренде жилплощади с последующим выкупом. Правительство поставило соответствующую задачу перед холдингом "Байтерек" и его дочерней организацией – АО "Казахстанские ипотечные компании". В задачу входило сдать в 2015 году 400 квадратных метров жилья.

- Для государственной организации сдать такой объём жилья за один год было очень амбициозной задачей. Главным оператором этой программы была определена АО "Казахстанские ипотечные компании". "Байтерек" вообще не был участником этой программы. "Байтерек девелопмент" стал участников только в марте 2015 года, когда АО "Казахстанские ипотечные компании" привлекло "Байтерек" в качестве агента для исполнения программ. Объём 400 квадратных метров – это очень много. АО "Казахстанские ипотечные компании" не имел достаточных ресурсов, чтобы самостоятельно справиться с этим объёмом, – пояснил он.

Экс-министр обратил внимание на то, что Жаксыбаев заступил на пост руководителя "Байтерек девелопмент" в 2013 году, когда он назывался АО "Фонд стрессовых активов", и был он тогда заместителем, а не первым руководителем. По словам подсудимого, АО "Фонд стрессовых активов" тогда занимался проблемными дольщиками и распределением среди них этих квартир.

- Это была маленькая компания, основной персонал составляли строители-сметчики. В 2014 году Жаксыбаев был назначен руководителем и предложил новую стратегию, которая заключалась в строительстве новых коммерческих объектов, жилья, в том числе с банками второго уровня. Было сказано, что финансовых ресурсов холдинг ему выделить не сможет, но он сказал, что средств будет достаточно. После этого холдинг переименовали в АО "Байтерек девелопмент" и перенесли организации из Алматы в Астану. Тогда "Байтерек" не участвовала ни в одной программе и была одной из самых маленьких организаций в холдинге. Я вопросами никакими напрямую не занимался, все вопрос решал куратор от фонда. Затем в 2014 году в АО "Байтерек девелопмент" пришли работать Анарбай, Сапарымбетов, Сариев. Никогда Жаксыбаев не согласовывал их приход со мной. Я их не знал, никаких указаний не давал, я вообще не знал, что они работают, – отметил Бишимбаев.

Экс-министр рассказал, как в июне 2016 года в одном из СМИ появилась новость о том, что один из руководителей "Байтерек девелопмент" Анарбай был задержан в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения.

- Эту заметку прочитало моё руководство в Правительстве, и, конечно, некоторые из них указали мне: мол, как такие люди могли вообще работать в "Байтереке". Поверьте, это было неприятно. Я тогда позвонил Жаксыбаеву и выговорил ему за то, что такие люди работают у него, а мне приходится за них краснеть. Вот откуда я знаю Анарбая, – вспомнил бывший чиновник.

Бишимбаев отметил, что, по версии обвинения, он для организации взяток от строителей привлёк Жаксыбаева к схеме, а также склонил его к преступной деятельности. Сам он с этой версией несогласен.

- Во-первых, сам Жаксыбаев сказал, что он сам пришёл ко мне с предложением. И хотя весь его дальнейший рассказ является ложью, но даже в нём он не говорит о том, что его кто-то склонял. Напротив, я ему неоднократно говорил о том, чтобы он не подставил себя и меня. Честно скажу, что мне не раз звонили акимы, жаловались на долгую оплату, говорили, что в "Байтерек девелопмент" специально затягивают. В таких случаях я всегда немедленно реагировал. Я говорил Жаксыбаеву за такие случаи, я не знал тогда, что он прикрывал свои интересы и совершал противоправные действия, я не мог знать об этом. Вернусь к программе: в обвинительном акте указано, что я лично контролировал ход программы и проводил совещания. Вообще-то, это моя прямая обязанность. Это бюджетные средства, и контроль от Правительства до нашего холдинга был постоянный. Чтобы успеть до конца 2015 года, брали все проекты, которые предлагались акиматами регионов, поэтому ни о какой схеме речи нет, нам просто надо было успеть, – сообщил экс-министр.

Куандык Бишимбаев много раз отмечал, что взяток за подписание контрактов не было, а главным для него было выполнить задачу Президента. По информации экс-чиновника, первые дома с начала 2015 года были сданы к Наурызу в Шымкенте, в мае-июле уже начался ввод объектов в Алматы, Астане, Кызылорде. При этом все эти объекты сдала АО "Казахстанские ипотечные компании", что, по его мнению, ещё раз подтверждает – "Байтерек" не был основным исполнителем этой программы, а все проекты, которые соответствовали критериям, сразу отбирались и подписывались.

- Обвинение считает, что я разработал план, поручил Жаксыбаеву привлечь людей, распределил их роли, но, как я уже сказал выше, я не знал, не знаком, не нанимал никого, а именно Санарбая, Сариева, Айтимбетова, Акрамова и других. Никаких планов я не разрабатывал, не знал я о процедурах, которые действуют в "Байтерек девелопмент", это не входило в мои обязанности, поэтому я не мог распределять эти роли. Я физически дословно не могу знать положения, уставы, внутренние нормы. "Байтерек" полностью самостоятельная организация, – резюмировал подсудимый.

О том, что Бишимбаев вовлечён в следствие по делу "Байтерека", стало известно в конце 2016 года. Он был освобождён от должности министра национальной экономики 27 декабря того года. В должности министра проработал чуть более полугода, с мая 2016 года. До назначения министром возглавлял нацхолдинг "Байтерек".

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