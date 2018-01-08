Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства

Куандык Бишимбаев начал давать показания в суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Бывший министр национальной экономики отметил, что готов пояснить все обстоятельства по уголовному делу. В начале своей речи он отметил, что, оказавшись на скамье подсудимых, подвел Президента и всех казахстанцев.

"Я хочу донести до общества и, самое главное, до Президента Казахстана, Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно Главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями. (…) Везде, где бы я ни работал: в "Самруке", "Байтереке", в министерстве, я стремился добиваться поставленных Главой государства задач, поручений. Для меня это всегда было приоритетом номер один. Все задачи, которые Президент ставил, все это делалось для граждан Казахстана: жилье, работа, рабочие места. (…) Я глубоко признателен Президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ему и стране на самом высоком уровне", - отметил в суде Куандык Бишимбаев.

"Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые приблизили людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это", - обратился Бишимбаев.

"Я не признаю себя виновным в совершении преступлений, о которых говорится в обвинительном акте. Я знаю это достоверно, постараюсь, уважаемый суд, довести до вас свою позицию, основанную на том, что мне известно", - заявил экс-министр нацэкономики.

В суде Куандык Бишимбаев также рассказал, почему ранее не давал показания по предъявленным обвинениям.

"Я принял решение воспользоваться законным правом дать показания только в суде, на котором будут присутствовать представители СМИ, дать объективные, честные показания, которые мне известны. Представить казахстанскому обществу сведения по вменяемым мне преступлениям", - заявил Куандык Бишимбаев.

31 октября 2017 года в Астане началось предварительное слушание по делу в отношении Куандыка Бишимбаева и еще 22 фигурантов дела. Бывший министр нацэкономики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 - "Получение взятки", частью 4 пункта 2 статьи 189 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" УК РК.