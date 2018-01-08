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Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства

8 января 2018, 11:47 |  Криминал

Куандык Бишимбаев начал давать показания в суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Бывший министр национальной экономики отметил, что готов пояснить все обстоятельства по уголовному делу. В начале своей речи он отметил, что, оказавшись на скамье подсудимых, подвел Президента и всех казахстанцев.

"Я хочу донести до общества и, самое главное, до Президента Казахстана, Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно Главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями. (…) Везде, где бы я ни работал: в "Самруке", "Байтереке", в министерстве, я стремился добиваться поставленных Главой государства задач, поручений. Для меня это всегда было приоритетом номер один. Все задачи, которые Президент ставил, все это делалось для граждан Казахстана: жилье, работа, рабочие места. (…) Я глубоко признателен Президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ему и стране на самом высоком уровне", - отметил в суде Куандык Бишимбаев.

"Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые приблизили людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это", - обратился Бишимбаев.

"Я не признаю себя виновным в совершении преступлений, о которых говорится в обвинительном акте. Я знаю это достоверно, постараюсь, уважаемый суд, довести до вас свою позицию, основанную на том, что мне известно", - заявил экс-министр нацэкономики.

В суде Куандык Бишимбаев также рассказал, почему ранее не давал показания по предъявленным обвинениям.

"Я принял решение воспользоваться законным правом дать показания только в суде, на котором будут присутствовать представители СМИ, дать объективные, честные показания, которые мне известны. Представить казахстанскому обществу сведения по вменяемым мне преступлениям", - заявил Куандык Бишимбаев.

31 октября 2017 года в Астане началось предварительное слушание по делу в отношении Куандыка Бишимбаева и еще 22 фигурантов дела. Бывший министр нацэкономики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 - "Получение взятки", частью 4 пункта 2 статьи 189 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" УК РК.
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Комментарии к новости
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ваще
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тошнит от таких речей.
невиновный он.
прости папа, плохие подчиненные подвели.

FOMA
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что тут скажешь, нужно понять и простить. Конечно пожурить немного, для виду. А в целом отметить что "вор" перевоспитался и больше не представляет опасности для государства. И назначить: заместителем, председателя правления планеты Казахстан!

§ nero136
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 08.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент тогда тоже виноват. Приблизил Бишимбаева, который приблизил других людей, а те приблизили ещё людей, которые всех подвели.
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FOMA
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nero136:
а те приблизили ещё людей, которые всех подвели.

вот вот, а те которые всех подвели это уборщица т.Зина на пол ставки. Вот она во всем виновата. Посадим ее за всех...

Кира
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким как он, хорошо было в советцкие времена, когда еще не было в законодательном уровне определено понятие коррупция, даже наш большой сосед по сей день с этим не определился что такое коррупция, а мы как всегда впереди планеты всей, создали законодательную базу определили понятии коррупция и начали сажать всех подряд кто подпадает под это понятие, в соседней стране такого типа Бишембаев вызвал бы какой нибудь Иван Иванович, наругал бы крепко и все под уголовную статью взятка ведь не подпадает, а понятии коррупция на законодательном уровне не определено нет у них закона о коррупции, закона о гослужбе, закона по этике гос служащих, вот и меньше попадают на глаза народа, ну нет у них такого понятия коррупция.

nik58
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поймут,простят 8-)

Читатель 1
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подчиненные подвели....что за бред он несёт??.. не в курсе был?? (Все они всё знают!!)

Житель
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:44
Комментарий удален модератором.

коматозник
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Подчиненные подвели....что за бред он несёт??.. не в курсе был?? (Все они всё знают!!)

И не правы вы.Не знал он! Пил саке с Баке, беш кушал, компот всякий там.
Ну а пока начальнике откушивать изволил, подчиненный и творил свои черные дела.

Кира
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот почему в РФ не посадили Васильеву или бывшего министра обороны не помню фамилии украли миллиарды долларов, но по закону под уголовную статью не подпадали так как нет законодательной базы как у на и не знали за что судить вот и отпустили, а у нас сел бы плотно да еще с выплатой миллиардных штрафов и конфискацией, так как есть законодательная база, а по их законах Бишембаева даже освободить с занимаемой должности не смогли бы.

§ drakon
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13009
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кира:
Вот почему в РФ не посадили Васильеву или бывшего министра обороны не

Что? ВЧК уже Кирой - стала?... :-o :-o
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Народный контроль
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил воспользоваться шансом и разжалобить главу государства и таким вот образом уйти от ответственности или минимизировать срок наказания.

ТАНОМИ
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кира:
ну нет у них такого понятия коррупция.


А главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева в связи с каким понятием к суду привлекли?

Иолис
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства




Отправлено: 08.01.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- "Я глубоко признателен Президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ЕМУ."
Нечего добавить.

§ 112
Re: Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства
112


(Пользователи)
Сообщений: 8585
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное это будущий оппозиционер..
Господи, у нас оказывается все оппозиционеры бывшие жулики и воры.
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