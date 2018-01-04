В футбольном клубе «Тобол» проведут проверку после публикации «НГ»
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ФК «Тобол» связана с договором госзакупок на проведение банкета.
Напомним, 7 ноября ТОО «ФК «Тобол» (с 50-процентным государственным участием) заключило договор о госзакупках, предметом которых стали «представительские расходы». Как стало известно «НГ», под этим понятием подразумевался банкет в честь окончания футбольного сезона стоимостью 581 022 тенге, который состоялся двумя днями ранее - 5 ноября. Директор ТОО «ФК «Тобол» Николай Панин пояснил, что ужин в караоке-баре оплачивался из собственных средств футбольного клуба. Тем не менее, судя по дате договора, нарушения законодательства о госзакупках все же были.
После публикации мы обратились к учредителю ТОО «ФК «Тобол» - ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области» - с просьбой прокомментировать ситуацию.
«ТОО «ФК «Тобол» является самостоятельным юридическим лицом, в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», действует на основании Устава и, соответственно, самостоятельно распоряжается собственным бюджетом, - сообщила в ответе на запрос руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА. - Управление имуществом товарищества, включая его деньги, относится к компетенции исполнительного органа товарищества в лице директора ТОО «ФК «Тобол». Контроль за соблюдением законодательства РК о государственных закупках осуществляется органами госаудита и финансового контроля. При этом по факту вашего обращения Наблюдательным советом товарищества будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ФК «Тобол».
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