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elektron
Имена, дороги и понты - наше все
Везёт же людям, живут и всего 1% налогов платят. Только позавидовать можно. Правда тогда я бы дорогам уже не удивлялся особо :-x
04.01.18 23:48
zas
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
председатель мужик с юмором, знаю его лично, только юмор зловещий
04.01.18 23:33
112
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: Кругом леворукие и с руками из другого места. Оди Да, совершенно верно.. Мои коллеги по профессиональному комментированию.. Особенно те, которые торгуются и ловят пьяного водятела с...
04.01.18 23:26
Я живу в этой стране
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
экспортер: Не давай . надо наказывать и взяткодателей . и строго
04.01.18 23:25
112
Имена, дороги и понты - наше все
Бомбила .: Кстати , мы с тобой общались , когда ещё транспортный контроль был , Не помню, он по моему всегда есть.. И где, по интернету что ли или васапу?
04.01.18 23:21
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В футбольном клубе «Тобол» проведут проверку после публикации «НГ»

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

4 января 2018, 16:44 |  Государство

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ФК «Тобол» связана с договором госзакупок на проведение банкета.

Напомним, 7 ноября ТОО «ФК «Тобол» (с 50-процентным государственным участием) заключило договор о госзакупках, предметом которых стали «представительские расходы». Как стало известно «НГ», под этим понятием подразумевался банкет в честь окончания футбольного сезона стоимостью 581 022 тенге, который состоялся двумя днями ранее - 5 ноября. Директор ТОО «ФК «Тобол» Николай Панин пояснил, что ужин в караоке-баре оплачивался из собственных средств футбольного клуба. Тем не менее, судя по дате договора, нарушения законодательства о госзакупках все же были.

После публикации мы обратились к учредителю ТОО «ФК «Тобол» - ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области» - с просьбой прокомментировать ситуацию.

«ТОО «ФК «Тобол» является самостоятельным юридическим лицом, в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», действует на основании Устава и, соответственно, самостоятельно распоряжается собственным бюджетом, - сообщила в ответе на запрос руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА. - Управление имуществом товарищества, включая его деньги, относится к компетенции исполнительного органа товарищества в лице директора ТОО «ФК «Тобол». Контроль за соблюдением законодательства РК о государственных закупках осуществляется органами госаудита и финансового контроля. При этом по факту вашего обращения Наблюдательным советом товарищества будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ФК «Тобол».
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В футбольном клубе «Тобол» проведут проверку после...




Отправлено: 04.01.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверку для галочки! Ну или контролёры сёмгу норвежскую санкционную совместно доедят. Пальчиком погрозят и на этом баста.

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