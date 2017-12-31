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Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112: Говорю строго по теме Это с Новым Годом! :lol: 112: Тогда и можно учить и других в том числе Может хватит тут указания раздавать, в себе разберись сначала :-P 112: реальный адрес...
31.12.17 21:24
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Пока писал о Высшем - перемене в нас самих, дан приказ сбегать за горячительными слабыми напитками.. Пока мы Новый Год справляем с салатом под шубой и горячительными, с нами не будет никаких...
31.12.17 21:08
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Тема такая.. Измениться.. За 12 лет нахождения тут на форуме ничего, абсолютно не поменялось! Вот это только только осознал Шеф.. И не поменяется, потому что от нас хотят управляемости,...
31.12.17 21:05
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Моше: Заканыч, позволь поинтересоваться. У тебя какая-то психологическая травма, как и у Сизо - Не знаю что там у Сизо и кто там с кем в притерках.. Говорю строго по теме - для того, чтобы хотеть...
31.12.17 20:59
vbn
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
С наступающим всех новым годом счастья всем здоровья удачи во всем :lol:
31.12.17 20:58
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Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год

31 декабря 2017, 17:24 |  Общество

Дорогие наши читатели, от всей души поздравляем вас с праздником! Благополучно вам проводить старый и весело встретить Новый год! А мы ждем ваших фотографий и роликов, о том, как происходит это событие. Размещать их можно в этой ветке.

Новогодний забег в Костанае

В случае, если возникла проблема с размещением - присылайте все это на редакционный вотсап: +7 747 907 57 92.

Бежали и двуногие и четвероногие

А сейчас - напомним программу праздника в Костанае  на площади перед областным акиматом. Она начнется 31 декабря в 19 часов и продолжится до 2 часов ночи 1 января. Фейерверк костанайцы увидят в час ночи.

Праздничные мероприятия 31 декабря/1 января

19.00 - 20.00

Новогодняя программа для детей «Верьте в чудеса» с участием сказочных персонажей детской студии семейного праздника «Затея»

20.00 - 22.00

Концертно-конкурсная программа «Құтты болсын, жаңа жыл!» с участием городских артистов

22.00 - 23.00

Новогодняя праздничная программа «Новогодняя история» с участием актеров театра и кино

23.00 - 23.50

Концертно-конкурсная программа «Здравствуй, Новый год!» с участием городских артистов

23.50

Трансляция поздравления президента РК Нурсултана Назарбаева

24.00 - 01.00

Эстрадная музыка

01.00

Фейерверк

01.04 – 02.00

«Жаңа жыл думан!». Эстрадно -развлекательная программа с участием Аяз Ата и Ақшақар, Деда Мороза и Снегурочки, африканского Деда Мороза Генри, новогоднего диджея Санта Клауса

 График движения общественного транспорта в новогоднюю ночь можно посмотреть тут.
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Комментарии к новости
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§ Bart
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Bart


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 16.01.15
Отправлено: 31.12.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех Костанайцев, поздравляю с наступающим Новым годом! !! Всем счастья, здоровья и удачи
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Народный контроль
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...




Отправлено: 31.12.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие Казахстанцы! И всех кто любит наш замечательный город Костанай ... Поздравляю Вас С Новым 2018 годом!!! ♡♡♡ Костанай-это рай , Костанай-город мечты !!! Для тех кто жил , живёт и будет жить в прекрасном , замечательном городе ... ☆☆☆♡КОСТАНАЙ♡☆☆☆
Пусть Собака всех врагов
Лаем распугает,
Только искренних людей
Рядышком оставит,
Пусть подарит вам она
Смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все,
Что для счастья нужно!
Год Собаки к нам идет,
Ждите и встречайте,
А задиру-Петуха
Смело провожайте!

* 112
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я пока пашу.
Но мне доверила партия жарить гуся..
Что получится не знаю..
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* 112
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Дорогие Казахстанцы! И всех кто любит наш замечательный город Костанай ... Поздравляю Вас С Новым 2018 годом!!! ♡♡♡ Костанай-это рай , Костанай-город мечты !!! Для тех кто жил , живёт и будет жить в прекрасном , замечательном городе ... ☆☆☆♡КОСТАНАЙ♡☆

Сразу видно человека с чистой душой и искренним сердцем..
Спасибо, и тебе того же..
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Директор Пляжа
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...




Отправлено: 31.12.17 - 18:23
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...




Отправлено: 31.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю мой любимый Костанай с наступающим Новым Годом !
Мы в ноябре прочитали в ,, Нашей Газете,, о туристах (парень и девушка) из Костаная в Ташкенте и решили тоже до весны пожить в солнечном Узбекистане . Пока все нравится , только у них банкоматов нет. И с карточки снять только в 2-3 банках ( Ориент,Асака- мастер кард) можно. Дыни , арбузы на Чорсу без проблем. Не говоря о других овощах и фруктах.
Снега здесь нет , + 12-18 градусов (днём).
Всем счастья и добра

С наступающим!
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...




Отправлено: 31.12.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что этот год принес? Перемены на работе, работаю в другом поле, но в той же организации. Сказать что я доволен, да, могло быть хуже, а именно - пришлось бы возвращаться в Костанай и тут работать. Моя цель пока не выполнена, 50% надо на квартиру. Еще надо женится, найти девушку, собрать на свадьбу, обучиться вождению, собрать на авто. Сколько еще не выполненных планов. А время бежит стремительно, возраст уже.

§ Обликоморале
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.12.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форумчане, всех поздравляю с Наступающим, пусть у вас всех в Новом году будет много любви, счастья, радости, желаю всем мира и чтобы у всех сбылись мечты!

И не пейте много, берегите себя в праздники и своих родных с близкими ))
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§ Серый волк
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9282
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой театр.


На тротуаре Нового Арбата


Новый Арбат


Манежная площадь.


Главная горка страны


Красная площадь


;-)
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§ Обликоморале
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.12.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Снега нету, печалька :lol:
Собянин - сибиряк, не расстарался, завалить столицу им. ))
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§ Серый волк
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9282
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Снега нету, печалька :lol:
Собянин - сибиряк, не расстарался, завалить столицу им. ))

Главное улыбаться нужно больше!
И когда бьют куранты смотреть правильные поздравления!
С Новым годом вас.
:lol:
[video]http://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=9o95mohDbss[/video]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=9o95mohDbss

https://youtu.be/9o95mohDbss

[Исправлено: Серый волк, 31.12.2017 - 16:33]
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§ yudjin
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4991
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Снега нету, печалька

Дык и у нас негусто, но даже в этих тяжелейших условиях я таки сделал горку и вчера залил:


Цитата:
Обликоморале:
И не пейте много, берегите себя в праздники и своих родных с близкими ))

К вашему ретро-натюрморту добавлю настоящую советскую звезду на своей ретро-ёлке:
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* 112
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя елка и на Рен ТВ Ретро ФМ, теперь вместо Задорнова..
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§ Алиса
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.12.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ kbkz1980
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3488
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.12.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим Новым годом!
Здоровья,любви и будьте счастливы!
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