Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год

Дорогие наши читатели, от всей души поздравляем вас с праздником! Благополучно вам проводить старый и весело встретить Новый год! А мы ждем ваших фотографий и роликов, о том, как происходит это событие. Размещать их можно в этой ветке.

Новогодний забег в Костанае

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Бежали и двуногие и четвероногие

А сейчас - напомним программу праздника в Костанае на площади перед областным акиматом. Она начнется 31 декабря в 19 часов и продолжится до 2 часов ночи 1 января. Фейерверк костанайцы увидят в час ночи.

Праздничные мероприятия 31 декабря/1 января 19.00 - 20.00 Новогодняя программа для детей «Верьте в чудеса» с участием сказочных персонажей детской студии семейного праздника «Затея» 20.00 - 22.00 Концертно-конкурсная программа «Құтты болсын, жаңа жыл!» с участием городских артистов 22.00 - 23.00 Новогодняя праздничная программа «Новогодняя история» с участием актеров театра и кино 23.00 - 23.50 Концертно-конкурсная программа «Здравствуй, Новый год!» с участием городских артистов 23.50 Трансляция поздравления президента РК Нурсултана Назарбаева 24.00 - 01.00 Эстрадная музыка 01.00 Фейерверк 01.04 – 02.00 «Жаңа жыл думан!». Эстрадно -развлекательная программа с участием Аяз Ата и Ақшақар, Деда Мороза и Снегурочки, африканского Деда Мороза Генри, новогоднего диджея Санта Клауса

График движения общественного транспорта в новогоднюю ночь можно посмотреть тут.