Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
Дорогие наши читатели, от всей души поздравляем вас с праздником! Благополучно вам проводить старый и весело встретить Новый год! А мы ждем ваших фотографий и роликов, о том, как происходит это событие. Размещать их можно в этой ветке.
Новогодний забег в Костанае
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Бежали и двуногие и четвероногие
А сейчас - напомним программу праздника в Костанае на площади перед областным акиматом. Она начнется 31 декабря в 19 часов и продолжится до 2 часов ночи 1 января. Фейерверк костанайцы увидят в час ночи.
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Праздничные мероприятия 31 декабря/1 января
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19.00 - 20.00
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Новогодняя программа для детей «Верьте в чудеса» с участием сказочных персонажей детской студии семейного праздника «Затея»
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20.00 - 22.00
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Концертно-конкурсная программа «Құтты болсын, жаңа жыл!» с участием городских артистов
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22.00 - 23.00
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Новогодняя праздничная программа «Новогодняя история» с участием актеров театра и кино
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23.00 - 23.50
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Концертно-конкурсная программа «Здравствуй, Новый год!» с участием городских артистов
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23.50
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Трансляция поздравления президента РК Нурсултана Назарбаева
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24.00 - 01.00
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Эстрадная музыка
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01.00
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Фейерверк
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01.04 – 02.00
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«Жаңа жыл думан!». Эстрадно -развлекательная программа с участием Аяз Ата и Ақшақар, Деда Мороза и Снегурочки, африканского Деда Мороза Генри, новогоднего диджея Санта Клауса
График движения общественного транспорта в новогоднюю ночь можно посмотреть тут.
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Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112: Говорю строго по теме Это с Новым Годом! :lol: 112: Тогда и можно учить и других в том числе Может хватит тут указания раздавать, в себе разберись сначала :-P 112: реальный адрес...
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Пока писал о Высшем - перемене в нас самих, дан приказ сбегать за горячительными слабыми напитками.. Пока мы Новый Год справляем с салатом под шубой и горячительными, с нами не будет никаких...
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Тема такая.. Измениться.. За 12 лет нахождения тут на форуме ничего, абсолютно не поменялось! Вот это только только осознал Шеф.. И не поменяется, потому что от нас хотят управляемости,...
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Моше: Заканыч, позволь поинтересоваться. У тебя какая-то психологическая травма, как и у Сизо - Не знаю что там у Сизо и кто там с кем в притерках.. Говорю строго по теме - для того, чтобы хотеть...
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
С наступающим всех новым годом счастья всем здоровья удачи во всем :lol: