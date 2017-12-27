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В Костанае в новогоднюю ночь общественный транспорт будет перевозить горожан до 4 часов утра

Лика НОВИКОВА

27 декабря 2017, 16:49 |  Общество

Новогодние мероприятия пройдут на площади перед областным акиматом до 2 часов ночи. Автобусы этой ночью будут ходить до 4 часов утра.

Иллюстративное фото

Горожан и гостей Костаная будут обслуживать восемь маршрутов: №№ 2, 5, 7, 13, 18, 10, 22 и 38. Интервал движения составит не менее 20 минут.

График автобусов в ночь с 31 декабря на 1 января

 

Интервал
движения

Время начала
движения

Время
окончания
движения

№ 18

30 мин

0:30

4:00

№ 5

30 мин

0:30

4:00

№ 13

20 мин

1:00

4:00

№ 2

30 мин

1:00

4:00

№ 7

40 мин

1:00

4:00

№ 22

40 мин

1:00

4:00

№ 38

30 мин

1:00

4:00

№ 10

30 мин

1:00

4:00

 
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