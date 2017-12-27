В Костанае в новогоднюю ночь общественный транспорт будет перевозить горожан до 4 часов утра

Новогодние мероприятия пройдут на площади перед областным акиматом до 2 часов ночи. Автобусы этой ночью будут ходить до 4 часов утра.

Иллюстративное фото

Горожан и гостей Костаная будут обслуживать восемь маршрутов: №№ 2, 5, 7, 13, 18, 10, 22 и 38. Интервал движения составит не менее 20 минут.

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