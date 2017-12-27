В Костанае в новогоднюю ночь общественный транспорт будет перевозить горожан до 4 часов утра
Лика НОВИКОВА
Новогодние мероприятия пройдут на площади перед областным акиматом до 2 часов ночи. Автобусы этой ночью будут ходить до 4 часов утра.
Иллюстративное фото
Горожан и гостей Костаная будут обслуживать восемь маршрутов: №№ 2, 5, 7, 13, 18, 10, 22 и 38. Интервал движения составит не менее 20 минут.
График автобусов в ночь с 31 декабря на 1 января
|
|
Интервал
|
Время начала
|
Время
|
№ 18
|
30 мин
|
0:30
|
4:00
|
№ 5
|
30 мин
|
0:30
|
4:00
|
№ 13
|
20 мин
|
1:00
|
4:00
|
№ 2
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
№ 7
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
|
№ 22
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
|
№ 38
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
№ 10
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
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Зачем снегурки если три интернациональных простит...и выйдут
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
Помнится не так давно один из "уважаемых" рубашонку на грудях рвал в защиту серого и нурбанутого, мол шутют хлопцы,оне тильки добра желают...може еще один "шутник"?
Бывалый: А так-то в свое время РФ массово закупала куриные окорочка в США. Казахстан так же закупал и что? Благодаря ихним же американским обещаниям порушили всё в 90-х. Чем дальше в степь, тем...
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)