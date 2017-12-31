В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»

30 декабря аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ побывал на возводимом в областном центре крупном зерноперерабатывающем предприятии ТОО «Бест – Костанай» и заводе по производству лифтового оборудования.

Зернопереработчики в стройку и в установленное оборудование уже вложили около 3,3 млрд тенге, и, по словам директора ТОО «Бест – Костанай» Видади ЮСУБОВА, общий объем инвестиций доведут до 4 млрд тенге.

- Планируем начать работу в конце марта 2018 года, - заверил главу региона Юсубов.

В апреле-мае обещают выпустить и первый лифт на новом заводе лифтового хозяйства, который сооружается в индустриальной зоне. Там аким поинтересовался, как решаются вопросы сбыта будущей продукции.

Как уже сообщала "НГ", мощность предприятия - 1 500 лифтов в год. Сумма инвестиций - 1,485 млрд тенге. Срок реализации проекта - первая очередь в 2018 году, вторая - в 2019-м.

- Наши строители, как патриоты, будут лифты закупать, - сказал Мухамбетов. – Нам, в первую очередь, надо продавать за пределами области, а потом уже выходить за пределы страны - вот главная задача. Чтобы цена была конкурентная и качество хорошее.

Аким предложил уже сейчас заключать договоры поставок с другими регионами Казахстана.

На этой же площадке директор ТОО «УралЛТД» Валентин РОМАНОВ рассказал о планах по строительству в индустриальной зоне Костаная завода по сборке тракторов «Кировец – 744 Р». Для начала россияне выразили готовность выпускать 150 машин в год, а если будет спрос, то объем увеличить до 500. Они готовы на условиях совместного финансирования начать стройку, но им нужно выделить земельный участок.

По этому поводу аким области попросил Романова представить документ с решением о выделении инвесторами 1 млрд тенге и вопрос земельного участка будет решен.

- А то землю сейчас дадим, а потом будем ждать, когда у вас пойдут инвестиции, - сказал Мухамбетов. - Сейчас много желающих по индустриальной зоне. Услышали, что глава государства обещал превратить ее в свободную экономическую зону. Будут привилегии по налогам.

Валентин Романов пообещал акиму в ближайшее время проблему инвестиций решить. Более того, даже презентовал новую модель «Кировца» меньшей мощности, который они готовы выпускать на будущем заводе в Костанае. Этот трактор заменит аналогичный ХТЗ-150, который выпускался в Харькове, но будет более технологичным. Его цена – 25 млн тенге.