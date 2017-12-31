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31.12.17 21:24
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31.12.17 21:05
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В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»

Евгений ШИБАРШИН

31 декабря 2017, 08:20 |  Общество

30 декабря аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ побывал на возводимом в областном центре крупном зерноперерабатывающем предприятии ТОО «Бест – Костанай» и заводе по производству лифтового оборудования.

 Зернопереработчики в стройку и в установленное оборудование уже вложили около 3,3 млрд тенге, и, по словам директора ТОО «Бест – Костанай» Видади ЮСУБОВА, общий объем инвестиций доведут до 4 млрд тенге.

- Планируем начать работу в конце марта 2018 года, - заверил главу региона Юсубов.

В апреле-мае обещают выпустить и первый лифт на новом заводе лифтового хозяйства, который сооружается в индустриальной зоне. Там аким поинтересовался, как решаются вопросы сбыта будущей продукции.

Как уже сообщала "НГ", мощность предприятия - 1 500 лифтов в год. Сумма инвестиций - 1,485 млрд тенге. Срок реализации проекта - первая очередь в 2018 году, вторая - в 2019-м.

- Наши строители, как патриоты, будут лифты закупать, - сказал Мухамбетов. – Нам, в первую очередь, надо продавать за пределами области, а потом уже выходить за пределы страны - вот главная задача. Чтобы цена была конкурентная и качество хорошее.

Аким предложил уже сейчас заключать договоры поставок с другими регионами Казахстана.

На этой же площадке директор ТОО «УралЛТД» Валентин РОМАНОВ рассказал о планах по строительству в индустриальной зоне Костаная завода по сборке тракторов «Кировец – 744 Р». Для начала россияне выразили готовность выпускать 150 машин в год, а если будет спрос, то объем увеличить до 500. Они готовы на условиях совместного финансирования начать стройку, но им нужно выделить земельный участок.

По этому поводу аким области попросил Романова представить документ с решением о выделении инвесторами 1 млрд тенге и вопрос земельного участка будет решен.

- А то землю сейчас дадим, а потом будем ждать, когда у вас пойдут инвестиции, - сказал Мухамбетов. - Сейчас много желающих по индустриальной зоне. Услышали, что глава государства обещал превратить ее в свободную экономическую зону. Будут привилегии по налогам.

Валентин Романов пообещал акиму в ближайшее время проблему инвестиций решить. Более того, даже презентовал новую модель «Кировца» меньшей мощности, который они готовы выпускать на будущем заводе в Костанае. Этот трактор заменит аналогичный ХТЗ-150, который выпускался в Харькове, но будет более технологичным. Его цена – 25 млн тенге.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаем мы этого тракториста, можно завод закрывать, не открывая.

FOMA
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»

... а линию SsangYong тоже когда то планировали. Что то пошло не так!?

кандидат
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»

... а линию SsangYong тоже когда то планировали. Что то пошло не так!?

все нормально, это бизнес, а на счет кировца это бизнес чиновников, сейчас наши и их воры совместно вытянут бюджетные деньги РФ растворят их и закроют эту затею, за то наши и их чиновники и их дети станут немного богаче, а производственные мощности купят китайцы по бросовой цене и что нибудь замутят, наши от этого какие убытки?

Татьяна
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зерноперерабатывающий завод- что производить будут, кто знает? Глубокая переработка- крахмал, биоэтанол, клейковина?

Серик
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно есть все у нас в костанае,завода тодько не хватает,Архимед зделай нармальное освищение над пешиходными переходами.чтоб светили ярко как на набережной.Или слабо???

Игнат
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментаторы,вы попробуйте мыслить оптимистичней,что не комментарий то желчный выброс) Есть определенные задумки,это бизнес идеи которые должны поспособствовать развитию нашего региона-налоги+ рабочие места.Или Вы так и хотите жить по схеме купи-продай-весь бизнес у нас на этом стоит... отсюда и живем не лучшим образом.

Кирилл
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игнат:
Комментаторы,вы попробуйте мыслить оптимистичней,что не комментарий то желчный выброс) Есть определенные задумки,это бизнес идеи которые должны поспособствовать развитию нашего региона-налоги+ рабочие места.Или Вы так и хотите жить по схеме купи-продай-весь бизнес у нас на этом стоит... отсюда и живем не лучшим образом.

придут к нам настоящие инвестиции, просто Россия несерьезный инвестор, технологии устаревшие, деньги то же не понятные, то ли от санкции выводят, то ли ворованные из бюджета, китайцев, европу надо подтягивать.

коматозник
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игнат:
Комментаторы,вы попробуйте мыслить оптимистичней,что не комментарий то желчный выброс)

Цитата:
Кирилл:
придут к нам настоящие инвестиции, просто Россия несерьезный инвестор,

О как кирилы и игнаты то раздухарились, и что за мода пошла на сайте ,чуть что так антоны с кирилами?

* 112
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
что за мода пошла на сайте ,чуть что так антоны с кирилами?

Все же лучше, чем коматозники..
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Гость
В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»




Отправлено: 31.12.17 - 21:21
Комментарий проходит проверку.

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