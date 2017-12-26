Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного Максута Дуспулова в получении взятки
Максуту Дуспулову и директору ТОО «Оркен» Умирхану Мусралиеву, как и запрашивал гособвинитель, назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии средней безопасности с конфискацией имущества. Кроме того, оба пожизненно лишаются права занимать должности на госслужбе.
Приговор огласили сегодня, 25 декабря, в Рудненском городском суде.
Дуспулова признали виновным по ст. 366 п. 3 ч. 3 УК РК (получение взятки в крупном размере), Мусралиева - по ст. 367 ч. 3 п. 2 (дача взятки должностному лицу в крупном размере).
Мусралиева обвиняли в даче взятки в размере 15 млн тенге, а Дуспулова - в ее получении. Эти деньги должны были стать гарантом покровительства заместителя акима подрядчику, который строит коллектор стоимостью 1, 2 млрд тенге.
Оба фигуранта этого уголовного дела были задержаны 12 мая.
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