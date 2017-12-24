8 лет лишения свободы попросил назначить прокурор заместителю акима Рудного Максуту Дуспулову
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Прения по коррупционному делу прошли 21 декабря в Рудненском городском суде. Гособвинитель Танат ТАСОВ запросил по 8 лет лишения свободы в колонии средней безопастности для обоих подсудимых - замакима Рудного Максута Дуспулова и директора ТОО «Оркен» Умирхана Мусралиева.
При этом львиная доля речи прокурора была посвящена... акиму Рудного Бахытжану Гаязову. Как пояснил гособвинитель, он специально подробно останавливается на всем, что связано с Гаязовым, чтобы предвосхитить некоторые доводы стороны защиты.
- Мы подошли к завершению громкого коррупционного процесса, - начал свою речь Танат Тасов. - Предполагаю, что сторона защиты скажет: взятку вымогали, причем те лица, которые не преданы суду. Да, Мусралиев говорит, что деньги предназначались акиму Рудного. Однако показания его на протяжении всего следствия были нестабильны. Сначала он давал показания против акима, потом - против Дуспулова. Потом вновь начал говорить про Гаязова, при этом отказываясь от очной ставки с ним. Что мы имеем в сухом остатке? Нестабильные показания, и на этом все. Результаты НСД (негласных следственных действий - «НГ») говорят лишь о том, что Гаязов просил доставить Мусралиева в Рудный. Ни одного слова о требовании денег не было. Анализируя собранные доказательства, причастность Гаязова к совершению преступления не доказана. Уголовное преследование в отношении него было прекращено.
По мнению Тасова, в телефонных разговорах Гаязова с фигурантами дела нет никакой угрозы - об этом свидетельствует наличие слов «агай» и «баке» в стенограммах. Остановился прокурор и на том обстоятельстве, на которое упирают адвокаты, - о том, что Дуспулов не курировал сферу ЖКХ, поэтому никакого покровительства оказать подрядчику не мог. Однако, отметил гособвинитель, Дуспулов в силу должностного положения мог оказать влияние на других лиц, связанных со строительством объекта.
Смягчающими обстоятельствами по делу в отношении Дуспулова прокурор попросил признать наличие малолетних детей и признание вины, в отношении Мусралиева - проблемы со здоровьем и частичное признание вины. Также Тасов предложил лишить Дуспулова госнаград и вынести частное постановление в адрес акима области - чтобы тот разобрался с нарушениями в акимате Рудного.
Напомним, Мусралиев обвиняется в даче взятки в размере 15 млн тенге, а Дуспулов - в ее получении. Эти деньги должны были стать гарантом покровительства замакима подрядчику, который строит коллектор стоимостью 1, 2 млрд тенге.
Оглашение приговора назначено на 25 декабря.
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