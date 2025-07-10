Уже несколько недель наблюдаю баталии вокруг автобусного маршрута № 120. Городские власти Костаная, не приводя никаких серьезных аргументов (а они есть), сократили маршрут от уже ставшего привычным «по городу», до старого «от автовокзала до автовокзала».

Можно понять потребителей. Удобства расслабляют. Потребители в данном случае - пассажиры. Им удобно выбраться из своих микрорайонов на улицу Ленина, сесть в автобус и доехать до нужного места. Хоть в Рудном, хоть на дачи, хоть в Костанае…

С другой стороны, десятилетиями люди, чтобы попасть в Костанай, приезжали на автовокзал, покупали билет, зачастую - за несколько дней до поездки, садились в автобус и ехали в областной центр. Сейчас билет заранее покупать не надо. Приехал на автовокзал, сел в автобус и поехал. Рассчитаться можно в автобусе. Не очень сложная задача, на мой взгляд.

Можно понять владельца этого маршрута. Та часть, которая проходила по городам, позволяла ему зарабатывать неплохие деньги. Теперь он их теряет.

Можно понять перевозчиков городских. В обоих городах. 120-й маршрут «откусывал» у них некоторые суммы, забирая на себя часть пассажиропотока.

Нельзя понять чиновников, сначала допустивших наличие этого маршрута, затем уничтожающих его.

И при этом все стороны конфликта руководствуются исключительно эмоциями. Вплоть до призывов к полиции принять меры к «обидчикам».

А между тем существует документ под названием«Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», утвержденные приказом и. о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 349. В этих правилах черным по белому написано: «Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и являются обязательными для всех физических и юридических лиц независимо от форм собственности».

И там есть параграф 8 («Требования к обустройству маршрутов регулярных

межрайонных (междугородных внутриобластных), автомобильных перевозок пассажиров и багажа»). В нем четко написано: «Промежуточные остановочные пункты регулярных маршрутов межрайонных (междугородных внутриобластных), внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, расположенные в городах и крупных сельских населенных пунктах, должны находиться на автовокзалах, автостанциях, пунктах обслуживания пассажиров».

То есть никаких остановок по городу для междугородних автобусов не предусмотрено по определению. Даже если автовокзал находится в противоположной от въезда в город окраины и автобус до автовокзала идет через весь город.

То есть, разрешив изначально работу маршрута № 120 с заездом в городскую черту и подбором/высадкой пассажиров по пути следования, чиновники грубо нарушили эти правила.

Сейчас они пытаются исправить ситуацию, но так, что создается впечатление, будто они даже не подозревают об их существовании и сократили маршрут, исходя из каких-то своих, никому не понятных соображений.

Хотя вполне достаточно было эти правила почитать самим и дать почитать владельцу 120-го маршрута. Ну и пассажирам объяснить происходящее тем, что эти правила прямо запрещают прохождение маршрута по городам с подбором и высадкой пассажиров. Сложно? Ну и, кто читал мои тексты, знает, что я всегда предлагаю варианты выхода из создавшихся ситуаций.

Этот случай - не исключение. Приведу работающий пример: в Крыму существует троллейбусный маршрут Симферополь - Алушта - Ялта. Протяженность маршрута - 95 километров. Интервал движения - 30 минут. В Симферополе он начинается от железнодорожного вокзала. То есть идет через весь город со всеми остановками. Через все населенные пункты, располагающиеся по пути следования, троллейбус тоже проходит со всеми остановками. Так почему бы акимату Костанайской области не поискать инвесторов и не организовать троллейбусный маршрут Рудный - Костанай с конечными остановками в Костанае - район КСК, в Рудном - 20 мкр-н? Протяженность маршрута будет 57 километров.

Владимир Мартынов, житель Рудного