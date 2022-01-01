Жить и лечиться дальше…
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Результаты 148-го тура получились неравнозначными
Для одного участника «Нужных денег» сбор сложился в высшей степени удачно. Во втором случае положение спас взнос генерального спонсора. А в третьем мы надеемся на оставшийся запас времени.
Осложнений не будет!
Артем уже пользуется новой помпой / Фото Евгении ГАПШИ
8-летний Артем ГАПША из села Камысты пятый раз участвует в нашем благотворительном проекте. Нынешнее обращение за помощью было экстренным: семья Гапша буквально в последний день перед заседанием комиссии «Нужных денег» успела подать заявку.
Артем дышит через трахеостому и таким детям редко удается избежать установки трахеостомы, поскольку далеко не все они могут нормально питаться с ней. И заброс частичек пищи в нос - не самая серьезная проблема. Поскольку пока врачи не дают мальчику шансов на избавление от трахеостомы, гастростома тоже будет у него постоянно. А для бережного кормления к гастростоме лучше присовокупить специальную помпу.
Вот она-то и сломалась, а найти ее непросто, да и денег стоит немалых. Проблема еще и в том, что долго кормить мальчика вручную нельзя - начинаются осложнения в работе желудочно-кишечного тракта, что доставляет дополнительные страдания к тем, что Артем и так вынужден переносить. Мама старалась, насколько могла, имитировать помпу, по таймеру кормила мальчика, вводила смесь потихоньку. Но полноценно заменить аппарат человек не может.
Помпа нашлась в Алматы, доставить ее можно было за считанные дни, но продавцу нужны бил гарантии, что свои 280 000 тенге он за них получит. Как только появилась публикация в газете и на сайте «НГ», начали поступать переводы для Артема. А после поста в «Инстаграме» «НГ» поток взносов увеличился настолько, что требуемая сумма была перекрыта более чем в два раза за считанные дни. Уже 22 января помпу привезли в Камысты и Артем снова мог питаться без угрозы осложнений.
- Я такая счастливая! - поделилась мама мальчика Евгения ГАПША. - Это что-то фантастическое, насколько люди откликнулись, насколько все отзывчивые! Я смогу купить все необходимые расходники. Это очень большая поддержка для нас. Я в очередной раз убедилась, насколько отзывчивые люди у нас. Собрали больше чем вдвое сумму. Огромное всем спасибо! И «Нашей Газете», что берете нас в проект в срочном порядке, и нашим самым отзывчивым людям! Поклон вам до земли от нашей семьи, дай бог всем здоровья и благополучия
Всего на момент подсчета для Артема поступило 190 взносов на общую сумму 683 137 тенге. Таким образом, период без помпы был довольно коротким и удалось избежать осложнений. Кроме того, помощь читателей позволит семье Гапша закупить расходники для трахеостомы и гастростомы - тех самых трубочек, на которых держится жизнь мальчика.
Скоро в дорогу
Даниил поедет на реабилитацию в феврале / Фото Сауле ДВОРЯК
У 9-летнего Даниила ДВОРЯКА из Костаная диагноз «ДЦП, спастическая диплегия». Он участвовал в «Нужных деньгах» только единожды, на тот момент мальчику было 5 лет. Больше семья за помощью в наш благотворительный проект не обращалась, с оплатой необходимых ребенку курсов реабилитации справлялись самостоятельно. Но с тех пор положение изменилось: отец Даниила покинул семью и жить стало сложнее. Тем более что траты на больного ребенка включают не только расходы на питание и одежду. Требуются медикаменты, оплата ЛФК и прочего, о чем родители здоровых детей даже не подозревают.
Как обычно бывает с детьми, страдающими ДЦП, важно найти тот реабилитационный центр, где назначаемые курсы будут приносить эффект. Хорошо, что рядом с нами, в Челябинске, есть не один такой медицинский центр. Даниилу подошел МЦ «Кия», где на февраль ему назначен новый курс. А вот с деньгами у маленькой семьи не очень хорошо. Поэтому и понадобилась помощь наших читателей.
Для Даниила поступило 38 взносов на общую сумму 101 281 тенге. Курс реабилитации стоит 400 000, так что до полной суммы не хватало 298 719 тенге. Наш генеральный спонсор ТОО «КазНефть» не раз выручал проект неожиданными решениями. Так случилось и со сбором для Даниила. Вместо традиционных 200 000 тенге спонсорских денег Даниилу перечислена сумма, достаточная для полной оплаты курса. Так и собраны 400 000 тенге.
- Спасибо огромное, что взяли нас в проект, - сказала мама Даниила Сауле ДВОРЯК. - Спасибо всем, людям, которые собирали для нас деньги! Я и за ту сумму была очень благодарна, ведь это уже большая помощь. Уже подумывала, как перенести реабилитацию на март. И тут такое радостное сообщение о решении генерального спонсора. Мы с Данечкой очень благодарны за возможность поехать в «Кию». Спасибо за каждый тенге, для нас важна поддержка!
Теперь Даниил вовремя получит необходимые процедуры у хороших специалистов, поездка состоится в феврале, как и намечалось.
Помощь еще актуальна
Балшекер нужно еще немного помочь / Фото из личного архива
23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвует в нашем благотворительном проекте в 12-й раз. У нее тоже ДЦП, и она ни за что не оставит борьбу за возможность ходить самостоятельно. У Балшекер огромная сила воли, о чем свидетельствуют победы на соревнованиях по танцам на колясках. Только волевой девушке иногда надо помогать. Занятия на тренажере «Космос» уже позволили Баошекер начать ходить без поддержки, но с костылями. А ей так хочется избавиться от них навсегда! Она старается как может, но, когда понадобилось снова ехать в Астану, чтобы пройти курс занятий на «Космосе», денег в семейном бюджете оказалось не так уж много.
Ее заявка была самой скромной в этом туре - всего 200 000 тенге. Хотя бы на короткий курс, чтобы не потерять достигнутое. Для Балшекер поступило 25 взносов, на общую сумму 93 422 тенге. Для оплаты курса не хватает 106 578 тенге.
- Спасибо всем и проекту «Нужные деньги»! - поблагодарила Балшекер. - В Астану мне нужно ехать в марте. Может, к тому времени соберу еще какую-то сумму. Сейчас прохожу лечение в медицинском центре «Артромед», которое мне оплатил спорткомитет. Лечение очень хорошее. В общем, продолжаю работать.
Каким бы ни было лечение в клинике «Артромед», ехать в столицу Балшекер все же необходимо.
Поэтому мы снова публикуем данные ее карты «Каспи» и надеемся, что к марту на ней появятся еще переводы от неравнодушных людей.
Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, Балшекер К.
Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 149-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 148-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
200 000
|
генеральный спонсор ТОО «КазНефть»
|
Даниилу Дворяку
|
Поступления на личные карты участников 683 137 + 101 281 + 93 422 = 877 840
|
2000
|
Виталий Б.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Андрей Ц.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Айгуль Ж.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Светлана С.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Наталья Г.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Балжан Ж.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Вадим Л.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Илляс И.
|
Артему Гапше
|
700
|
Ганура Р.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Алимжан Д.
|
Артему Гапше
|
500
|
Кумусай Ж.
|
Артему Гапше
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Виталий Б.
|
Артему Гапше
|
2500
|
Надежда Ф.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Светлана П.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Ермек А.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Гульнара И.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Болат С.
|
Артему Гапше
|
380
|
Аскар Х.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Лаззат Б.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Лейла А.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Жанибек Б.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Анжелика П.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Наталья И.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Сергей П.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Наталья Я.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Татьяна М.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Мереке С.
|
Артему Гапше
|
500
|
Наталья Г.
|
Артему Гапше
|
111
|
Руслан К.
|
Артему Гапше
|
500
|
Роман Б.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Анастасия Ш.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Наталья П.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Валентина Л.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Елена Р.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Владимир Г.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Малика А.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Тимур А.
|
Артему Гапше
|
1250
|
Санат Т.
|
Артему Гапше
|
29000
|
Артем Г.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Жумакуль С.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Зарина К.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Николай С.
|
Артему Гапше
|
500
|
Татьяна П.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Мария Т.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Елена П.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Гульжанат К.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Екатерина В.
|
Артему Гапше
|
900
|
Резеда Д.
|
Артему Гапше
|
584
|
Аида К.
|
Артему Гапше
|
20000
|
Елена Г.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Екатерина Р.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Оксана У.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Марина Ф.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Юрий Т.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Евгения У.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Татьяна Р.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Куаныш Т.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Сауле Ж.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Асылхан И.
|
Артему Гапше
|
1048
|
Айслу Т.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Алексей Ф.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Яна Н.
|
Артему Гапше
|
3500
|
Юрий Э.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Айгуль О.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Александра Л.
|
Артему Гапше
|
500
|
Руслан М.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Елена М.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Гузяль Я.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Сергей Ш.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Екатерина С.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Владимир Л.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Динара Б.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Тарас Б.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Диас Ж.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Айнура Б.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Оксана М.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Бекжан А.
|
Артему Гапше
|
200
|
Айгуль Ш.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Галина К.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Наталья Б.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Anastassiya K.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Юлия В.
|
Артему Гапше
|
200
|
Александра М.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Аскар Т.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Алтын В.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Наталья С.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Айгуль Ж.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Сергей З.
|
Артему Гапше
|
500
|
Тлек К.
|
Артему Гапше
|
197
|
Анжелика К.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Светлана Ш.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Дамир А.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Юлия К.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Алмат Е.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Валентина Л.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Аида Ф.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Анна С.
|
Артему Гапше
|
700
|
Каракозайым Н.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Татьяна Б.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Шамиль С.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Наталья С.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Мария Б.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Жанар Д.
|
Артему Гапше
|
500
|
Кымбат Е.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Наиля Ш.
|
Артему Гапше
|
366
|
Гулнур А.
|
Артему Гапше
|
500
|
Оля А.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Надежда В.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Айгуль Д.
|
Артему Гапше
|
100000
|
Наталья Ч.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Кымбат Е.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Татьяна М.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Сергей М.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Сергей М.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Елена П.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Асем М.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Игорь Р.
|
Артему Гапше
|
30000
|
Гульмира Е.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Андрей Ч.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Жанара И.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Кульшат Ж.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Ильсур Ш.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Ольга И.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Полина С.
|
Артему Гапше
|
3500
|
Вероника Р.
|
Артему Гапше
|
500
|
Ирина С.
|
Артему Гапше
|
500
|
Наталья Ш.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Ольга И.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Светлана П.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Алена Т.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Светлана Р.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Онайбек О.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Николай С.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Татьяна Ш.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Ксения Д.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Оксана Б.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Наталья Х.
|
Артему Гапше
|
500
|
Ирина Д.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Александр М.
|
Артему Гапше
|
2500
|
Данил П.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Гульнара К.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Оксана Ш.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Наталья Т.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Елена М.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Аскар К.
|
Артему Гапше
|
7000
|
Алексей Б.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Дарья А.
|
Артему Гапше
|
2400
|
Татьяна Ш.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Екатерина Н.
|
Артему Гапше
|
500
|
Тимур Б.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Булат С.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Татьяна М.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Олеся С.
|
Артему Гапше
|
3000
|
Владимир П.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Елена Ш.
|
Артему Гапше
|
1500
|
Виктория К.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Лидия Б.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Жанна У.
|
Артему Гапше
|
500
|
Римма С.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Виктория К.
|
Артему Гапше
|
2500
|
Мария К.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Элла И.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Павел Е.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Аскар У.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Элина З.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Валентин М.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Татьяна С.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Айгуль О.
|
Артему Гапше
|
20000
|
Артем Г.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Елена А.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Сауле Б.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Артур А.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Ольга Ш.
|
Артему Гапше
|
15000
|
С карты другого банка
|
Артему Гапше
|
2000
|
Жанель М.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Инесса Р.
|
Артему Гапше
|
10000
|
Владимир Д.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Алексей К.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Ирина М.
|
Артему Гапше
|
2000
|
Татьяна К.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Вячеслав Л.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Максим Д.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Гульмира М.
|
Артему Гапше
|
10000
|
С карты другого банка
|
Артему Гапше
|
1000
|
Тлектес Ш.
|
Артему Гапше
|
1000
|
Ерлан А.
|
Артему Гапше
|
5000
|
Татьяна И.
|
Артему Гапше
|
5000
|
С карты другого банка
|
Артему Гапше
|
1000
|
Абай С.
|
Артему Гапше
|
5 000
|
Мария Р.
|
Даниилу Дворяку
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Даниилу Дворяку
|
180
|
Елена Д.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Данил П.
|
Даниилу Дворяку
|
1 500
|
Данил П.
|
Даниилу Дворяку
|
500
|
Юлия К.
|
Даниилу Дворяку
|
3 000
|
Елена Т.
|
Даниилу Дворяку
|
2 000
|
Гульманат А.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Данат А.
|
Даниилу Дворяку
|
10 000
|
С карты другого банка
|
Даниилу Дворяку
|
2 000
|
Светлана Ш.
|
Даниилу Дворяку
|
2 000
|
Шайзат У.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Юлия К.
|
Даниилу Дворяку
|
3 000
|
Владимир П.
|
Даниилу Дворяку
|
2 000
|
Ксения И.
|
Даниилу Дворяку
|
500
|
Лилия В.
|
Даниилу Дворяку
|
3 000
|
Татьяна М.
|
Даниилу Дворяку
|
101
|
Гульжанар Ж.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Яна С.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Светлана П.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Дастан К.
|
Даниилу Дворяку
|
800
|
Саржат Р.
|
Даниилу Дворяку
|
500
|
Ирина Д.
|
Даниилу Дворяку
|
700
|
Наиля Ш.
|
Даниилу Дворяку
|
10 000
|
Данияр С.
|
Даниилу Дворяку
|
500
|
Роман Б.
|
Даниилу Дворяку
|
2 000
|
Лидия И.
|
Даниилу Дворяку
|
5 000
|
Инесса Р.
|
Даниилу Дворяку
|
10 000
|
Владимир Д.
|
Даниилу Дворяку
|
2 000
|
Ирина М.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Максим Д.
|
Даниилу Дворяку
|
5 000
|
Вячеслав Л.
|
Даниилу Дворяку
|
5 000
|
Гульмира М.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Ибагуль Б.
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Даниилу Дворяку
|
5 000
|
Татьяна И.
|
Даниилу Дворяку
|
5 000
|
С карты другого банка
|
Даниилу Дворяку
|
1 000
|
Абай С.
|
Даниилу Дворяку
|
1000
|
Фариза К.
|
Балшекер Кстаувой
|
222
|
Руслан К.
|
Балшекер Кстаувой
|
5000
|
Фариза К.
|
Балшекер Кстаувой
|
5000
|
Мария Р.
|
Балшекер Кстаувой
|
1000
|
Шеген Д.
|
Балшекер Кстаувой
|
10000
|
С карты другого банка
|
Балшекер Кстаувой
|
3000
|
Евгения М.
|
Балшекер Кстаувой
|
5000
|
Наталья М.
|
Балшекер Кстаувой
|
2000
|
Шайзат У.
|
Балшекер Кстаувой
|
10000
|
Канат Т.
|
Балшекер Кстаувой
|
2000
|
Ботакоз К.
|
Балшекер Кстаувой
|
700
|
Анна С.
|
Балшекер Кстаувой
|
5000
|
Андрей Ц.
|
Балшекер Кстаувой
|
5000
|
Павел Е.
|
Балшекер Кстаувой
|
2000
|
Светлана К.
|
Балшекер Кстаувой
|
500
|
Роман Б.
|
Балшекер Кстаувой
|
5000
|
Инесса Р.
|
Балшекер Кстаувой
|
10000
|
Владимир Д.
|
Балшекер Кстаувой
|
2000
|
Ирина М.
|
Балшекер Кстаувой
|
1000
|
Максим Д.
|
Балшекер Кстаувой
|
5000
|
Вячеслав Л.
|
Балшекер Кстаувой
|
10000
|
Гульмира М.
|
Балшекер Кстаувой
|
1000
|
Ибагуль Б.
|
Балшекер Кстаувой
|
1000
|
Тлектес Ш.
|
Балшекер Кстаувой
|
1000
|
Абай С.
|
Балшекер Кстаувой
|
Итого: 1 176 559
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