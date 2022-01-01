Благотворительный проект

Жить и лечиться дальше…

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

Результаты 148-го тура получились неравнозначными

Для одного участника «Нужных денег» сбор сложился в высшей степени удачно. Во втором случае положение спас взнос генерального спонсора. А в третьем мы надеемся на оставшийся запас времени.

Осложнений не будет!


Артем уже пользуется новой помпой / Фото Евгении ГАПШИ

8-летний Артем ГАПША из села Камысты пятый раз участвует в нашем благотворительном проекте. Нынешнее обращение за помощью было экстренным: семья Гапша буквально в последний день перед заседанием комиссии «Нужных денег» успела подать заявку.

Артем дышит через трахеостому и таким детям редко удается избежать установки трахеостомы, поскольку далеко не все они могут нормально питаться с ней. И заброс частичек пищи в нос - не самая серьезная проблема. Поскольку пока врачи не дают мальчику шансов на избавление от трахеостомы, гастростома тоже будет у него постоянно. А для бережного кормления к гастростоме лучше присовокупить специальную помпу.

Вот она-то и сломалась, а найти ее непросто, да и денег стоит немалых. Проблема еще и в том, что долго кормить мальчика вручную нельзя - начинаются осложнения в работе желудочно-кишечного тракта, что доставляет дополнительные страдания к тем, что Артем и так вынужден переносить. Мама старалась, насколько могла, имитировать помпу, по таймеру кормила мальчика, вводила смесь потихоньку. Но полноценно заменить аппарат человек не может.

Помпа нашлась в Алматы, доставить ее можно было за считанные дни, но продавцу нужны бил гарантии, что свои 280 000 тенге он за них получит. Как только появилась публикация в газете и на сайте «НГ», начали поступать переводы для Артема. А после поста в «Инстаграме» «НГ» поток взносов увеличился настолько, что требуемая сумма была перекрыта более чем в два раза за считанные дни. Уже 22 января помпу привезли в Камысты и Артем снова мог питаться без угрозы осложнений.

- Я такая счастливая! - поделилась мама мальчика Евгения ГАПША. - Это что-то фантастическое, насколько люди откликнулись, насколько все отзывчивые! Я смогу купить все необходимые расходники. Это очень большая поддержка для нас. Я в очередной раз убедилась, насколько отзывчивые люди у нас. Собрали больше чем вдвое сумму. Огромное всем спасибо! И «Нашей Газете», что берете нас в проект в срочном порядке, и нашим самым отзывчивым людям! Поклон вам до земли от нашей семьи, дай бог всем здоровья и благополучия

Всего на момент подсчета для Артема поступило 190 взносов на общую сумму 683 137 тенге. Таким образом, период без помпы был довольно коротким и удалось избежать осложнений. Кроме того, помощь читателей позволит семье Гапша закупить расходники для трахеостомы и гастростомы - тех самых трубочек, на которых держится жизнь мальчика.

Скоро в дорогу


Даниил поедет на реабилитацию в феврале / Фото Сауле ДВОРЯК

У 9-летнего Даниила ДВОРЯКА из Костаная диагноз «ДЦП, спастическая диплегия». Он участвовал в «Нужных деньгах» только единожды, на тот момент мальчику было 5 лет. Больше семья за помощью в наш благотворительный проект не обращалась, с оплатой необходимых ребенку курсов реабилитации справлялись самостоятельно. Но с тех пор положение изменилось: отец Даниила покинул семью и жить стало сложнее. Тем более что траты на больного ребенка включают не только расходы на питание и одежду. Требуются медикаменты, оплата ЛФК и прочего, о чем родители здоровых детей даже не подозревают.

Как обычно бывает с детьми, страдающими ДЦП, важно найти тот реабилитационный центр, где назначаемые курсы будут приносить эффект. Хорошо, что рядом с нами, в Челябинске, есть не один такой медицинский центр. Даниилу подошел МЦ «Кия», где на февраль ему назначен новый курс. А вот с деньгами у маленькой семьи не очень хорошо. Поэтому и понадобилась помощь наших читателей.

Для Даниила поступило 38 взносов на общую сумму 101 281 тенге. Курс реабилитации стоит 400 000, так что до полной суммы не хватало 298 719 тенге. Наш генеральный спонсор ТОО «КазНефть» не раз выручал проект неожиданными решениями. Так случилось и со сбором для Даниила. Вместо традиционных 200 000 тенге спонсорских денег Даниилу перечислена сумма, достаточная для полной оплаты курса. Так и собраны 400 000 тенге.

- Спасибо огромное, что взяли нас в проект, - сказала мама Даниила Сауле ДВОРЯК. - Спасибо всем, людям, которые собирали для нас деньги! Я и за ту сумму была очень благодарна, ведь это уже большая помощь. Уже подумывала, как перенести реабилитацию на март. И тут такое радостное сообщение о решении генерального спонсора. Мы с Данечкой очень благодарны за возможность поехать в «Кию». Спасибо за каждый тенге, для нас важна поддержка!

Теперь Даниил вовремя получит необходимые процедуры у хороших специалистов, поездка состоится в феврале, как и намечалось.

Помощь еще актуальна


Балшекер нужно еще немного помочь / Фото из личного архива

23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвует в нашем благотворительном проекте в 12-й раз. У нее тоже ДЦП, и она ни за что не оставит борьбу за возможность ходить самостоятельно. У Балшекер огромная сила воли, о чем свидетельствуют победы на соревнованиях по танцам на колясках. Только волевой девушке иногда надо помогать. Занятия на тренажере «Космос» уже позволили Баошекер начать ходить без поддержки, но с костылями. А ей так хочется избавиться от них навсегда! Она старается как может, но, когда понадобилось снова ехать в Астану, чтобы пройти курс занятий на «Космосе», денег в семейном бюджете оказалось не так уж много.

Ее заявка была самой скромной в этом туре - всего 200 000 тенге. Хотя бы на короткий курс, чтобы не потерять достигнутое. Для Балшекер поступило 25 взносов, на общую сумму 93 422 тенге. Для оплаты курса не хватает 106 578 тенге.

- Спасибо всем и проекту «Нужные деньги»! - поблагодарила Балшекер. - В Астану мне нужно ехать в марте. Может, к тому времени соберу еще какую-то сумму. Сейчас прохожу лечение в медицинском центре «Артромед», которое мне оплатил спорткомитет. Лечение очень хорошее. В общем, продолжаю работать.

Каким бы ни было лечение в клинике «Артромед», ехать в столицу Балшекер все же необходимо.

Поэтому мы снова публикуем данные ее карты «Каспи» и надеемся, что к марту на ней появятся еще переводы от неравнодушных людей.

Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, Балшекер К.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 149-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 148-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

200 000

генеральный спонсор ТОО «КазНефть»

Даниилу Дворяку

Поступления на личные карты участников 683 137 + 101 281 + 93 422 = 877 840

2000

Виталий Б.

Артему Гапше

5000

Андрей Ц.

Артему Гапше

1000

Айгуль Ж.

Артему Гапше

10000

Светлана С.

Артему Гапше

5000

Наталья Г.

Артему Гапше

2000

Балжан Ж.

Артему Гапше

2000

Вадим Л.

Артему Гапше

1000

Илляс И.

Артему Гапше

700

Ганура Р.

Артему Гапше

5000

Алимжан Д.

Артему Гапше

500

Кумусай Ж.

Артему Гапше

101

Гульжанар Ж.

Артему Гапше

5000

Виталий Б.

Артему Гапше

2500

Надежда Ф.

Артему Гапше

1000

Светлана П.

Артему Гапше

2000

Ермек А.

Артему Гапше

1000

Гульнара И.

Артему Гапше

1000

Болат С.

Артему Гапше

380

Аскар Х.

Артему Гапше

2000

Лаззат Б.

Артему Гапше

10000

Лейла А.

Артему Гапше

2000

Жанибек Б.

Артему Гапше

1500

Анжелика П.

Артему Гапше

2000

Наталья И.

Артему Гапше

1000

Сергей П.

Артему Гапше

10000

Наталья Я.

Артему Гапше

10000

Татьяна М.

Артему Гапше

2000

Мереке С.

Артему Гапше

500

Наталья Г.

Артему Гапше

111

Руслан К.

Артему Гапше

500

Роман Б.

Артему Гапше

1000

Анастасия Ш.

Артему Гапше

2000

Наталья П.

Артему Гапше

2000

Валентина Л.

Артему Гапше

2000

Елена Р.

Артему Гапше

2000

Владимир Г.

Артему Гапше

1000

Малика А.

Артему Гапше

2000

Тимур А.

Артему Гапше

1250

Санат Т.

Артему Гапше

29000

Артем Г.

Артему Гапше

1000

Жумакуль С.

Артему Гапше

1000

Зарина К.

Артему Гапше

1000

Николай С.

Артему Гапше

500

Татьяна П.

Артему Гапше

3000

Мария Т.

Артему Гапше

2000

Елена П.

Артему Гапше

5000

Гульжанат К.

Артему Гапше

5000

Екатерина В.

Артему Гапше

900

Резеда Д.

Артему Гапше

584

Аида К.

Артему Гапше

20000

Елена Г.

Артему Гапше

2000

Екатерина Р.

Артему Гапше

1500

Оксана У.

Артему Гапше

3000

Марина Ф.

Артему Гапше

1500

Юрий Т.

Артему Гапше

1000

Евгения У.

Артему Гапше

1500

Татьяна Р.

Артему Гапше

1000

Куаныш Т.

Артему Гапше

2000

Сауле Ж.

Артему Гапше

1000

Асылхан И.

Артему Гапше

1048

Айслу Т.

Артему Гапше

1000

Алексей Ф.

Артему Гапше

2000

Яна Н.

Артему Гапше

3500

Юрий Э.

Артему Гапше

2000

Айгуль О.

Артему Гапше

5000

Александра Л.

Артему Гапше

500

Руслан М.

Артему Гапше

1000

Елена М.

Артему Гапше

2000

Гузяль Я.

Артему Гапше

10000

Сергей Ш.

Артему Гапше

1000

Екатерина С.

Артему Гапше

3000

Владимир Л.

Артему Гапше

1500

Динара Б.

Артему Гапше

3000

Тарас Б.

Артему Гапше

3000

Диас Ж.

Артему Гапше

1000

Айнура Б.

Артему Гапше

3000

Оксана М.

Артему Гапше

5000

Бекжан А.

Артему Гапше

200

Айгуль Ш.

Артему Гапше

1000

Галина К.

Артему Гапше

10000

Наталья Б.

Артему Гапше

1000

Anastassiya K.

Артему Гапше

1000

Юлия В.

Артему Гапше

200

Александра М.

Артему Гапше

1000

Аскар Т.

Артему Гапше

1000

Алтын В.

Артему Гапше

1500

Наталья С.

Артему Гапше

2000

Айгуль Ж.

Артему Гапше

5000

Сергей З.

Артему Гапше

500

Тлек К.

Артему Гапше

197

Анжелика К.

Артему Гапше

1500

Светлана Ш.

Артему Гапше

2000

Дамир А.

Артему Гапше

1000

Юлия К.

Артему Гапше

5000

Алмат Е.

Артему Гапше

5000

Валентина Л.

Артему Гапше

10000

Аида Ф.

Артему Гапше

1000

Анна С.

Артему Гапше

700

Каракозайым Н.

Артему Гапше

5000

Татьяна Б.

Артему Гапше

5000

Шамиль С.

Артему Гапше

5000

Наталья С.

Артему Гапше

5000

Мария Б.

Артему Гапше

1000

Жанар Д.

Артему Гапше

500

Кымбат Е.

Артему Гапше

3000

Наиля Ш.

Артему Гапше

366

Гулнур А.

Артему Гапше

500

Оля А.

Артему Гапше

2000

Надежда В.

Артему Гапше

5000

Айгуль Д.

Артему Гапше

100000

Наталья Ч.

Артему Гапше

1000

Кымбат Е.

Артему Гапше

1000

Татьяна М.

Артему Гапше

1000

Сергей М.

Артему Гапше

2000

Сергей М.

Артему Гапше

3000

Елена П.

Артему Гапше

3000

Асем М.

Артему Гапше

5000

Игорь Р.

Артему Гапше

30000

Гульмира Е.

Артему Гапше

10000

Андрей Ч.

Артему Гапше

1000

Жанара И.

Артему Гапше

1000

Кульшат Ж.

Артему Гапше

10000

Ильсур Ш.

Артему Гапше

1000

Ольга И.

Артему Гапше

2000

Полина С.

Артему Гапше

3500

Вероника Р.

Артему Гапше

500

Ирина С.

Артему Гапше

500

Наталья Ш.

Артему Гапше

2000

Ольга И.

Артему Гапше

1000

Светлана П.

Артему Гапше

5000

Алена Т.

Артему Гапше

2000

Светлана Р.

Артему Гапше

1000

Онайбек О.

Артему Гапше

5000

Николай С.

Артему Гапше

10000

Татьяна Ш.

Артему Гапше

5000

Ксения Д.

Артему Гапше

2000

Оксана Б.

Артему Гапше

5000

Наталья Х.

Артему Гапше

500

Ирина Д.

Артему Гапше

1000

Александр М.

Артему Гапше

2500

Данил П.

Артему Гапше

1500

Гульнара К.

Артему Гапше

2000

Оксана Ш.

Артему Гапше

2000

Наталья Т.

Артему Гапше

1000

Елена М.

Артему Гапше

1000

Аскар К.

Артему Гапше

7000

Алексей Б.

Артему Гапше

1000

Дарья А.

Артему Гапше

2400

Татьяна Ш.

Артему Гапше

1000

Екатерина Н.

Артему Гапше

500

Тимур Б.

Артему Гапше

1500

Булат С.

Артему Гапше

2000

Татьяна М.

Артему Гапше

1000

Олеся С.

Артему Гапше

3000

Владимир П.

Артему Гапше

1000

Елена Ш.

Артему Гапше

1500

Виктория К.

Артему Гапше

2000

Лидия Б.

Артему Гапше

1000

Жанна У.

Артему Гапше

500

Римма С.

Артему Гапше

1000

Виктория К.

Артему Гапше

2500

Мария К.

Артему Гапше

2000

Элла И.

Артему Гапше

2000

Павел Е.

Артему Гапше

1000

Аскар У.

Артему Гапше

1000

Элина З.

Артему Гапше

2000

Валентин М.

Артему Гапше

5000

Татьяна С.

Артему Гапше

2000

Айгуль О.

Артему Гапше

20000

Артем Г.

Артему Гапше

2000

Елена А.

Артему Гапше

1000

Сауле Б.

Артему Гапше

1000

Артур А.

Артему Гапше

1000

Ольга Ш.

Артему Гапше

15000

С карты другого банка

Артему Гапше

2000

Жанель М.

Артему Гапше

5000

Инесса Р.

Артему Гапше

10000

Владимир Д.

Артему Гапше

2000

Алексей К.

Артему Гапше

2000

Ирина М.

Артему Гапше

2000

Татьяна К.

Артему Гапше

5000

Вячеслав Л.

Артему Гапше

1000

Максим Д.

Артему Гапше

5000

Гульмира М.

Артему Гапше

10000

С карты другого банка

Артему Гапше

1000

Тлектес Ш.

Артему Гапше

1000

Ерлан А.

Артему Гапше

5000

Татьяна И.

Артему Гапше

5000

С карты другого банка

Артему Гапше

1000

Абай С.

Артему Гапше

5 000

Мария Р.

Даниилу Дворяку

5 000

Андрей Ц.

Даниилу Дворяку

180

Елена Д.

Даниилу Дворяку

1 000

Данил П.

Даниилу Дворяку

1 500

Данил П.

Даниилу Дворяку

500

Юлия К.

Даниилу Дворяку

3 000

Елена Т.

Даниилу Дворяку

2 000

Гульманат А.

Даниилу Дворяку

1 000

Данат А.

Даниилу Дворяку

10 000

С карты другого банка

Даниилу Дворяку

2 000

Светлана Ш.

Даниилу Дворяку

2 000

Шайзат У.

Даниилу Дворяку

1 000

Юлия К.

Даниилу Дворяку

3 000

Владимир П.

Даниилу Дворяку

2 000

Ксения И.

Даниилу Дворяку

500

Лилия В.

Даниилу Дворяку

3 000

Татьяна М.

Даниилу Дворяку

101

Гульжанар Ж.

Даниилу Дворяку

1 000

Яна С.

Даниилу Дворяку

1 000

Светлана П.

Даниилу Дворяку

1 000

Дастан К.

Даниилу Дворяку

800

Саржат Р.

Даниилу Дворяку

500

Ирина Д.

Даниилу Дворяку

700

Наиля Ш.

Даниилу Дворяку

10 000

Данияр С.

Даниилу Дворяку

500

Роман Б.

Даниилу Дворяку

2 000

Лидия И.

Даниилу Дворяку

5 000

Инесса Р.

Даниилу Дворяку

10 000

Владимир Д.

Даниилу Дворяку

2 000

Ирина М.

Даниилу Дворяку

1 000

Максим Д.

Даниилу Дворяку

5 000

Вячеслав Л.

Даниилу Дворяку

5 000

Гульмира М.

Даниилу Дворяку

1 000

Ибагуль Б.

Даниилу Дворяку

1 000

Тлектес Ш.

Даниилу Дворяку

5 000

Татьяна И.

Даниилу Дворяку

5 000

С карты другого банка

Даниилу Дворяку

1 000

Абай С.

Даниилу Дворяку

1000

Фариза К.

Балшекер Кстаувой

222

Руслан К.

Балшекер Кстаувой

5000

Фариза К.

Балшекер Кстаувой

5000

Мария Р.

Балшекер Кстаувой

1000

Шеген Д.

Балшекер Кстаувой

10000

С карты другого банка

Балшекер Кстаувой

3000

Евгения М.

Балшекер Кстаувой

5000

Наталья М.

Балшекер Кстаувой

2000

Шайзат У.

Балшекер Кстаувой

10000

Канат Т.

Балшекер Кстаувой

2000

Ботакоз К.

Балшекер Кстаувой

700

Анна С.

Балшекер Кстаувой

5000

Андрей Ц.

Балшекер Кстаувой

5000

Павел Е.

Балшекер Кстаувой

2000

Светлана К.

Балшекер Кстаувой

500

Роман Б.

Балшекер Кстаувой

5000

Инесса Р.

Балшекер Кстаувой

10000

Владимир Д.

Балшекер Кстаувой

2000

Ирина М.

Балшекер Кстаувой

1000

Максим Д.

Балшекер Кстаувой

5000

Вячеслав Л.

Балшекер Кстаувой

10000

Гульмира М.

Балшекер Кстаувой

1000

Ибагуль Б.

Балшекер Кстаувой

1000

Тлектес Ш.

Балшекер Кстаувой

1000

Абай С.

Балшекер Кстаувой

Итого: 1 176 559