Результаты 148-го тура получились неравнозначными

Для одного участника «Нужных денег» сбор сложился в высшей степени удачно. Во втором случае положение спас взнос генерального спонсора. А в третьем мы надеемся на оставшийся запас времени.

Осложнений не будет!



Артем уже пользуется новой помпой / Фото Евгении ГАПШИ



8-летний Артем ГАПША из села Камысты пятый раз участвует в нашем благотворительном проекте. Нынешнее обращение за помощью было экстренным: семья Гапша буквально в последний день перед заседанием комиссии «Нужных денег» успела подать заявку.

Артем дышит через трахеостому и таким детям редко удается избежать установки трахеостомы, поскольку далеко не все они могут нормально питаться с ней. И заброс частичек пищи в нос - не самая серьезная проблема. Поскольку пока врачи не дают мальчику шансов на избавление от трахеостомы, гастростома тоже будет у него постоянно. А для бережного кормления к гастростоме лучше присовокупить специальную помпу.

Вот она-то и сломалась, а найти ее непросто, да и денег стоит немалых. Проблема еще и в том, что долго кормить мальчика вручную нельзя - начинаются осложнения в работе желудочно-кишечного тракта, что доставляет дополнительные страдания к тем, что Артем и так вынужден переносить. Мама старалась, насколько могла, имитировать помпу, по таймеру кормила мальчика, вводила смесь потихоньку. Но полноценно заменить аппарат человек не может.

Помпа нашлась в Алматы, доставить ее можно было за считанные дни, но продавцу нужны бил гарантии, что свои 280 000 тенге он за них получит. Как только появилась публикация в газете и на сайте «НГ», начали поступать переводы для Артема. А после поста в «Инстаграме» «НГ» поток взносов увеличился настолько, что требуемая сумма была перекрыта более чем в два раза за считанные дни. Уже 22 января помпу привезли в Камысты и Артем снова мог питаться без угрозы осложнений.

- Я такая счастливая! - поделилась мама мальчика Евгения ГАПША. - Это что-то фантастическое, насколько люди откликнулись, насколько все отзывчивые! Я смогу купить все необходимые расходники. Это очень большая поддержка для нас. Я в очередной раз убедилась, насколько отзывчивые люди у нас. Собрали больше чем вдвое сумму. Огромное всем спасибо! И «Нашей Газете», что берете нас в проект в срочном порядке, и нашим самым отзывчивым людям! Поклон вам до земли от нашей семьи, дай бог всем здоровья и благополучия

Всего на момент подсчета для Артема поступило 190 взносов на общую сумму 683 137 тенге. Таким образом, период без помпы был довольно коротким и удалось избежать осложнений. Кроме того, помощь читателей позволит семье Гапша закупить расходники для трахеостомы и гастростомы - тех самых трубочек, на которых держится жизнь мальчика.

Скоро в дорогу



Даниил поедет на реабилитацию в феврале / Фото Сауле ДВОРЯК



У 9-летнего Даниила ДВОРЯКА из Костаная диагноз «ДЦП, спастическая диплегия». Он участвовал в «Нужных деньгах» только единожды, на тот момент мальчику было 5 лет. Больше семья за помощью в наш благотворительный проект не обращалась, с оплатой необходимых ребенку курсов реабилитации справлялись самостоятельно. Но с тех пор положение изменилось: отец Даниила покинул семью и жить стало сложнее. Тем более что траты на больного ребенка включают не только расходы на питание и одежду. Требуются медикаменты, оплата ЛФК и прочего, о чем родители здоровых детей даже не подозревают.

Как обычно бывает с детьми, страдающими ДЦП, важно найти тот реабилитационный центр, где назначаемые курсы будут приносить эффект. Хорошо, что рядом с нами, в Челябинске, есть не один такой медицинский центр. Даниилу подошел МЦ «Кия», где на февраль ему назначен новый курс. А вот с деньгами у маленькой семьи не очень хорошо. Поэтому и понадобилась помощь наших читателей.

Для Даниила поступило 38 взносов на общую сумму 101 281 тенге. Курс реабилитации стоит 400 000, так что до полной суммы не хватало 298 719 тенге. Наш генеральный спонсор ТОО «КазНефть» не раз выручал проект неожиданными решениями. Так случилось и со сбором для Даниила. Вместо традиционных 200 000 тенге спонсорских денег Даниилу перечислена сумма, достаточная для полной оплаты курса. Так и собраны 400 000 тенге.

- Спасибо огромное, что взяли нас в проект, - сказала мама Даниила Сауле ДВОРЯК. - Спасибо всем, людям, которые собирали для нас деньги! Я и за ту сумму была очень благодарна, ведь это уже большая помощь. Уже подумывала, как перенести реабилитацию на март. И тут такое радостное сообщение о решении генерального спонсора. Мы с Данечкой очень благодарны за возможность поехать в «Кию». Спасибо за каждый тенге, для нас важна поддержка!

Теперь Даниил вовремя получит необходимые процедуры у хороших специалистов, поездка состоится в феврале, как и намечалось.

Помощь еще актуальна



Балшекер нужно еще немного помочь / Фото из личного архива



23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвует в нашем благотворительном проекте в 12-й раз. У нее тоже ДЦП, и она ни за что не оставит борьбу за возможность ходить самостоятельно. У Балшекер огромная сила воли, о чем свидетельствуют победы на соревнованиях по танцам на колясках. Только волевой девушке иногда надо помогать. Занятия на тренажере «Космос» уже позволили Баошекер начать ходить без поддержки, но с костылями. А ей так хочется избавиться от них навсегда! Она старается как может, но, когда понадобилось снова ехать в Астану, чтобы пройти курс занятий на «Космосе», денег в семейном бюджете оказалось не так уж много.

Ее заявка была самой скромной в этом туре - всего 200 000 тенге. Хотя бы на короткий курс, чтобы не потерять достигнутое. Для Балшекер поступило 25 взносов, на общую сумму 93 422 тенге. Для оплаты курса не хватает 106 578 тенге.

- Спасибо всем и проекту «Нужные деньги»! - поблагодарила Балшекер. - В Астану мне нужно ехать в марте. Может, к тому времени соберу еще какую-то сумму. Сейчас прохожу лечение в медицинском центре «Артромед», которое мне оплатил спорткомитет. Лечение очень хорошее. В общем, продолжаю работать.

Каким бы ни было лечение в клинике «Артромед», ехать в столицу Балшекер все же необходимо.

Поэтому мы снова публикуем данные ее карты «Каспи» и надеемся, что к марту на ней появятся еще переводы от неравнодушных людей.

Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, Балшекер К.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 149-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 148-й тур