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Куда пойти с 6 по 12 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

8 февраля,

12.00

«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка

9 февраля,

12.00

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

6-8 февраля,

18.30

«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия. Премьера

9 февраля,

17.00

«Көбелектің әні», Е. Жуасбек, драма

11, 12 февраля,

10.00

«Ханшайым», В. Илюхов, ертегі

13 февраля,

10.00

«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

6 февраля,

18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

7 февраля,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

8 февраля,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

8 февраля,

17.00

«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера

9 февраля,

12.00

«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

9 февраля,

17.00

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

13 февраля,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

Областной историко-краеведческий музе ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» - по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова

В течение месяца

«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...» - открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

7 февраля,

19.00

Retro Show. В программе песни Батырхана Шукенова, Майкла Джексона, Элвиса Пресли

«Орион»

(бывший ДК Текстильщик)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

12 февраля,

20.00

«Лично» - стендап-концерт Юлии Ахмедовой. Возрастное ограничение 18+

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка памяти художника Георгия Сокова