Куда пойти с 6 по 12 февраля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
8 февраля,
12.00
|
«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка
|
9 февраля,
12.00
|
«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
6-8 февраля,
18.30
|
«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия. Премьера
|
9 февраля,
17.00
|
«Көбелектің әні», Е. Жуасбек, драма
|
11, 12 февраля,
10.00
|
«Ханшайым», В. Илюхов, ертегі
|
13 февраля,
10.00
|
«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
6 февраля,
18.30
|
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
|
7 февраля,
18.30
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
|
8 февраля,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
|
8 февраля,
17.00
|
«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера
|
9 февраля,
12.00
|
«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
|
9 февраля,
17.00
|
«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
|
13 февраля,
18.30
|
«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
|
Областной историко-краеведческий музе ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
|
В течение месяца
|
Выставка «Халык казынасы» - по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Эхо его голоса. Начало» выставки памяти Георгия Сокова
|
В течение месяца
|
«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...» - открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
7 февраля,
19.00
|
Retro Show. В программе песни Батырхана Шукенова, Майкла Джексона, Элвиса Пресли
|
«Орион»
(бывший ДК Текстильщик)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
|
12 февраля,
20.00
|
«Лично» - стендап-концерт Юлии Ахмедовой. Возрастное ограничение 18+
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
Выставка памяти художника Георгия Сокова
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.