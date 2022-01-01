По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 69;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 73 новорожденных: 37 девочек и 36 мальчиков. Имена недели: Савелий, Алишер, Елнар, Артемий, Даниял, Чингиз, Сафина, Марлен, Есения, Ксения, Ляйсан, Николь, Рания, Варвара, Айсауле, Альмади. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 41 год;

- умерли 70 человек: 45 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 415 вызовов, из них 1 790 - к детям;

- поступили 19 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека, 17 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 415 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- В областной центр крови обратились 265 человек, 231 из них стал донором.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 881 правонарушение;

- в медицинский вытрезвитель помещено 556 человек;

- выявлены 2 639 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.