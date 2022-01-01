Сухой остаток. С 27 января по 2 февраля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 69;
- зарегистрированы 9 разводов;
- зарегистрированы 73 новорожденных: 37 девочек и 36 мальчиков. Имена недели: Савелий, Алишер, Елнар, Артемий, Даниял, Чингиз, Сафина, Марлен, Есения, Ксения, Ляйсан, Николь, Рания, Варвара, Айсауле, Альмади. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 41 год;
- умерли 70 человек: 45 женщин и 25 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 415 вызовов, из них 1 790 - к детям;
- поступили 19 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека, 17 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 415 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- В областной центр крови обратились 265 человек, 231 из них стал донором.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 881 правонарушение;
- в медицинский вытрезвитель помещено 556 человек;
- выявлены 2 639 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.