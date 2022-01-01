По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - 45;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 68 новорожденных: 33 девочки и 35 мальчиков. Имена недели: Фатима, Елизавета, Сафия, Лиана, Адель, Асмира, Глеб, Аблуллах. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 40 лет;

- умерли 55 человек: 27 женщин и 28 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 374 вызова, из них 1 634 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 363;

- поступили 16 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 18 человек, 12 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 465 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершен 61 выезд, из них: 15 - на пожары, 28 - на случаи горения, 18 - на аварийно-спасательные работы;

- спасены при АСР 8 человек, в том числе 1 ребенок. При ПСР эвакуированы 6 человек, из них детей - 2. При пожарах эвакуированы 5 человек;

- в областной центр крови обратились 226 человек, 178 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 253 правонарушения;

- в медицинский вытрезвитель помещено 575 человек;

- за неделю выявлены 2 615 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 14 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.