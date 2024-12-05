Довелось мне недавно побывать на торжественном вечере в честь Дня республики, который проводился во Дворце молодежи «Жастар». Очень ярко и интересно, и только одна деталь омрачила все впечатления: музыка гремела с такой силой, будто мы на десятитысячном стадионе, децибелы зашкаливали так, что рядом сидящая женщина вынула из ушей слуховой аппарат, опасаясь за свои барабанные перепонки. Когда я поинтересовалась у знакомых музыкантов, кто там звукооператор, который не умеет регулировать громкость звука, мне ответили, что оператора нет, он уволился, так же, как и видеооператор, по причине низкой зарплаты. Я была в недоумении…

Город построил чудесный Дворец молодежи со зрительным залом на 1 000 мест, в нем работают 4 профессиональных оркестра: русских народных инструментов, казахских народных инструментов, джаз-бенд и камерный оркестр. У нас великолепные солисты, выступления которых мы всегда ждем с нетерпением, но, увы, концерты наших коллективов филармония проводит редко.

Займемся простой арифметикой: если каждый из оркестров выступит хоть раз в месяц, то прибыль составит 6-8 млн тенге, что позволит руководству филармонии не сидеть на шее государства и, доплачивая, обеспечить достойную зарплату звуко- и видеооператорам, а также рабочим сцены.

Вторым негативным обстоятельством в работе филармонии является очень плохая реклама местных концертов. Где афиши, которые раньше расклеивались в нескольких точках города? Напрасно руководство филармонии полагается на систему «Тикстон», позволяющую покупать билеты в электронном варианте. Множество людей пожилого возраста не имеют к ней доступа, так как либо имеют кнопочные телефоны, либо не владеют техникой электронной покупки билетов.

Спасибо «Нашей Газете», которая печатает анонсы концертов, но не всегда, и, к сожалению, не все ее читают. А всего 8-10 афиш в нашем городе обеспечат аншлаг на каждом концерте!

Я живу в Костанае с 1980 года и в силу профессии стараюсь не пропускать ни одного культурного мероприятия. Вспоминаю годы, когда в нашем городе выступали приглашенные солисты и инструменталисты, были концерты, где пели три тенора, три баритона, среди которых были солисты Большого театра.

В начале ноября мне посчастливилось побывать в Челябинске на концерте знаменитого певца Ильдара Абдразакова, который в рамках фестивальной программы с молодыми певцами выступал в Сатке и Миассе, а ведь эти города не сравнить по масштабу с Костанаем.

По отзывам друзей, в Актобе выступала недавно Айман Мусаходжаева, в Алматы «Камерата Казахстана» играли со скрипачом Назаром Кожухарем, сейчас приглашают Аиду Гарифуллину.

И хотя от Костаная до России рукой подать, у нас гастролируют только отечественные стендаперы-мальчики с попсой, зато их афишами обклеен весь город!

Хочется, чтобы культурное руководство города не забывало о своем предназначении - повышать культурный уровень.

Наталья РЕЦ, педагог-музыкант на пенсии, Костанай