«Наша Газета» столкнулась с проблемой при отправке обращений через сайт E-otinish. Ресурс, безусловно, удобный, но внезапно из списка получателей запросов стали пропадать отдельные госорганы. 22 ноября главный редактор «НГ» Тимур Гафуров не смог отправить обращение в департамент экологии по Костанайской области, а 26 ноября - в аппарат акима Камыстинского района. Полагаем, что с такой проблемой могут столкнуться все жители области, которым необходимо обратиться с заявлениями в госорганы.



Редакция «НГ»

Комментарий

Директор департамента АО «Национальные информационные технологии» Ербол АЛИБАЕВ в ответе на запрос «НГ» сообщил, что проблема, связанная с отсутствием получателей «Департамента экологии по Костанайской области» и «Аппарат акима Камыстинского района», устранена.



- В настоящее время подача обращений указанным адресатам функционирует в штатном режиме, - отметил Алибаев. - Приносим извинения за причиненные неудобства.



Редакция проверила и убедилась: госорганы действительно вновь доступны для подачи обращений.