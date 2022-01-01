На улице Амангельды в Костанае, в пределах улиц Дулатова - Каирбекова, какая-то организация для замены кабеля вырыла траншею на аллее. Здесь 14 лет назад были высажены пирамидальные тополя. При производстве работ повредили корни деревьев, которые потом долго стояли с открытой корневой системой. Деревья после такого, скорее всего, погибнут. Интересует, кто будет восстанавливать эти насаждения в случае гибели тополей?

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Комментарий

- Касательно земляных работ по ул. Амангельды в границах ул. Дулатова и Каирбекова сообщаем, что на данном участке работы производились сетями электроснабжения ТОО «ЭПК Форфайт», - ответил на запрос «НГ» заведующий сектором ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» Кенжебай АКПБАЕВ. - На весенний период рабочей комиссией запланировано обследование зеленых насаждений, чтобы оценить степень повреждения, а также установить количество погибших деревьев.

Кенжебай Акпбаев добавил, что, в случае гибели деревьев, ТОО «ЭПК Форфайт» будет привлечено к ответственности согласно действующему законодательству, с дальнейшей компенсационной высадкой.