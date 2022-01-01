О голых участках теплотрассы во дворе дома № 168 по ул. Бородина сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда СИЛАНТЬЕВА.

- Трубы, можно сказать, в плачевном состоянии. Вся изоляция ветхая, свисает кусками. Часть труб открыты, а где-то изоляцию заменяет картон! - возмущает ся она. - И еще обратите внимание на вентиль - он полностью открыт.

На месте мы увидели трубы с плохой изоляцией, на одном участке лежал картон, а вентиль полностью не изолирован.





Ул. Бородина, 168. Трубы во дворе, по выражению нашей читательницы «в плачевном состоянии» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы по ул. Назарбаева, 139, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили и закрыли жестью





Ул. Назарбаева, 139. Теплотрасса теперь просто радует глаз / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!