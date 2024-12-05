2 декабря 1941 г. Кустанайский облисполком принял решение о размещении авиамастерской № 263 на базе машинно-тракторных мастерских Федоровского зерносовхоза, мобилизовав для этих целей необходимое количество тракторов, автомашин за счет совхозов и МТС.

2 декабря 1957 г. Кустанайский облисполком утвердил план приема переселенцев на 1958 год по колхозам и совхозам: 4 300 семей из области и 4 000 семей из других республик. Из-за неподготовленности жилья для переселенцев в 1957 году имели место недостатки в хозяйственно-бытовом устройстве. Райисполкомы предупреждены, что направление переселенцев в совхозы и колхозы будет осуществляться после сдачи облотделом переселения заключения о готовности хозяйств к их приему.

10 декабря 1984 г. решением Кустанайского горисполкома монумент «Покорителям целины» на Комсомольской площади принят на государственную охрану.

13 декабря 1940 г. в Кустанайском областном музее открыты отделы: вводный, природы, археологии. Собрано экспонатов и материалов 2 472 единицы. Принято решение об открытии в 1941 году отделов истории Кустанайской области и социалистического строительства.

17 декабря 1936 г. на заседании президиума Кустанайского облисполкома в связи с преобразованием на 8-м чрезвычайном съезде Советов Казахстана в Союзную Республику решено обязать руководителей областных и районных советских, хозяйственных, кооперативных и общественных организаций именовать Казахстан Казахской Советской Социалистической республикой (Каз. ССР) и произвести изменения штампов, бланков, печатей, вывесок.

17 декабря 1945 г. в Кустанайской области открыты дополнительно начальные школы: в Тургайском районе - 10, в Семиозерном - 7.

17 декабря 1958 г. в Кустанае принят в эксплуатацию водопровод по ул. Амангельды от ул. Летунова до ул. Чкалова (Каирбекова).

17 декабря 1964 г. указом президиума Верховного Совета Казахской ССР города Кустанай, Рудный, Джетыгара переданы из краевого в областное подчинение.

17 декабря 1997 г. решением акима Костанайской области реорганизованы областные, районные, городские благотворительные фонды по социальной защите пенсионеров и малоимущих слоев населения в региональные (областные, районные, городские) фонды поддержки малообеспеченных граждан.

20 декабря 1920 г. решением Кустанайского горуездисполкома Утопу надлежало немедленно принять на учет весь имеющийся на учете топливный материал, оказавшиеся «излишки» распределить по беднейшим семьям красноармейцев, приостановив выдачу дров со склада учреждениям. Всеми поступающими дровами снабжать в первую очередь детские дома и больницы, во вторую - ответработников и учреждения, не имеющих своих лошадей. Причем всем учреждениям топливные материалы, им предназначенные, вывозить из ближайших лесных дач своими средствами (лошадями).

21 декабря 1936 г. постановлением Кустанайского райисполкома, в связи с организацией питомника служебного и сторожевого собаководства, все владельцы собак пород немецкая овчарка, кавказская овчарка и местная казахская порода обязаны зарегистрировать таковых в райсовете Осоавиахима.

21 декабря 1957 г. в связи с эпидемиологическим неблагополучием по заболеванию дифтерией решением горисполкома в Кустанае запрещено проведение общегородских елок. Из 18 школ города 12 поражены заболеванием. Проводились закрытые елки под контролем директоров. Запрещены дневные киносеансы в Зимнем кинотеатре (Ак-мечеть) и кинотеатре «Родина» (Располагался в нынешнем сквере, прилегающем к зданию областного отдела культуры по пр. Аль-Фараби). На предприятиях города выдавали подарки без проведения новогодних утренников.

22 декабря 1983 г. Кустанайский горисполком утвердил проект застройки проспекта им. Свердлова (Абая), разработанный институтом «Казгипроград».

23 декабря 1942 г. принято решение Кустанайского облисполкома о пуске ТЭЦ завода № 507 «а», для чего приведены в полную готовность имеющиеся двигатели городской электростанции и электростанции Кустанайского элеватора.

24 декабря 1928 г. на заседании президиума Кустанайского горсовета принято решение о переходе горэлектростанции на освещение города до утра, для чего использовать один двигатель, одновременно проверив вопрос об увеличении уличного освещения города, особенно на окраинах.

27 декабря 1945 г. Кустанайский горисполком вынес постановление о проведении новогодних елок и зимних каникул учащихся школ города. Облторг обеспечивал продажу елочных украшений и игрушек для новогодних елок, также должен завезти 100 елок (размером от 2 до 4 м), продажу которых организовать только школам и детучреждениям. Помимо этого, организовать продажу елок для населения. Дом пионеров должен оборудовать и провести общегородскую пионерскую елку на пл. Свободы. Отдел соцобеспечения при горисполкоме должен организовать и провести новогоднюю елку для детей погибших воинов с вручением подарков. Культпросветотдел организовывал проведение новогодних елок, вечеров и утренников в коллективах и организациях.

27 декабря 1961 г. утвержден акт госприемки пристройки к административному зданию Госбанка по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) в Кустанае.

29 декабря 1997 г. решением акима Костаная утверждено положение об организации и проведении аукционов по продаже земель, участков и права землепользования, находящихся в государственной собственности.

30 декабря 1977 г. в Кустанае принята в эксплуатацию пристройка к городской больнице площадью 3 588,4 кв. м.

31 декабря 1964 г. населенный пункт Федоровка Федоровского района Кустанайской области отнесен к категории городских поселков.

31 декабря 1970 г. в Кустанае приняты в эксплуатацию: спорткомплекс «Динамо» по ул. Толстого, Дом приезжих в районе совхоза Красный Партизан», правая пристройка к зданию облисполкома.