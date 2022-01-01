Кто такие бойцы ССО и какую роль они сыграли в истории Костанайской области



Тракторная бригада москвичей-первоцелинникеов на полях совхоза «Майкольский». Кустанайский р-н. Апрель 1954 г.



Многие вспомнят аббревиатуру ССО на шевронах, нашитых на рукава студенческих курток в советские времена. Обладателями таких курток были студенты вузов, а надпись означала «студенческий строительный отряд». Знак ВССО расшифровывался как Всесоюзный студенческий строительный отряд.

Шевроны означали принадлежность к конкретному институту. Часть их изготавливалась централизованно, к примеру, «Центральный штаб студенческих отрядов». Остальные - отдельно каждым отрядом или штабом, зачастую методом шелкографии. Особенно выделялись куртки ветеранов стройотрядов - «стариков», носивших на рукаве несколько эмблем, по числу трудовых командировок, и ставивших владельца статусом гораздо выше новичка.

Молодых людей в таких куртках можно было встретить в летние дни на перронах железнодорожных вокзалов в ожидании отправки на ударные комсомольские стройки под звуки гитар и песен или у входа в вуз для автотранспорта.



Московские студенты под руководством почвоведа Реутова берут пробы почвы. Кустанайская область. 1955 г.

Руководство студотрядами осуществлял комсомол, позаимствовавший армейскую терминологию. Каждым отрядом руководил штаб, состоявший из командира, комиссара, мастера, завхоза, казначея, врача и повара. Командир назначался комитетом ВЛКСМ после утверждения парткомом вуза, распоряжался кассой отряда имел право подписи на финансовых документах. Комиссар руководил отрядом наравне, был ответственным за политическую и культурно-массовую работу. Практически прорабом считался мастер. Он выезжал на строительный объект заранее, оценивал фронт работ, контактировал с подрядными организациями, согласовывая смету и расценки работ. Мастер распределял объем работ между бригадами (10-15 человек), участвовал в распределении зарплаты, ему подчинялись бригадиры. Завхоз (как материально ответственное лицо) занимался хранением имущества и ценностей, приобретенных за счет кассы отряда. Казначей был ответственным за ведение финансовой отчетности и хранителем денежных средств.



Завтрак целинников второй бригады

Работа ССО в нашей области началась со строительства целинных совхозов и стала традицией. Из информации секретаря Кустанайского обкома ЛКСМК В. Гадюкина: «Ударный комсомольско-молодежный отряд из Житомирской области Украинской ССР трудится на полях целинных совхозов, хлебоприемных пунктах Джетыгаринского района. Отряд насчитывает 2 325 человек комсомольцев и молодежи. С первых дней работы вместе с местными механизаторами отряд по-боевому включился в соревнование за получение высокого урожая. Из 2 325 человек 590 работает комбайнерами, 359 - трактористами, 310 - помощниками комбайнеров, 200 - шоферами, на других работах - 866 человек. Отряд оказал большую помощь району по ремонту хлебоуборочной техники: отремонтировано 546 комбайнов, 230 лафетных жаток, 450 подборщиков, 180 грузовых машин, 45 сложных зерноочистительных. После окончания уборочных работ бойцы отряда посадили аллеи дружбы в совхозах «Чайковский», «Пригородный», «Степной», «Милютинский».



Комсомольцы г. Краснокамска на целинных землях. Кустанай. 2 сентября 1956 г.

Первый студенческий строительный отряд в составе 1 300 бойцов одиннадцати вузов Киева работал в 17 совхозах Амангельдинского и Октябрьского управлений Кустанайской области в 1962 году. Силами студентов-бойцов самостоятельно из 311 строившихся объектов были сданы в эксплуатацию 144, в том числе 78 жилых домов, 3 школы, 66 производственных объектов. Бойцы отряда показали себя работоспособным, слаженным и дисциплинированным коллективом. Кроме производственных задач, отрядом проведена большая спортивно-массовая и шефская работа среди тружеников совхозов.

Второй областной отряд, сформированный в 1963 году из 2 900 студентов вузов Киева, 215 студентов Харькова и 285 бойцов Кустаная, был дислоцирован в девяти производственных управлениях области. Этот сводный отряд состоял из 74 совхозных отрядов, располагавшихся лагерем, с отдельным снабжением продуктами питания, самостоятельной кухней. Как показали итоги, отряд в целом с честью выполнил взятые обязательства. В среднем выработка на одного члена отряда составила 1 649,2 рубля за весь период работ.

«Отрядная коммуна была решающим фактором в повышении производительности труда, была основным воспитательным фактором, так как нигде так не раскрывался человек, как здесь - на ставшей родной и близкой целине - планете комсомольского студенческого героизма», - сказал секретарь Кустанайского сельского обкома КПК Андрей БОРОДИН о студенческих отрядах..







Вечер интернациональной дружбы в лагере областного комсомольского актива «Романтик». 1976 г.

Именно при поддержке Бородина в те годы на селе летом трудились многотысячные отряды из Украины, из городов других союзных республик и местных учебных заведений. Как не вспомнить командиров студенческих стройотрядов: Анатолия Волощенко, Виталия Сокола, Григория Лигезина, Валерия Добровольского, Николая Набока, Артура Дайкера, Виталия Мороза. Многие из них, пройдя такую школу, добились очень многого. Валентин Михайлов остался в Кустанае и вырос до управляющего крупным стройтрестом, затем работал первым секретарем горкома партии и заместителем председателя облисполкома. Александр Тимошечкин стал главным архитектором Кустаная. Евгений Ежиков-Бабаханов был завотделом строительства ЦК КП Казахстана и министром. Алексей Якубовский, возглавлявший студотряд в Камышнинском районе, в последующем стал первым секретарем Одесского обкома партии. Вспомним также секретаря комитета комсомола Кустанайского пединститута Веру Семенову, удостоенную звания «Почетный гражданин города Кустаная», секретаря ОК ЛКСМК Людмилу Мацупу.

В те годы особой популярностью среди работников совхозов пользовались выступления студенческих коллективов художественной самодеятельности. В 55 совхозах были организованы агитбригады совместно с местной молодежью. Каждый из 320 концертов встречал теплый прием и большую признательность всему коллективу. Силами студентов проведены праздники: День строителя и День студенческой целины 1 сентября.

В студенческих отрядах работали 38 пионерских отрядов и лагерей « Спутник». Особенно хорошо организовали работу с детьми в отряде студентов Харьковского политехнического института в совхозе «Ключевой» Карасуского производственного управления, в совхозе им. Вильямса, где работали студенты Киевского института легкой промышленности и Киевского института физкультуры.

Отличительной особенностью отряда 1964 года являлась его дальнейшая специализация. В 13 управлениях области работали 5 700 студентов 52 вузов из Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепропетровска, Кривого Рога, Кустаная. В состав областного отряда входили также студенческая автоколонна в составе 345 студентов-водителей Киевского и Харьковского автодорожных институтов и Кустанайского автотранспортного техникума, отряд связи Киевского политехнического института в составе 120 человек, 4 специализированные бригады по монтажу железобетона, отряд монтажников-сантехников. Отряд имел свою медслужбу в составе 150 врачей и студентов медицинских вузов. Большинство отрядов было укреплено студентами инженерно-строительных институтов.



Секретарь ОК ЛКСМ Л, Мацупа вручает грамоту обкома комсомола на конференции управления горного железнодорожного транспорта. Кустанай. 1978 г.

В 1971 году на строительство Аркалыка по комсомольским путевкам направились около 3 000 комсомольцев из областей республик страны, а для оказания помощи в сельском строительстве Тургайской области направлен студенческий строительный отряд численностью 4 000 человек.

Наряду с трудовыми успехами студенческих стройотрядов случались и печальные истории. Мне запомнился случай из 1970 года. Наш курс был выпускным, и для Бориса Т. тоже. Большинство моих однокашников отправились к местам трудоустройства, как и я. Борис в составе пединститутского студенческого стройотряда поехал комиссаром в один из совхозов Кустанайского района - строить фермы, дома, коровники. Отстояв трудовую вахту, в августе возвращался со своими бойцами домой. Ехали в открытой машине с заработанными деньгами, настроением, а Борис в ожидании радостной встречи с только что родившимся сыном. Судьба распорядилась иначе, водитель не справился с управлением, машина перевернулась, погиб один Борис. Его сын благополучно вырос, сам стал отцом двоих детей и успешным и достойным гражданином.

Студенческие отряды действовали по 1990 год на принципах добровольности. В 1991 году, после роспуска КПСС и ее молодежной организации ВЛКСМ, центральный штаб ВССО прекратил свою деятельность.