Куда пойти с 5 по 11 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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7 декабря,
17.00
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«Пиковая дама», А. Пушкин, драма
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8 декабря,
12.00
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«Гусенок», Н. Гернет, сказка
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8 декабря,
14.00
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«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление. Премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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5 декабря,
18.30
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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6 декабря,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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7 декабря,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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7 декабря,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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8 декабря,
12.00
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«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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8 декабря,
17.00
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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12, 13 декабря,
18.30
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка костанайских художников «В потоке творчества»
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В течение месяца
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Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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6 декабря,
18.30
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V Международный фестиваль Түркі әлемі. Фестиваль обычно включает выставки, концерты, мастер-классы и лекции, которые помогают продемонстрировать богатое наследие тюркских культур.
В программе принимают участие артисты из Кыргызстана, Азербайджана, Башкортостана, Турции, оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова (г. Костанай)
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7 декабря,
15.00
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8 декабря,
19.00
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Концерт группы Orda. Под живой бенд прозвучат такие хиты, как «Белгісіз жан», «Кеш мені», «Ғашықсың ба?», «Жауап бер» и другие
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«Орион»
ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),
тел. 8-705-884-05-28
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8 декабря,
13.00
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Выставка казахстанского бренда «Асыл Мұра». Восточный базар от ремесленников, дизайнеров, предпринимателей, показ от магазинов и дизайнеров детских коллекций, показ коллекций от дизайнеров, выступление артистов, фуршет, нетворкинг.
Продолжительность - 6 ч. Возрастное ограничение 6+
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Атырау»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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6-7 декабря
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