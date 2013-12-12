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Куда пойти с 5 по 11 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

7 декабря,

17.00

«Пиковая дама», А. Пушкин, драма

8 декабря,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

8 декабря,

14.00

«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление. Премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

5 декабря,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

6 декабря,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

7 декабря,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

7 декабря,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

8 декабря,

12.00

«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

8 декабря,

17.00

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

12, 13 декабря,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка костанайских художников «В потоке творчества»

В течение месяца

Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

6 декабря,

18.30

V Международный фестиваль Түркі әлемі. Фестиваль обычно включает выставки, концерты, мастер-классы и лекции, которые помогают продемонстрировать богатое наследие тюркских культур.

В программе принимают участие артисты из Кыргызстана, Азербайджана, Башкортостана, Турции, оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова (г. Костанай)

7 декабря,

15.00

8 декабря,

19.00

Концерт группы Orda. Под живой бенд прозвучат такие хиты, как «Белгісіз жан», «Кеш мені», «Ғашықсың ба?», «Жауап бер» и другие

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),

тел. 8-705-884-05-28

8 декабря,

13.00

Выставка казахстанского бренда «Асыл Мұра». Восточный базар от ремесленников, дизайнеров, предпринимателей, показ от магазинов и дизайнеров детских коллекций, показ коллекций от дизайнеров, выступление артистов, фуршет, нетворкинг.

Продолжительность - 6 ч. Возрастное ограничение 6+

 

Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Атырау»

Рудный, СК «Аят-Арена»

6-7 декабря