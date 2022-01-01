Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие на электромобиле, чтобы привлечь внимание окружающих к вредоносности выхлопных газов дизельных автомобилей. Как вы считаете, стоит ли прислушаться к их совету? Я согласен. Электромобили - это будущее мирового автопрома.

Я в целом согласен. Но сейчас это неактуально для казахстанцев.

Я не согласен. Электромобили дорогие, а польза для экологии минимальна.

Я не согласен. Переход на электромобили принесет больше вреда, чем пользы.

