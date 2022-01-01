Куда пойти с 31 октября по 6 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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2 ноября,
12.00
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«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+
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3 ноября,
12.00
|
«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+
|
6 ноября,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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31 октября,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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1 ноября,
18.30
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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2 ноября,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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2 ноября,
17.00
|
"Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+
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3 ноября,
12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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3 ноября,
17.00
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«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+
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30 ноября,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
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В течение месяца
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«Душа по капле собирает свет», персональная выставка члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко
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В течение месяца
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Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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4-5 ноября,
18.30
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V Международный фестиваль «Түркі әлемі». В концертной программе принимают участие оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, артисты из Киргизии, Башкортостана, Азербайджана
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ДК «Мирас» ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28,
8-705-746-73-54 WhatsApp
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10 ноября,
19.00
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Виолончелист Бағжан Октябрь с концертной программой «Терапия души». 12+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Арлан»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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31 октября - 1 ноября, 19.00
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Футбол. Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. «Тобол» - «Астана»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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3 ноября, 16.00
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»
|
Костанай, СРК «Костанай»
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5-6 ноября, 19.00
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