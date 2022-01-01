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Куда пойти с 31 октября по 6 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

2 ноября,

12.00

«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+

3 ноября,

12.00

«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+

6 ноября,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

31 октября,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

1 ноября,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

2 ноября,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

2 ноября,

17.00

"Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+

 

3 ноября,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

3 ноября,

17.00

«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+

 

30 ноября,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

«Душа по капле собирает свет», персональная выставка члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко

В течение месяца

Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

4-5 ноября,

18.30

V Международный фестиваль «Түркі әлемі». В концертной программе принимают участие оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, артисты из Киргизии, Башкортостана, Азербайджана

 

ДК «Мирас» ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28,

8-705-746-73-54 WhatsApp

10 ноября,

19.00

Виолончелист Бағжан Октябрь с концертной программой «Терапия души».  12+

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Арлан»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

31 октября - 1 ноября, 19.00

Футбол. Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. «Тобол» - «Астана»

Костанай, «Тобыл Арена»

3 ноября, 16.00

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, СРК «Костанай»

5-6 ноября, 19.00