В селе Мичуринское провели торжественное открытие детского сада «Еркетай», но на платформе «Электронный детский сад - Индиго» его все еще нет. Обещали внести в «Индиго» 29 октября. И почему они отдают приоритет инвалидам, но не матерям-одиночкам? У инвалидов и многодетных родителей есть бабушки и дедушки. Если там ата и аже, то логично, что они им помогают! У меня никого нет -родителей, брат и сестры живут в России! Отец детей в тюрьме.

Виктория КНИСС, Костанайский район

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель руководителя отдела образования Костанайского района Алия ЖУСУПОВА:

- В «Индиго» уже есть места в этом детском саду, но у нас первые 3 дня - приоритетные для льготных категорий. Потом общий доступ откроется для всех. Там указана вся процедура, родителям не стоит беспокоиться, очередь будет доступна в ближайшие дни. Касаемо категории матери-одиночки: распределять категории - это не наша компетенция. Здесь нужно вопрос поднимать на уровне Министерства социальной защиты РК.