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Оденем «голые» трубы. Мерзнет теплотрасса за банком

Об очередном открытом участке теплотрассы сообщила «НГ» жительница Костаная Галия Жакупова. Он расположен по ул. Дулатова, 70, прямо за зданием «Евразийского банка».

- На этот участок трубы мы уже жаловались и в вашу газету, и в КТЭК, - рассказала она. - Прошлой весной его изолировали, а к осени он опять «голый»!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели участок теплотрассы без изоляции.


Ул. Дулатова, 70. Теплотрасса открыта с весны / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе по ул. Победы, 60, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали.


Ул. Победы, 60. Трубы утеплили и закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!