Об очередном открытом участке теплотрассы сообщила «НГ» жительница Костаная Галия Жакупова. Он расположен по ул. Дулатова, 70, прямо за зданием «Евразийского банка».

- На этот участок трубы мы уже жаловались и в вашу газету, и в КТЭК, - рассказала она. - Прошлой весной его изолировали, а к осени он опять «голый»!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели участок теплотрассы без изоляции.



Ул. Дулатова, 70. Теплотрасса открыта с весны / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе по ул. Победы, 60, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали.



Ул. Победы, 60. Трубы утеплили и закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



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