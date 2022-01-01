Когда и как зародилась театральная жизнь в Кустанае? Вопрос, как оказалось, непростой

На сайте областного русского драматического театра указано: «открытие первого стационарного театра в Костанае состоялось в апреле 1922 года». Исходя из этого, официально отмечался 100-летний юбилей современного театра. Но на этом же сайте отмечалось, что «до этого местом проведения спектаклей был Народный дом и ведущие заведения города - реальное училище, женская гимназия». В архивных документах упоминается, что и до 1917 года «уже был театр, но не было постоянной труппы». Возникает вопрос о проведении театральных постановок в начале XX столетия - когда и как это было?



Здание бывшего Народного дома, ныне - управления культуры Костанайской области

«Спектакли ставились в Народном доме»

Эти данные имеются в изданиях к 100-летию города в 1979 году: «Кустанай: ист.-информ. путеводитель»; «Кустанай: вчера, сегодня, завтра» в исследованиях известных краеведов Германа Алексеевича Куприна и Якова Кузьмича Духина.

«Любительская театральная деятельность», по мнению Духина, выражалась в том, что «ставились пьесы Гоголя, Островского, Толстого, Андреева, часто в репертуар включались водевили, …участниками были учителя, некоторые чиновники, учащаяся молодежь». При этом указывалось: «Спектакли ставились в Народном доме». Его деятельность находилась под патронажем Кустанайского отдела особого комитета попечительства о народной трезвости, открытого в 1902 году, где «помещались библиотека-читальня и зрительный театральный зал».

На сайте акимата Костанайской области размещена официальная информация о бывшем Народном доме, где с 1903 года ставились спектакли: «До 1896 года здание принадлежало уральскому виноторговцу В. А. Поклевскому-Козелл. С введением государственной винной монополии он продал дом городу, с тех пор это общественное здание (Народный дом). Здесь силами местной интеллигенции устраивались спектакли». С 2008 года здесь размещается офис управления культуры.

В книге «Кустанай - Костанай: очерки истории» Духин заметил, что «с Народным домом …связана одна любопытная подробность в культурной жизни Кустаная - в городе появились любители театрального искусства». Он приводит свидетельство П. Ф. Кияткина: «Первые сценические постановки были профессионально бледны, постановщики подстраивались под вкусы непритязательного зрителя, предлагая ему простенькие мелодрамы и водевили». Среди них были скетчи типа «Противотещин порошок», «Еврейский характер», «Кавказские ночи», «Графиня Эльвира».



Афиша спектакля А. Н. Островского «На бойком месте». 1912 г.

Тем не менее, по мнению ученого, «с годами приобретался опыт, креп профессионализм, репертуар двигался в сторону серьезной драматургии». В январе 1903 года в помещении Народного дома при большом стечении зрителей состоялся любительский спектакль по комедии А. Н. Островского «На бойком месте». Сохранилась афиша того времени. При этом приводятся строки из статьи журналиста газеты «Кустанайское степное хозяйство» 1903 года: «Роли любителями были разыграны прекрасно, спектакль прошел оживленно. Успеху его во многом способствовал распорядитель из местных любителей-знатоков театрального искусства Н. Н. Федоров».

Накануне революции 1905-1907 годов в Российской империи деятельность благотворительных обществ, проводивших театральные постановки, подвергалась критике со стороны общественности. «Здешнее попечительство о народной трезвости окончательно прекратило свою многотрудную деятельность и почило, сложа руки, от дел творения, - так корреспондент троицкой газеты «Степь» информировал читателя. - Очень редко даются на сцене Народного дома (но совсем не для народа) спектакли для сонных зрителей купцов-толстосумов… попечительство менее всего думает о просвещении народа». По мнению Духина, автором статьи был социал-демократ публицист Семен Ужгин.

«Тургайская газета»

С началом революции в 1905 году в рамках широкого общественного движения наблюдается всплеск театральной деятельности. Об этом свидетельствуют обнаруженные недавно ценителями театрального искусства материалы в «Тургайской газете», которая выходила в 1895-1911 годах в административном центре Тургайской области Оренбурге как воскресное иллюстрированное приложение к «Тургайским областным ведомостям».



«Тургайская газета». 1895 г.

В газете приводятся данные о проведении трех спектаклей в 1905 году. В январе в рубрике «Спектакль» сообщали: «Въ г. Кустанае 28 января, въ доме кустанайского отделения попечительства о народной трезвости, состоялся любительскiй спектакль. Поставлены были: комедiя, въ трехъ действiяхъ. На бойкомъ месте. Островскаго и фарсъ, въ одномъ действiи, 50 рублей въ один часъ Староусовскаго. Роли любителями были разыграны, можно сказать, прекрасно, и спектакль прошел оживленно. Сборъ былъ полный, для всехъ желающих присутствовать на спектакле даже недоставало нумерованных мест. Успеху спектакля много способствовалъ распорядитель его, одинъ изъ местныхъ любителей знатоков театрального искусства, Н. Н. Федоровъ, которому, какъ мы слышали, предстоит необходимость покинуть г. Кустанай. Несомненно, съ его уходомъ местные любители потеряютъ много».

Приведем официальный отчет 1905 года Кустанайского комитета общества Красного Креста, который (как и другие местные отделения) находился под покровительством императрицы Марии Александровны с 1880 по 1917 годы.

«По устройству спектакля, данного 24 июня 1905 года любителями - въ Кустанайском народномъ доме, въ пользу детей воиновъ, погибших на Дальнемъ Востоке. Выручено отъ продажи билетовъ 86 руб. 30 к. Изъ нихъ израсходовано: 1) Уплачено артисту Питаеву-Пронскому за руководительство 25 руб. 2) Въ типографiю 7 руб. 3) Прислуге 4 руб. 4) На гриммъ 2 руб. 25 к. 5) Мелочные расходы 8 руб. 43 к. 6) На марки Ведомства Учрежденiй Императрицы Марiи 5 руб. 71 к. Итого расходу 52 руб. 39 коп. Затемъ осталось чистого сбора 33 руб. 91 коп. которые и сданы въ Кустанайскую Сберегательную кассу по книжке за № 1362, по назначенiю. Кустанайскiй Местный Комитетъ Красного Креста считаетъ своимъ долгомъ выразить глубокую благодарностью устроителямъ данного спектакля: М. В. Вергилесову, А. И. Виноградовой, Е. А. Ивановой, А. М. Манакову. В. М. Преображенскому, Ю. М. Преображенской и А. В. Федорову».



Афиша спектакля «Шельменко-денщик», комедия из 5 действий Квитко-Основьяненко

Аналогичным является документ 1905 года «Отчет Кустанайского благотворительного общества по спектаклю 13 июля 1905 года, устроенному в пользу общества артистом П. С. Питаевым-Пронским при деятельном участии любителей драматического искусства». Судя по документу, «представлено было: «Шельменко-денщик», комедия из 5 действий Квитко-Основьяненко». Приводится обстоятельный финансовый отчет: «Выручено от продажи билетов 107 руб. 90 коп. Поступило от чайного буфета от продажи лимонада 15 руб. 30 коп. Итого: 125 руб. 20 коп.». Подробно описан раздел «Расход»: «Уплачено артисту Питаеву-Пронскому за билеты, афиши, парики, грим и костюмы 21 руб. 30 коп., оркестру музыки 10 руб., на покупку лимонада и чайного десерта 6 руб. 53 коп., употреблено на мелкие расходы 6 руб. 51 коп., итог 51 руб. 71 коп.». Примечателен и такой факт, что «оставшаяся от расхода свободная сумма 71 руб. 29 коп. поступила в доход благотворительного общества».

Непременно в отчетах приводилась фраза, что «Комитет общества приносит искреннюю благодарность всем лицам, принимавшим участие в устройстве этого спектакля». В отчете от 13 июля большинство имен совпадало с предыдущим отчетом от 24 июня 1905 года.

В дореволюционной газете не указывались имена и отчества артистов. Судя по интернет-источникам, устроителем спектакля в Кустанае в 1905 году был профессиональный артист П. С. Питаев-Пронский, который в 1900 году выступал в театре города Тобольска. В начале XX века гастролирование театральных деятелей было распространенным явлением. В феврале 1909 года театральную премьеру совместно с местными «любителями драматического искусства» в пользу Кустанайского детского приюта «организовали артисты Питаев-Пронский и Истомин».

Постановки шли на трех языках

Современные краеведы ввели в научный оборот ряд интересных фактов о деятельности театральных трупп в Кустанае. На примере газет «Степные отголоски» и «Кустанайское степное хозяйство» профессор, кандидат исторических наук С. В. Самаркин отмечает «самодеятельный характер театрального творчества».

В годы Первой мировой войны среди любителей-театралов с творческими псевдонимами «появлялись свои звезды - актер Двоеглазов, режиссер Сысин». В 1914 году «в зале Общественного собрания состоялась постановка спектакля под управлением режиссера Сысина». Горожане смотрели в исполнении любителей пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Газета «Кустанайское степное хозяйство» не удержалась от замечания: «Эти вечера вносят в полусонную жизнь кустанайцев приятное разнообразие и разумное развлечение от жизненной дремоты».

Театральные постановки шли на русском, украинском и татарском языках. Архивист облгосархива Н. И. Здоровец обнаружила в архивных документах фонда кустанайского отдела народного образования за 1921 год сведения «о наличии в городе трех трупп: русской, татарской и киргизской, выезжавших с постановкой спектаклей в аулы уезда». Заметим, это было до создания стационарного театра в 1922 году.

Материалы периодической печати 1903-1917 годов, официальные отчеты благотворительных обществ с указанием имен их руководителей, способствовавших расцвету театральной жизни, показывают проведение в городе спектаклей с соответствующей продажей билетов, отражают реальное существование групп артистов (как любителей, так и профессиональных режиссеров). Действительно, артисты-любители не могли быть профессионалами, но постановки спектаклей регулярно проводились. Значит, как таковая театральная жизнь зародилась не в первые годы советской власти, а в период расцвета «серебряного века» развития культуры в Российской империи.

В дореволюционный период расходы на культурную жизнь брали на себя не только и не столько государственные структуры (тех же Императорских театров, то есть государственных по статусу было считаные единицы). Ответственность за развитие культуры брали на себя именно меценаты, различные общественные, благотворительные организации, что и проявилось в провинциальном Кустанае в начале XX столетия. Свидетельством этого являются любительские спектакли, первые театральные постановки в городе в 1903-1905 годах, вплоть до открытия стационарного советского театра в 1922 году.

Выражаем благодарность ценителям театрального искусства, любезно предоставивших материалы «Тургайской газеты» за 1905 г.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмета Байтұрсынұлы