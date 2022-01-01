По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 54 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 22 года. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 50;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 49 новорожденных: 22 девочки и 27 мальчиков. Имена недели: Юсайра, Диора, Эмилия, Оливия, Сара, Раян, Нурислам, Эмир, Назим, Елжас. Самому молодому папе - 22 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 40;

- умерли 50 человек: 24 женщины и 26 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 431 вызов, из них 1 561 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 342;

- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадали 30 человек; 28 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 534 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлено 65 выездов, в том числе: 17 - на пожары, 29 - на случаи возгораний, 19 - на аварийно-спасательные работы. Спасено при АСР 6 человек;

- в областной центр крови обратились 299 человек, 233 из них стали донорами.