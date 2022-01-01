Филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области предоставил «НГ» комментарий к статье. В автоЦОНе Костаная парк автомобилей для сдачи водительского экзамена «предельно изношен», где цитировалось выступление первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексея Милюка на совещании в областном акимате.

- В Костанайской области имеются две автоматизированные площадки для сдачи практических экзаменов кандидатами в водители - в Костанае и Аркалыке.

Автодром в городе Костанае был запущен в 2015 году и функционирует на оборудовании LFMS - на основе магнитных датчиков. Практический экзамен здесь ведется по категориям В, В1, С, С1, Д, Д1. Автопарк состоит из 8 единиц транспортных средств, которые находятся в исправном состоянии.

Автодром в городе Аркалыке был запущен в декабре 2022 года на базе оборудования GPS Glonass. Практический экзамен можно сдать на категории В, В1, С1, С на 4 транспортных средствах.

Вместе с тем отметим, что автодромы в Костанае и Аркалыке соответствуют требованиям для приема практических экзаменов, имеют необходимые дорожные знаки и разметку по всему маршруту испытательных упражнений, которые ежегодно обновляются поставщиками.

Отметим, что, согласно статистике за 2023 год, в Специализированный сектор города Житикара на сдачу теоретического экзамена обращались 5-7 человек в месяц. Поэтому открытие автодрома не является целесообразным.

Нурлыжан АХЫМБЕКОВ, и. о. директора НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» по Костанайской области