О свалке между домами № 85 по ул. Майлина и № 92 по ул. Дзержинского, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КАЗАКОВА.

- Огромная свалка скопилась возле мусорных контейнеров, мусор переваливается через них и скапливается позади них, - рассказала она. - Боимся, что из нее выбегут крысы, так как многие соседи их уже видели.

На месте корреспонденты «НГ» увидели картонные коробки и другой мусор в углу контейнеров и за ними, но сами контейнеры уже были чистыми. Соседи пояснили, что крысы могли остаться, а свалка снова может разрастись.



Ул. Майлина, 85. Во дворе рядом с контейнерами куча мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О свалке во дворе дома № 142 по ул. Бородина сообщила Эльмира ЖАНТАСОВА.

- Мусор скопился за контейнерами в огромных количествах! - возмутилась читательница. - Рядом детская площадка, но никого это не волнует: ни ПКСК, ни «Тазалык». Обращались несколько раз.

По указанному адресу мы увидели горы мусора за мусорными бачками в нескольких метрах от детской площадки.



Ул. Бородина, 142. Во дворе за контейнерами горы картона, старая мебель и бытовые отходы / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка по ул. Дулатова, 91, о которой мы писали две недели назад, сместилась на газон. Свалка по ул. Садовой, 27 спустя две недели осталась в том же виде.

Ул. Дулатова, 91. Свалка строительного мусора сместилась на газон / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Ул. Садовая, 27. Свалку за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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