Аким Костаная Марат Жундубаев, комментируя частые отключения электричества в последнее время, сообщил, что сбои были на республиканских сетях, которые принадлежат ТОО «МРЭТ». Согласны ли вы на повышение тарифа для этого ТОО? Да. Это поможет ремонтировать оборудование и предотвращать такие аварии.

Нет. Нужно проверить всю цепочку передачи электроэнергии и найти резервы.

Нет. Энергокомпании нужно субсидировать из бюджета, не повышая нагрузку на население.

Нет. Тариф на передачу электроэнергии сразу повлияет на тариф для физических лиц.

