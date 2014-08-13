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Куда пойти с 8 по 14 августа

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

Тел.: 50-03-54, 50-06-71

 9 августа, 15.00 Открытие персональной выставки художника Олега Кускова "Город, где я"

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»

В течение месяца

Выставка исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина»

Dala Hall

ул. Хакимжановой, 9

13-14 августа,

19.00

Международная неделя моды ETHNO FASHION WEEK, 2-й сезон. Дизайнеры со всего Казахстана и стран СНГ представят свои коллекции.
13 августа - детский и подростковый показ коллекций от 7-15 лет.
14 августа - показы коллекций для аудитории от 18-60 лет

Спортафишка

Футбол. Премьер-лига. «Тобол» - «Кызылжар»

Костанай, стадион «Центральный»

11 августа, 20.00