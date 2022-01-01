По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 63 пары. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 28 лет. Самому зрелому жениху - 77 лет, невесте - 70 лет;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 68 новорожденных: 33 девочки и 35 мальчиков. Имена недели: Амелия, Арина, Виталина, Аруна, Жанель, Демид, Давид, Савелий, Азим. Самому молодому папе - 24 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 40 лет;

- умерли 45 человек: 20 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 410 вызовов, из них 1 329 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 471;

- поступило 25 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 35 человек, 31 человек доставлен в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 567 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 372 человека, из них поместили 339: 305 мужчин и 34 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- Совершено 85 выездов, в том числе: 15 - на пожары, 44 - на случаи горения, 26 - на аварийно-спасательные работы. Спасено при АСР 13 человек, из них 8 детей. При ПСР эвакуированы 19 человек, из них 3 - дети.