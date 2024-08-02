Сегодня мы беседуем с Куанышем АБДРАХМАНОВЫМ, директором Торгового дома «KAMZ AGRО», чтобы узнать больше о компании, ее результатах и планах на будущее.







- Куаныш Ерсаинович, расскажите, пожалуйста, о компании ТОО «ТД KAMZ AGRO» и ее основных направлениях деятельности.

- ТД «KAMZ AGRO» занимается поставками и обслуживанием сельскохозяйственной техники и оборудования уже более 4 лет. Мы предлагаем комплексные решения для агропромышленного комплекса, включая широкий ассортимент тракторов, комбайнов, сеялок и другого специализированного оборудования от ведущих местных и иностранных производителей. Наша цель - помочь фермерам повысить производительность и эффективность.



- Какие принципы лежат в основе работы и почему клиенты выбирают вас?

- Основной принцип - это наши отношения. Наша дружба с клиентами крепче стали. Мы не просто продаем технику и предоставляем полный спектр услуг начиная от консультаций и помощи в выборе оборудования, заканчивая его доставкой, установкой и сервисным обслуживанием. Мы стремимся быть надежным другом для наших клиентов.



- Какая техника по итогам этих лет стали хитом продаж?

- Шлейфовая борона остается у нас на первом месте, уже больше 300 КХ закрывают влагу именно нашими боронами. Несомненно, это и цепная борона. Чизельные плуги также не отстают. Их было продано более 100 штук за этот год.



- По ассортименту стоит ждать расширения?

- Мы уже работаем в этом направлении очень активно. Помимо почвообрабатывающей техники, мы предлагаем сенажные линии, посевные комплексы. Также привезли б/у жатки из США под клиентов, сейчас они на моменте дефектовки, ожидаем еще поступления комбайнов из США в середине августа. И это еще не все!



- Как компания поддерживает социальные инициативы?

- Наш торговый дом активно участвует в различных социальных проектах. Мы поддерживаем инициативы по развитию сельских территорий, участвуем в благотворительных, спортивных программах и образовательных мероприятиях. Совсем недавно, во время паводков, мы оказали посильную помощь. И не только материально, наши сотрудники вышли помогать. Мы люди простые, такие вещи не афишируем и в стороне точно никогда не останемся.



- Что бы вы хотели пожелать руководителям хозяйств и вашим клиентам?

- Желаю всем руководителям и нашим клиентам уверенности в завтрашнем дне, успехов и процветания в их нелегком труде. Мы всегда готовы поддержать вас, предложить эффективные, качественные решения для вашего бизнеса на выгодных условиях. Ждем вас в нашем торговом доме!



Костанай, пр. Назарбаева, 170, т. 8-747-095-55-59. www.kamzagro.kz

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