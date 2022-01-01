Ушел Георгий Соков - художник, оставивший заметный след в истории изобразительного искусства Костанайской области. «Время сдачи не дает. На что потратишь, то и будет…» Он же потратил его рачительно, бережно, судя по его значительному творческому наследию.

Георгий Михайлович - личность универсального дарования, широкой эрудиции, диапазон интересов которого распространялся довольно широко. Его живописные полотна - живые свидетельства необычайного охвата тем, включая историю, мифологию, театр, литературу…

Обладал художник и даром поэтического слога, хотя сам к этой своей творческой ипостаси не относился достаточно серьезно. Однако она наглядно раскрывает в дополнение к его художественной концепции глубину его философского видения. Чего стоят такие строки: «Живая плоть одной планеты: И человек, и зверь, и конь. Жизнь не дает простых ответов. Мы познаем их через боль».

Долгое время само его присутствие в картинной галерее служило стимулом, двигателем для художественной братии области. Его место оскудело. Утешает то, что он сделал все, что мог, по максимуму. Ушел в почете, уважении, признании его заслуг при жизни.

Осталась предметная осязаемая Память в его полотнах, стихах, в средствах массовой информации как живое напоминание, что прожита большая, насыщенная, полная прекрасными событиями жизнь.

Мария ЖУМАГУЛОВА, искусствовед, Алматы