О свалке во дворе дома № 89 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Алия РАХИМОВА.

- Сейчас сезон ремонтов, многие в нашем дворе обновляют квартиры, но это не повод, чтобы выносить мусор прямо возле подъезда! - возмущается она. - У нас уже примерно неделю стоят мешки с мусором напротив подъезда и прямо на тропинке, по которой так удобно пересекать двор. ПКСК не реагирует на сообщения.

На месте корреспонденты «НГ» увидели мешки со строительным мусором недалеко от спортивной площадки и на тропинке посреди двора.



Ул. Тауелсиздик, 89. Строительный мусор лежит около недели / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О второй свалке - по ул. Баймагамбетова, 185 - сообщил читатель, представившийся Муратом.

- Несколько дней подряд в торце дома лежит огромная куча картонных коробок и деревянных ящиков, - написал он. - Ощущение, что они скоро вывалятся и завалят проезд. В этом доме расположен супермаркет «Раузет». Может, это их мусор, но тогда они должны его вывозить быстрее и чаще.

По указанному адресу мы увидели гору коробок высотой с входную группу.



Ул. Баймагамбетова, 185. Торец дома завален мусором, рядом играют дети / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалки по ул. Гоголя, 115 и по ул. Победы, 60, о которых мы писали две недели назад, почти убрали. Но мелкий мусор остался.



Свалку по ул. Гоголя, 115 частично убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Свалку по ул. Победы, 60 убрали почти полностью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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