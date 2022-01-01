В 144-м туре помогаем двум мальчикам и девочке

Чтобы полностью удовлетворить три заявки, необходимо собрать большую для нашего проекта сумму - 1 645 000 тенге. Эти деньги маленьким костанайцам нужны для того, чтобы пройти курсы реабилитации, каждому свой.

Все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

К полноценной жизни



Курс реабилитации Таймаса начнется в августе / Фото Гульжан КУШЕРБАЕВОЙ

У 6-летнего Таймаса ЖУМАТОВА ДЦП и атонико-атаксический паралич тяжелой степени. Он уже участвовал в шести турах «Нужных денег». Читатели, следящие за ходом нашего благотворительного проекта, вероятно, помнят трудную историю семьи, которая никогда не обращалась за помощью в лечении ребенка, пока не случилась беда с папой Таймаса. Молодой мужчина, никогда прежде не испытывавший проблем со здоровьем, в одно утро проснулся практически инвалидом - у него разом отказали почки. Уже не первый год он живет только благодаря регулярным процедурам гемодиализа и стоит в листе ожидания на трансплантацию. Излишне говорить, что работать он не может, вся тяжесть забот о семье упала на плечи мамы мальчика Гульжан КУШЕРБАЕВОЙ.

Она не только не опустила руки после таких ударов судьбы, но и смогла стать опорой для других женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Гульжан организует приезд в Костанай высококвалифицированных реабилитологов из других городов РК и России, которые здесь, на месте, оказывают помощь детям из нашей области. Для родителей больных детей это существенная экономия, ведь не нужно тратиться на дорогу в РФ и на проживание там. Занятия проходят в зале «Таймас», о котором знают уже, наверное, все, кто в теме детской реабилитации.

Таймас тоже проходит курсы в зале своего имени, но, хотя Гульжан и хозяйка всего этого проекта, она платит за реабилитацию своего сына ровно так же, как и другие. Как и в предыдущие разы, только крайняя необходимость заставила маму Таймаса просить у нас содействия в сборе средств.

- Я снова обращаюсь за помощью в проект, - сказала Гульжан. - Вот уже 6 лет мы проходим регулярно все реабилитационные процедуры для получения новых навыков и закрепления результатов. Маленькими шагами идем вперед, но терапия требует финансово больших затрат. ЛФК, метод Медек, бассейн, массажи, эрготерапевт, остеопат стоят немалых денег. Часть необходимой суммы я собрала самостоятельно, но на 500 000 тенге прошу помощи в проекте. Пожалуйста, не проходите мимо, помогите Таймасу жить полноценной жизнью.

Если в ходе тура удастся собрать полмиллиона для Таймаса, то вкупе с тем, что удалось накопить его маме, хватит на три месяца реабилитации. В таких длительных курсах реабилитация особенно эффективна. Курс начнется в августе.

Пособие Таймаса по инвалидности - 140 000 тенге, с этих денег собрать на курсы не получится. Кроме того, в семье есть еще старшая дочь-школьница.

Карта «Каспи» 4400 4302 8263 8763 Гульжан К.

Карта привязана к номеру телефона +7-747-170-07-61.

Накапливая результаты



Жанторе надо попасть к китайским специалистам / Фото Динары ЕРГАЗИНОЙ

9-летний Жанторе ЕРКАБЫЛ тоже страдает ДЦП, у него смешанная форма с преобладанием гиперкинезов. Мальчик участвовал в трех турах нашего проекта.

Жантик, как его ласково называют дома, довольно успешно справляется с болезнью, его уже приняли в школу на домашнее обучение, он успешно окончил 1-й класс. Но впереди еще годы реабилитации. Родители возили сына в Курган, в знаменитую клинику Илизарова, там хирурги-ортопеды после обследования пришли к заключению, что никаких показаний для операции нет. В рекомендации указано, что нужны постоянные физические занятия, ЛФК, массаж и прочее. У Жанторе после всех пройденных курсов есть положительная динамика, но надо учитывать, что результаты приходят не сразу, а по накопительному принципу.

- Благодаря всем усилиям Жантика приняли в школу. Правда, он на домашнем обучении, но это тоже для нас прогресс, ведь каждый родитель, который воспитывает особенного ребенка, мечтает дать ему образование, - делится мама Жанторе Динара ЕРГАЗИНА. - Три года назад ПМПК не давала допуск к школе, но в прошлом году ему одобрили, для меня было большой радостью, что мой ребенок сможет учиться и получать знания у самых лучших учителей! Почему самых лучших? Потому что у учителей, которые учат особенных детей, особенный труд, очень нелегкий! Осенью начнется обучение во 2-м классе, но и про реабилитации нам забывать нельзя. Скоро к нам в Костанай приедут китайские специалисты, и мы очень хотим попасть к ним. Их приезд организует Гульбахыт Галихановна, которая также является мамой особенного ребенка, она открыла центр Neurolink для особенных детей. Кроме центра Neurolink, мы еще посещаем зал «Таймас», там организатор - Гульжан, мама особенного ребенка Таймаса. В эти центры приезжают самые лучшие специалисты из разных городов РК и РФ. Я еще раз хочу обратиться к вам за помощью - собрать необходимую сумму для реабилитации.

Комплекс процедур для Жанторе стоит 645 000 тенге.

Доходы семьи складываются из нестабильной зарплаты папы (это 150-200 тысяч тенге) и пособия Жанторе - 165 000 тенге. Жанторе - четвертый ребенок, но статус многодетной семьи уже сняли, так как двое детей взрослые, старшая дочь окончила колледж, пока не может найти подходящую работу (сложно устроиться без опыта). Средняя дочь - студентка. Третья дочь учится в 6-м классе общеобразовательной школы.

Карта «Каспи» 4400 4302 0590 8533 Динара Е.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-455-28-84.

После всех мучений



В сентябре Альмира должна поехать в Кызылорду / Фото Акалтын МНАЙДАРОВОЙ

12-летняя Альмира МНАЙДАРОВА впервые участвует в нашем благотворительном проекте.

Девочка поспешила появиться на свет на два месяца раньше срока и, как у многих недоношенных детей, у нее сразу обнаружились проблемы со здоровьем. Диагноз «ДЦП» Альмире поставили в возрасте одного года. Родители не стали терять времени и сразу начали обеспечивать дочери курсы массажа, электрофореза, неоднократно проходили реабилитацию в Костанае.

Старания не пропали даром, в 6 лет Альмира начала ходить. Радости родителей и самой девочки не было предела, но... врачи обнаружили у нее вывыхи тазобедренных суставов. Столичные хирурги-ортопеды твердо сказали, что без операции не обойтись.

Надо понимать, что в случае вывиха тазобедренного сустава испытания не заканчиваются после завершения операции, а только начинаются. Сначала пациент проводит длительное (до полугода) время в гипсе, причем лежать он может только в одном положении - с разведенными ногами. Для сохранения положения используются специальные ортезы, например, шина Виленского. Альмира полгода прожила с шиной Виленского после операции на один сустав, а потом полгода после операции на другой. После всего этого еще и требуются специальные занятия для разработки суставов. Так и получается, что на операционное и послеоперационное лечение вывихов тазобедренных суставов уходит не менее трех лет.

Дети, которые проходят через эти круги ада, - мученики, но они знают, ради чего терпят такие лишения. У каждого из этих детей есть самая главная мечта - ходить, бегать, играть, жить жизнью обычного ребенка. Альмира - настоящий боец. Но до победы еще далеко.

- Теперь нам нужна длительная реабилитация, - говорит мама девочки Акалтын МНАЙДАРОВА. - За эти годы, которые она была в гипсе, затем на шине Виленского, она все терпела только ради цели - научиться ходить. Все ее муки не должны пропасть даром, без реабилитации цели не добиться. Мы хотим поехать в Кызылорду к доктору Сакену Темиркулову, он поставил на ноги сотни человек. Очень надеемся на него. Но самим нам не справиться. Просим отозваться всех неравнодушных людей и заранее благодарим тех, кто откликнется.

Альмире желательно пройти сразу два курса подряд, но, зная о том, что в рамках нашего проекта такую сумму собрать проблематично, семья Мнайдаровых просит 500 000 тенге на один курс.

Доходы семьи: зарплата папы - 130 000 тенге, пособие Альмиры - 165 000 тенге. В семье есть еще 14-летний сын. Квартира в ипотеке.

Карта «Каспи» 4400 4302 2003 1774 Акалтын М.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-576-85-00.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 143-го тура