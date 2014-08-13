Астанинского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на 10 суток за использование нецензурной лексики в рамках юмористического выступления. Правильно ли это? Да. Он бранился в общественном месте, значит, и должен отвечать по закону.

Да. Давно пора подрезать языки некоторым особо разговорчивым согражданам.

Нет. Нецензурная лексика - это плохо. Но в данном случае хватило бы предупреждения.

Нет. Нецензурная лексика используется в стендап-концертах во всем мире.

