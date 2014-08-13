НашАфишка

Куда пойти с 1 по 7 августа

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»

В течение месяца

Выставка исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина»

Dala Hall

ул. Хакимжановой, 9

13-14 августа,

19.00

Международная неделя моды ETHNO FASHION WEEK, 2-й сезон. Дизайнеры со всего Казахстана и стран СНГ представят свои коллекции.
13 августа - детский и подростковый показ коллекций от 7-15 лет.
14 августа - показы коллекций для аудитории от 18-60 лет

Спортафишка

Футбол. Кубок. Лига конференций УЕФА. «Тобол» - «Санкт-Галлен» (Швейцария)

Костанай, стадион «Центральный»

1 августа, 21.00

Картинг. Чемпионат РК. 3-й этап

Костанай, «Тобол арена», парковка футбольного манежа

3-4 августа