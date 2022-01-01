По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 61 пара. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 60;

- зарегистрированы 4 развода;

- зарегистрированы 66 новорожденных: 31 девочка и 35 мальчиков. Имена недели: Златослава, Раяна, Алуа, Юанна, Вероника, Амели, Азалия, Лиана, Даяна, Зара, Алан, Муслим, Мирон, Ратмир, Леон, Алисултан, Тумар. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 40;

- умер 51 человек: 26 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 254 вызова, из них 1 338 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 452;

- поступили 18 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 18 человек, 13 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 507 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 368 человек, из них поместили 341: 315 мужчин и 26 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 74 выезда, в том числе: 12 - на пожары, 40 - на случаи горения, 22 - на аварийно-спасательные работы. Спасены при АСР 8 человек, из них 2 детей, эвакуированы 4 человека, из них 2 детей;

- в областной центр крови обратились 268 человек, 195 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- за прошедшие выходные выявлено 1 645 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 15 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.