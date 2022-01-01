Для развития малого и среднего бизнеса очень важно подтвердить свою платежеспособность перед партнёрами. В этом случае платежные гарантии от Банка ЦентрКредит – это отличный способ подтвердить свои возможности и надежность в бизнес-отношениях.

В начале своего пути или в период активного роста, предприниматели нередко сталкиваются с ситуацией нехватки средств для оплаты закупаемого товара или услуг. Например, когда индивидуальный предприниматель планирует приобрести оборудование для производства сплитерных блоков, но на момент совершения сделки у него недостаточно средств для 100% оплаты. Из-за ограниченности средств в обороте и постоянных издержек, предприниматель сможет завершить платёж только после того, как продаст первую партию изготовленных кирпичей. И вот для того, чтобы договориться с поставщиком оборудования об отсрочке гарантированного платежа, предприниматель может предоставить ему банковскую платёжную гарантию. Это значит, что даже если его предприятие не станет рентабельным и индивидуальный предприниматель не сможет погасить свой долг в срок, продавец всё равно получит свои деньги от банка, предоставившего гарантию.

Преимущества платежных гарантий

Банковские платёжные гарантии значительно упрощают коммерческую деятельность предпринимателя, помогая избегать кассовых разрывов, к примеру, при сезонных колебаниях спроса или в период крупного расширении бизнеса. Также, платежные гарантии используются для получения коммерческого кредита. Еще одним преимуществом платежных гарантий является возможность размещения их на веб-порталах госзакупок и «Самрук-Қазына». Это позволяет ИП участвовать в тендерах и закупках, требующих наличия гарантий исполнения.

Как правило, большинство банков предоставляют платежные гарантии под залог движимого или недвижимого имущества или в рамках залоговых кредитных линий. Нередко обеспечением гарантии является 100% денежное покрытие по контракту или поручительство другого юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Выгодные гарантии без залога

В отличии от гарантийных услуг других банков, главным преимуществ платежных гарантий от Банка ЦентрКредит для ИП является возможность получить их без залога. Это означает, что индивидуальный предприниматель может оформить гарантию платежа без необходимости предоставления каких-либо материальных ценностей в качестве обеспечения. Также стоит отметить, что представители индивидуального бизнеса могут оформить платежную гарантию до 20 млн тенге, эта весьма внушительная сумма позволит расширить свой бизнес без дополнительных инвестиций из оборота.

Для получения платежной гарантии без залога индивидуальный предприниматель должен открыть в Банке ЦентрКредит кредитную линию, которая будет предусматривать выпуск банковских гарантий. Затем необходимо заполнить заявку в онлайн-банкинге, подписать договор с банком при помощи ЭЦП и подтвердить гарантию на портале. Эти три простых шага по оформлению платежных гарантий станут надежным инструментом для обеспечения безопасности и стабильности бизнес-отношений между индивидуальным предпринимателем и его партнёрами.

Таким образом, ИП могут получить такие гарантии в Банке ЦентрКредит без необходимости предоставления залога и эффективно использовать их для исполнения обязательств и своего дальнейшего развития. Кроме того, с февраля 2024 года платежные гарантии без залога будут доступны также и для ТОО.

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*лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК

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