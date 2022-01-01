По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 293 вызова, из них 1 657 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 401, из них 144 - к детям;

- поступило 37 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 41 человек, из них 2 - дети;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 493 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 155 человек, из них поместили 147: 130 мужчин и 17 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 155 уголовных правонарушений, в том числе 51 кража и 53 мошенничества;

- разыскано 9 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 69 преступлений;

зарегистрировано 11 наркоправонарушений: 5 наркопроступка, 2 факта сбыта, 2 факта контрабанды и 2 факта хранения наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 35 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.