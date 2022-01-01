Президенту РК Токаеву К. К.

Наше село Тимофеевка находится в 45 км от райцентра и расположено в удобном, красивом, хорошем месте. Рядом есть лес, озера. В селе есть средняя школа и интернат для проживания детей во время учебы. Строится фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Это один из наиболее сохранившихся поселков района.

Рядом с нашим селом проходит магистральный газопровод от станции Тобол до села Аулиеколь протяженностью 130 км, с установленной в селе Аулиеколь автоматической газораспределительной станцией (АГРС) производительностью 30000 куб. м/ час, построенной в 2018 году. Находясь рядом с магистральным газопроводом, мы не можем пользоваться благами цивилизации и по старинке топим печки дровами и углем.

Жители села недовольны таким положением дел и задаются вопросом к проектировщикам этого газопровода: «Почему не учтены интересы жителей поселков, мимо которых проходит газопровод?» Ведь раньше газоснабжение производилось в городах и населенных пунктах, примыкающих к магистральному газопроводу.

Еще один больной вопрос для жителей села Тимофеевка - это реконструкция и замена водопроводных сетей протяженностью свыше 12 км, которым более 50 лет. В настоящее время проходит процедура передачи сетей водоснабжения в коммунальную собственность. И после того, как этот объект попадет в коммунальную собственность, оформления соответствующих документов акиматом Аулиекольского района будет рассмотрен вопрос по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения для села Тимофеевка, однако выделение денег на саму реконструкцию под большим вопросом.

Касым-Жомарт Кемелевич!

Мы, жители села Тимофеевка, обращаемся к Вам за помощью в решении вопросов газификации нашего села и реконструкции водопроводных сетей. Решение этих вопросов вдохнуло бы жизнь в поселок, дало бы толчок развитию малого бизнеса, индивидуального предпринимательства.

Появилась бы общественная баня, пекарня, различные мастерские, парикмахерские, теплицы, частные инкубаторы и т. д. С юга Казахстана около 30-40 семей согласны переехать в наше село при условии, что в домах будет газ и вода. Люди перестали бы уезжать из поселка в поисках работы.

Появление газа улучшило бы экологию и уменьшило бы выброс вредных веществ в атмосферу от отапливаемых дровами и углем домов, административных зданий, школы.

9 июня 2023 года с просьбой провести газ в наше село мы обратились к акиму области К. И. Аксакалову. Заявление подписал 261 житель с. Тимофеевка, оно зарегистрировано под номером ҰЖ-2023-01045753.

30 июня 2023 года из ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района» пришел ответ: «Газораспределительная станция с. Аулиеколь не предусматривает дополнительный отбор товарного газа в общем объеме 4 083 куб. м/ час для подключения с. Тимофеевка, так как объект отсутствует в утвержденном региональном перечне инвестиционных проектов по Костанайской области на 2021-2030 гг., предлагаемых для включения в Генеральную схему газификации Республики Казахстан».

27 июля.2023 года из ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» ответили, что объем газа 30 000 куб. м/ час АГРС села Аулиеколь не был рассчитан на газификацию села Тимофеевка.

Из ответов местных органов власти мы поняли, что наши вопросы могут быть разрешены только на республиканском уровне.

В Послании народу Вы сказали: «Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения».

На зимний период для жителей села нужно сначала купить дрова и уголь. Дрова затем нужно распилить, а после их расколоть и занести под навес. То же самое с углем - купить и перетаскать под навес. Весь отопительный сезон, а он в Костанайской области в среднем длится 214 дней, это больше семи месяцев, люди занимаются топкой печи, это ежедневно два раза в день надо заносить домой дрова, уголь и выносить из дома золу. К концу отопительного сезона во дворе накапливается куча золы, которую тоже надо вывезти со двора. А сколько золы вывозится со всего села, это тоже загрязнение окружающей среды. Это очень тяжелый труд для одиноких пенсионеров, живущих в селе. Газификация села избавит людей от этого тяжелого труда, облегчит им жизнь, позволит экономить финансы.

Для решения этого вопроса мы предлагаем следующие варианты:

1) Пересмотреть и включить село Тимофеевка в перечень инвестиционных проектов по Костанайской области на 2021- 2030 гг. и внести в Генеральную схему газификации Республики Казахстан.

2) Построить автоматическую газораспределительную станцию (АГРС) рядом с селом Тимофеевка и тогда решится вопрос газификации у нас, а также близлежащих поселков Москалевка, Басаман, станции и поселка Казанбасы и других населенных пунктов.

3) Или сделать модернизацию существующего АГРС села Аулиеколь для увеличения мощности объемов прокачки газа и уже из села Аулиеколь тянуть газопроводную ветку назад 45 км до поселка Тимофеевка.

Возможно, есть и другие варианты, которые могут помочь нам. Эти вопросы в компетенции АО «КазТрансГаз Аймак».

Вы также в Послании сказали: «Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему».

Мы, жители села Тимофеевка, надеемся на ощутимые перемены к лучшему в нашей жизни и просим Вашего содействия в решении вопросов газификации и реконструкции водопроводных сетей и водоснабжения села в кратчайшие сроки.

Просим Вас уделить большое внимание развитию сельской местности, ощущение заботы государства о простых жителях села нам очень важно.

Н. С. БЕКЕНАЕВ, Э. М. КУЛЫПБАЙ, Т. С. МОЛДАХМЕТОВ (всего 301 подпись), с. Тимофеевка, Аулиекольский р-н