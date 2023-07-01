Почему не хватает медпрепаратов?
В Тобыле уже второй год стало проблемой получить бесплатные лекарственные препараты «Антарис», «Глюконил», «Глиптар», «Джардинс», «Стопресс», «Индамид», «Тромбопол». Они если и поступают в аптеку при районной больнице, то не каждый месяц и в ограниченном количестве. Всем не хватает. Мой муж, диабетик, гипертоник, в августе их так и не получил. Их просто не было в аптеке в наличии.
Тамара МОРОЗОВА, г. Тобыл
Комментарий
Ситуацию прокомментировали в филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области:
«4 сентября 2023 года на основании вашего письма назначен и проведен внеплановый мониторинг в КГП «Костанайская районная больница». По данным информационной системы «ИСЛО», Морозов Михаил Николаевич неоднократно получал лекарственные средства в КГП «Костанайская районная больница». С 1 января по 1 сентября 2023 года пациент был обеспечен лекарственными средствами, в общем итоге 24 упаковки лекарственных средств было получено.
Обращение на основании проведенного внепланового мониторинга признано обоснованным в связи неполным обеспечением пациента лекарственными средствами. По записи врача-эндокринолога от 01.07.2023 пациенту назначены: «Глипта» 50 мг, «Джардинс» 10 мг, «Розулип 20 мг». Данные препараты пациент не получал. Приняты меры экономического воздействия к КГП «Костанайская районная больница».
- Расчет потребности в лекарственных средствах осуществляется на основании данных динамики заболеваемости и эпидемиологической ситуации в регионе, статистических данных по прогнозируемому количеству больных, согласно схемам лечения на основе клинических протоколов с указанием дозы (разовая, суточная, курсовая), кратность приема в сутки и длительность приема (количество дней), с учетом наименований и форм выпуска лекарственных препаратов в электронном регистре диспансерных больных и в строгом соответствии с Перечнем для обеспечения на амбулаторно-поликлиническом уровне, - пояснил директор филиала Батырбек НУРГАЛИЕВ. - Обеспечение бесплатными лекарственными средствами по вашему письму КГП «Костанайская районная больница» проходит в полном объеме. При временном отсутствии необходимых препаратов на момент обращения диспансерных пациентов налажена внутренняя логистика между медицинскими учреждениями Костанайской области.
Получена реакция и от руководства КГП «Костанайская районная больница».
- Морозов Михаил Николаевич состоит на диспансерном учете в нашей организации с 2017 года. Препараты бесплатного амбулаторного обеспечения получил 01.07.2023 по 2 упаковки на два месяца, - сообщил и. о. главного врача Николай ШЕЛУДЬКО.
Количество лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения рассчитывается исходя из количества пациентов, состоящих на диспансерном учете на момент подачи заявки, и из количества прогнозируемых пациентов, подлежащих динамическому наблюдению, согласно приказу МЗ РК от 23 октября 2020 г. № КР ДСМ-149/2020 «Об утверждении правил организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований».
Пациенты в полном объеме обеспечиваются лекарственными средствами согласно приказу МЗ РК от 5 августа 2021 г. № 75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями ( состояниями)».
От редакции
Простыми словами, недостача льготных и бесплатных препаратов иногда объясняется тем, что от момента формирования запроса поликлиникой/больницей и до поступления лекарств на диспансерный учет могут быть поставлены новые пациенты, которым выписываются те же препараты. То есть при существующей системе обеспечения препаратами не всегда возможно избежать таких ситуаций.
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