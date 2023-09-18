О свалке во дворе дома № 89 по ул. Дулатова сообщила «НГ» жительница Костаная Александра ПАНЧЕНКО. Она возмутилась тем, что мусор «ползет» на детскую площадку.

- Мусорные контейнеры у нас стоят за пределами детской площадки и выходят на заезд во двор, - рассказала читательница. - С ними вроде проблем нет, но за ними - куча коробок, которая уже выше самих контейнеров! К ним потихоньку добавляют другой мусор, и он постепенно распространяется до детской площадки.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели мусорные баки, из-за которых торчит гора картонных коробок и веток. С обратной стороны мусор действительно лежит недалеко от детской площадки.

Ул. Дулатова, 89. Мусор во дворе дома постепенно «идет» на детскую площадку / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Вот так эта гора мусора выглядит за контейнерами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

И вот так - перед контейнерами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 142/1 по пр. Аль-Фараби осталась в том же состоянии, что и две недели назад.

Пр. Аль-Фараби, 142/1. Свалку во дворе дома спустя две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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