Просим осветить проблему, связанную с незаконным строительством (по крайней мере, небезопасным, это уж точно). Жильцы обращались с письменным заявлением в УВД касательно этого строительства. Собственник участка перекрыл сервитут - второй проезд к многоэтажному жилому дому. Приводим переписку с ситуационным центром. Жильцы обращались туда в день, когда произошло обрушение стены здания, строящегося возле нашего дома по адресу ул. Шаяхметова,110, прямо на проезжую часть дороги. Фото прилагаем. Это не первое обращение. Здание не введено в эксплуатацию, рушится постоянно. Причем из-за стройки тротуара практически нет. Люди вынуждены ходить по проезжей части. В Ikomek ответили, что с хозяином строящегося здания проведена профилактическая беседа, собран первоначальный административный материал по ст. 505 КоАП. Что будет с этой стройкой?

Рамин, пользователь сайта

Ул. Шаяхметова, 108. По мнению жильцов, стройка этого офиса небезопасна для окружающих / Фото Галины КАТКОВОЙ

От редакции.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области в ответе на запрос «НГ» сообщили, что стройка законна:

- Управлением выдан талон о начале производства строительно-монтажных работ KZ92REА00247824 от 15.10.2021 по объекту: «Реконструкция офисного здания с расширением и надстройкой 5 этажа, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Академика Ш. Шаяхметова, 108», заказчиком которого является ИП Овнанян Гагик Норикович, подрядная организация ТОО «Сыл», авторский надзор ТОО «НИЦ Ecos technology», технический надзор ТОО «Astana Engineering». Имеется экспертное заключение по рабочему проекту, выданное ТОО «ТехПромЭкспертиза» ТПЭ-0003/21 от 09.10.2021 года, согласно которому проектом предусмотрена реконструкция (восстановление) 4-этажного здания офиса, демонтированного в связи с пожаром (выше отметки земли), с надстройкой пятого этажа... Здание офиса восстанавливается по ранее существующему контуру, без выхода за границы ранее существующих стен. Пристраиваемая часть здания проектируется с учетом сложившейся застройки и противопожарного разрыва до существующего соседнего здания. Ранее на основании обращения жильцов многоквартирного жилого дома № 110 по улице Шаяхметова от 01 февраля 2023 года в отношении ТОО «Сыл» проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК». В действиях ТОО нарушений не выявлено... В данный момент на основании письма ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» от 22 августа 2023 года в отношении ТОО «Сыл» по вышеуказанному объекту ведутся проверочные мероприятия, в ходе которых установлено, что собственником земельного участка является Овнанян Г. Н. на основании договора купли-продажи права на земельный участок в связи с изменением целевого назначения от 08.10.2012 года... В ходе проверки предоставлена схема расположения земельного участка с кадастровым номером 12-193011-1057, целевое назначение - для обслуживания офиса площадью 0,0617 га, участок делимый, предусмотрен сервитут для обслуживания инженерных коммуникаций... Пристройка не ухудшает продолжительность инсоляции существующего жилого дома (имеется расчет продолжительности инсоляции)... Согласно п.4.1 СП РК 3.02-142-2014 «Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» ограждения территорий проектируют с учетом требований архитектурно-планировочных заданий, выданных в установленном порядке местными градостроительными органами, а также заданий на проектирование.... Реконструкция офисного здания осуществляется согласно утвержденному рабочему проекту.

Подведем коротко итог: по оценке управления ГАСК, все на этой стройке делается в соответствии с выданными разрешениями. Ограждение стройки также признается нормальным и безопасным, точнее - соответствующим выданному АПЗ. Даже несмотря на подтвержденные факты обрушения стены рядом с тротуаром на проезжую часть улицы.