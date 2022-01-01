В 135-м туре не удалось помочь обоим участникам «Нужных денег»

Чтобы закрыть сбор по двум заявкам, нужно было собрать изначально 2 340 000, но потом сумма была подкорректирована и уменьшилась до 1 880 000 тенге. И все же такая задача оказалась непосильной для нашего проекта.

Перечисления на личные карты участников делают сами читатели «Нашей Газеты» и посетители наших соцсетей, но у нас есть резерв, который распределяется в конце тура по решению комиссии. В каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта - «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. Так в каждом туре аккумулируется сумма в 210 000 тенге, из которой можно добавлять деньги участникам при недоборе средств.

В этот раз у нас имелся еще и остаток с прошлого тура - 177 466 тенге. Кроме того, существенной добавкой стала выручка от продажи календарей «НГ» - 225 000 тенге.

Таким образом комиссии предстояло распределить между участниками сумму 612 466 тенге.

Мир звуков будет доступен

В самом конце сентября Ирине установят слуховые аппараты / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

39-летней Ирине ШИШКИНОЙ из Костаная необходима установка пары слуховых аппаратов, так как её слух катастрофически падает и женщина боится совсем оглохнуть. У Ирины дочь, страдающая ДЦП и ретинопатией недоношенных. Поэтому особенно важно всегда слышать ребенка и вовремя отреагировать, если девочке станет плохо.

В начале тура у Ирины было заключение сурдологов о 3-й степени тугоухости и предписание на аппараты Signia KIT STYLETTO 3Х стоимостью 840 000 тенге за пару. В категорию лиц, претендующих на получение бесплатных аппаратов по квоте, Ирина не входит. Поэтому пришлось обратиться за помощью в «Нужные деньги». После публикации в Инстаграм «НГ» одна из подписчиц написала, что её родственница при подобной проблеме обратилась в Центр слуха «Gesundheit» и там ей установили слуховые аппараты по более низкой цене. Ирина направилась в «Gesundheit», где ее обследовала врач аудиолог-сурдолог Наталья Вагнер и поставила уже 4 степень тугоухости, прописав аппараты PROMT SP Signia стоимостью 380 000 тенге. Так в ходе тура величина заявки уменьшилась более чем в два раза.

Но полную сумму стоимости аппаратов все же собрать не удалось. На карту Ирины поступил 31 взнос на общую сумму 76 300 тенге. Для покупки заветных аппаратов PROMT SP Signia не хватало 303 700 тенге. Комиссия решила, что если не двоим, то хотя бы одному участнику надо помочь в полном объёме. И помощь Ирине была как раз достижима. После добавления к адресным поступлениям 303 700 тенге из нашего резерва Ирина сможет в самое ближайшее время оплатить и установить необходимые аппараты.

- Я сначала расстроилась, что не хватит на аппараты, - поделилась Ирина. - Не знала, как найти выход из положения. Все деньги направлены на здоровье Вики, реабилитации, массажи и все такое прочее. Правда, не представляла, где я возьму недостающие средства. Кредит брать в нашем положении - плохой выход. И тут ваша добавка! Огромное спасибо всем, кто откликнулся, так приятно получать помощь от совсем незнакомых людей. Спасибо всем и «Нашей Газете», что выручаете нас не в первый раз.

Теперь Ирина не боится, что может пропустить зов ребенка, находясь в другой комнате. Да и по улицам ходить куда безопаснее, если слышишь окружающие звуки.

На момент публикации Ирина Шишкина ждала, когда будут готовы заказанные вкладыши, которые изготавливаются индивидуально. Октябрь она встретит уже с аппаратами.

Помощь еще актуальна

Алексею нужно собрать еще 644 000 тенге / Фото из архива Светланы ХРУСТОВСКОЙ

Алексею ХРУСТОВСКОМУ из Костаная 28 лет. Его главная цель - восстановиться поле ужасной аварии, в результате которой он потерял возможность ходить. Уже год молодой мужчина при поддержке жены борется за свое здоровье.

Какими бы суровым ни был приговор врачей, история медицины знает немало случаев, когда люди разбивают негативные прогнозы. Алексей очень хочет вновь ходить и жить полноценной жизнью. Но для этого нужны хорошие курсы реабилитации. К сожалению, лечение в Центре Валентина Дикуля в Москве совершенно недоступно для простого казахстанца. Но семья Хрустовских нашла в Астане клинику, где есть хорошие реабилитационные программы. Это частный реабилитационный центр «Нейрофит», где занимаются такими больными.

Вот только курс реабилитации там стоит 1 500 000 тенге. Само собой, молодой семье не потянуть оплату такого лечения. Но и проект «Нужные деньги» тоже не смог аккумулировать большую сумму.

Для Алексея поступило 88 взносов на общую сумму 552 382 тенге. Мы добавили все, что осталось в кассе проекта, - 308 766 тенге. Таким образом у Алексея есть 856 766 тенге. Но этого мало. Нужно еще 644 000 тенге!

- Спасибо, это существенная помощь, - сказала жена Алексея Светлана ХРУСТОВСКАЯ. - Но пока мы не накопим недостающую сумму, в «Нейрофит» не поедем. Где ее взять, я пока не представляю. Попробую взять кредит, но много мне не дадут, я ведь не работаю, оставить мужа не могу. Да и с чего отдавать кредит? Жить ведь тоже на что-то надо. Но в любом случае спасибо людям, которые не остались равнодушными к нашей беде.

Сказать, что помощь для Алексея Хрустовского ещё актуальна, это ничего не сказать. Сумма требуется очень большая. Но все же она существенно меньше полутора миллионов, ведь больше половины в рамках «Нужных денег» удалось собрать. Пожалуйста, помогите Алексею поехать на реабилитацию.

О тех, кому помогли

С Богданом БУРДАКОВЫМ наши читатели впервые познакомились в 2013 году, когда шел 13 тур «Нужных денег». Тогда мальчику, страдающему ДЦП и спастической диплегией тяжёлой степени, было 3 года. Богдан участвовал ещё в пяти турах проекта, последний раз - в 2020 году.

Сколько тяжелых операций и мучительных периодов восстановления перетерпел этот ребенок, об этом можно писать книгу. И невзирая на детский возраст, все невзгоды переносил очень стойко.

Сейчас Богдану уже 13 лет, он учится в 7-м классе. Как и прежде, учится на отлично. Учителя высоко оценивают его успехи без всяких скидок на инвалидность. У Богдана, без преувеличения, блестящий ум. Родители для своего сына делают все возможное, но жизнь подкидывает всяческие испытания, порой неожиданные. Так череду реабилитаций прервала пандемия и связанные с ней ограничения. Потом серьезно заболела мама Богдана. Сейчас вроде бы жизнь налаживается, но пока Богдан передвигается в инвалидном кресле.

- Он занимается дома, но уже не так охотно, - делится Марина БУРДАКОВА. - Врачи нас предупреждали, что с наступлением подросткового возраста дети начинают лениться. Вот и Богдан начал терять интерес. Но это временно, это пройдет. Мы не сдаемся. Зато умственной деятельностью он занимается с большим удовольствием. Много читает, в том числе на английском языке. Мечтает стать программистом. Учителя им очень довольны.

К сожалению, Бурдаковы живут в съемной квартире и не могут переделать ее под нужды Богдана. Но они мечтают, что им удастся через пару-тройку лет оформить ипотеку и обосноваться в собственном жилье, где Богдан сможет жить комфортно.

Условия проекта

«Наша газета» объявляет 136-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- Кому и на какие цели нужны средства.

- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.

- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 135-й тур