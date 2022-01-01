Благотворительный проект

Собрали много, но не всю сумму

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 135-м туре не удалось помочь обоим участникам «Нужных денег»

Чтобы закрыть сбор по двум заявкам, нужно было собрать изначально  2 340 000, но потом сумма была подкорректирована и уменьшилась до 1 880 000 тенге. И все же такая задача оказалась непосильной для нашего проекта.

Перечисления на личные карты участников делают сами читатели «Нашей Газеты» и посетители наших соцсетей, но у нас есть резерв, который распределяется в конце тура по решению комиссии. В каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта - «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. Так в каждом туре аккумулируется сумма в 210 000 тенге, из которой можно добавлять деньги участникам при недоборе средств.

В этот раз у нас имелся еще и остаток с прошлого тура - 177 466 тенге. Кроме того, существенной добавкой стала выручка от продажи календарей «НГ» - 225 000 тенге.

Таким образом комиссии предстояло распределить между участниками сумму 612 466 тенге.

Мир звуков будет доступен

В самом конце сентября Ирине установят слуховые аппараты / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

39-летней Ирине ШИШКИНОЙ из Костаная необходима установка пары слуховых аппаратов, так как её слух катастрофически падает и женщина боится совсем оглохнуть. У Ирины дочь, страдающая ДЦП и ретинопатией недоношенных. Поэтому особенно важно всегда слышать ребенка и вовремя отреагировать, если девочке станет плохо.

В начале тура у Ирины было заключение сурдологов о 3-й степени тугоухости и предписание на аппараты Signia KIT STYLETTO 3Х стоимостью 840 000 тенге за пару. В категорию лиц, претендующих на получение бесплатных аппаратов по квоте, Ирина не входит. Поэтому пришлось обратиться за помощью в «Нужные деньги». После публикации в Инстаграм «НГ» одна из подписчиц написала, что её родственница при подобной проблеме обратилась в Центр слуха «Gesundheit» и там ей установили слуховые аппараты по более низкой цене. Ирина направилась в «Gesundheit», где ее обследовала врач аудиолог-сурдолог Наталья Вагнер и поставила уже 4 степень тугоухости, прописав аппараты PROMT SP Signia стоимостью 380 000 тенге. Так в ходе тура величина заявки уменьшилась более чем в два раза.

Но полную сумму стоимости аппаратов все же собрать не удалось. На карту Ирины поступил 31 взнос на общую сумму 76 300 тенге. Для покупки заветных аппаратов PROMT SP Signia не хватало 303 700 тенге. Комиссия решила, что если не двоим, то хотя бы одному участнику надо помочь в полном объёме. И помощь Ирине была как раз достижима. После добавления к адресным поступлениям 303 700 тенге из нашего резерва Ирина сможет в самое ближайшее время оплатить и установить необходимые аппараты.

- Я сначала расстроилась, что не хватит на аппараты, - поделилась Ирина. - Не знала, как найти выход из положения. Все деньги направлены на здоровье Вики,  реабилитации, массажи и все такое прочее. Правда, не представляла, где я возьму недостающие средства. Кредит брать в нашем положении - плохой выход. И тут ваша добавка! Огромное спасибо всем, кто откликнулся, так  приятно получать помощь от совсем незнакомых людей. Спасибо всем и «Нашей Газете», что выручаете нас не в первый раз.

Теперь Ирина не боится, что может пропустить зов ребенка, находясь в другой комнате. Да и по улицам ходить куда безопаснее, если слышишь окружающие звуки.

На момент публикации Ирина Шишкина ждала, когда будут готовы заказанные  вкладыши, которые изготавливаются индивидуально. Октябрь она встретит уже с аппаратами.

Помощь еще актуальна

Алексею нужно собрать еще 644 000 тенге / Фото из архива Светланы ХРУСТОВСКОЙ

Алексею ХРУСТОВСКОМУ из Костаная 28 лет. Его главная цель - восстановиться поле ужасной аварии, в результате которой он потерял возможность ходить. Уже год молодой мужчина при поддержке жены борется за свое здоровье.

Какими бы суровым ни был приговор врачей, история медицины знает немало случаев, когда люди разбивают негативные прогнозы. Алексей очень хочет вновь ходить и жить полноценной жизнью. Но для этого нужны хорошие курсы реабилитации. К сожалению, лечение в Центре Валентина Дикуля в Москве совершенно недоступно для простого казахстанца. Но семья Хрустовских нашла в Астане клинику, где есть хорошие реабилитационные программы. Это частный реабилитационный центр «Нейрофит», где занимаются такими больными.

Вот только курс реабилитации там стоит 1 500 000 тенге. Само собой, молодой семье не потянуть оплату такого лечения. Но и проект «Нужные деньги» тоже не смог аккумулировать большую сумму.

Для Алексея поступило 88 взносов на общую сумму 552 382 тенге. Мы добавили все, что осталось в кассе проекта, - 308 766 тенге. Таким образом у Алексея есть 856 766 тенге. Но этого мало. Нужно еще 644 000 тенге!

- Спасибо, это существенная помощь, - сказала жена Алексея Светлана ХРУСТОВСКАЯ. - Но пока мы не накопим недостающую сумму, в «Нейрофит» не поедем. Где ее взять, я пока не представляю. Попробую взять кредит, но много мне не дадут, я ведь не работаю, оставить мужа не могу. Да и с чего отдавать кредит? Жить ведь тоже на что-то надо. Но в любом случае спасибо людям, которые не остались равнодушными к нашей беде.

Сказать, что помощь для Алексея Хрустовского ещё актуальна,  это ничего не сказать. Сумма требуется очень большая. Но все же она существенно меньше полутора миллионов, ведь больше половины в рамках «Нужных денег» удалось собрать. Пожалуйста, помогите Алексею поехать на реабилитацию.

О тех, кому помогли

С Богданом БУРДАКОВЫМ наши читатели впервые познакомились в 2013 году, когда шел 13 тур «Нужных денег». Тогда мальчику, страдающему ДЦП и спастической диплегией тяжёлой степени, было 3 года. Богдан участвовал ещё в пяти турах проекта, последний раз - в 2020 году.

Сколько тяжелых операций и мучительных периодов восстановления перетерпел этот ребенок, об этом можно писать книгу. И невзирая на детский возраст, все невзгоды переносил очень стойко.

Сейчас Богдану уже 13 лет, он учится в 7-м классе. Как и прежде, учится на отлично. Учителя высоко оценивают его успехи без всяких скидок на инвалидность. У Богдана, без преувеличения, блестящий ум. Родители для своего сына делают все возможное, но жизнь подкидывает всяческие испытания, порой неожиданные. Так череду реабилитаций прервала пандемия и связанные с ней ограничения. Потом серьезно заболела мама Богдана. Сейчас вроде бы жизнь налаживается, но пока Богдан передвигается в инвалидном кресле.

- Он занимается дома, но уже не так охотно, - делится Марина БУРДАКОВА. - Врачи нас предупреждали, что с наступлением подросткового возраста дети начинают лениться. Вот и Богдан начал терять интерес. Но это временно, это пройдет. Мы не сдаемся. Зато умственной деятельностью он занимается с большим удовольствием. Много читает, в том числе на английском языке. Мечтает стать программистом. Учителя им очень довольны.

К сожалению, Бурдаковы живут в съемной квартире и не могут переделать ее под нужды Богдана. Но они мечтают, что им удастся через пару-тройку лет оформить ипотеку и обосноваться в собственном жилье, где Богдан сможет жить комфортно.

Условия проекта

«Наша газета» объявляет 136-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- Кому и на какие цели нужны средства.

- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.

- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 135-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

генеральный спонсор такси «Народное»

на усмотрение комиссии (Ирине Шишкиной)

50 000

Евгений

на усмотрение комиссии (Алексею Хрустовскому)

25 000

Дмитрий

на усмотрение комиссии (Алексею Хрустовскому)

25 000

Талгат

на усмотрение комиссии (Алексею Хрустовскому)

10 000

Баба Маша

на усмотрение комиссии (Алексею Хрустовскому)

225 000

выручка от продажи календарей «НГ»

на усмотрение комиссии (203 700 - Ирине Шишкиной, 21 300 - Алексею Хрустовскому)

177 466

остаток с прошлого тура

на усмотрение комиссии (Алексею Хрустовскому)

Поступления на карты участников: 552 382 + 76 300 = 628 682

1 000

Айша

Алексею Хрустовскому

36 000

Данияр

Алексею Хрустовскому

5 000

Михаил

Алексею Хрустовскому

5 000

Яна

Алексею Хрустовскому

200

Ботакоз

Алексею Хрустовскому

4 040

Татьяна

Алексею Хрустовскому

3 000

Андрей

Алексею Хрустовскому

1 000

Оксана

Алексею Хрустовскому

100 000

Анна

Алексею Хрустовскому

1 000

Alena

Алексею Хрустовскому

10 000

Аслан

Алексею Хрустовскому

700

Антон

Алексею Хрустовскому

2 000

Темирлан

Алексею Хрустовскому

450

Антон

Алексею Хрустовскому

800

Айнур

Алексею Хрустовскому

40 000

Тимур

Алексею Хрустовскому

2 000

Татьяна

Алексею Хрустовскому

1 000

Viacheslav

Алексею Хрустовскому

1 000

Ольга

Алексею Хрустовскому

50 000

Арман

Алексею Хрустовскому

20 000

Байназар

Алексею Хрустовскому

5 000

Анна

Алексею Хрустовскому

1 000

Дархан

Алексею Хрустовскому

2 000

Лариса

Алексею Хрустовскому

1 000

Sergei

Алексею Хрустовскому

1 000

Саламат

Алексею Хрустовскому

1 900

Елена

Алексею Хрустовскому

5 000

Азамат

Алексею Хрустовскому

1 000

Максим

Алексею Хрустовскому

10 000

Сергей

Алексею Хрустовскому

8 000

Кайрат

Алексею Хрустовскому

100 000

Альберт

Алексею Хрустовскому

10 000

Олег

Алексею Хрустовскому

5 000

Виталий

Алексею Хрустовскому

1 000

Маржанкуль

Алексею Хрустовскому

2 000

Юрий

Алексею Хрустовскому

2 000

Оксана

Алексею Хрустовскому

1 000

Юлия

Алексею Хрустовскому

1 000

Дарья

Алексею Хрустовскому

2 000

С карты другого банка

Алексею Хрустовскому

1 000

Ирина

Алексею Хрустовскому

3 000

Татьяна

Алексею Хрустовскому

500

Евгений

Алексею Хрустовскому

1 000

Жаинара

Алексею Хрустовскому

500

Кульзепа

Алексею Хрустовскому

1 000

Лаура

Алексею Хрустовскому

2 000

Вероника

Алексею Хрустовскому

1 500

Галина

Алексею Хрустовскому

500

Александр

Алексею Хрустовскому

1 000

Гульнара

Алексею Хрустовскому

2 500

Наталья

Алексею Хрустовскому

150

Валерий

Алексею Хрустовскому

1 000

Карлыгаш

Алексею Хрустовскому

3 000

Анна

Алексею Хрустовскому

10 000

Алексей

Алексею Хрустовскому

2 000

Сергей

Алексею Хрустовскому

2 000

Оксана

Алексею Хрустовскому

1 000

Роман

Алексею Хрустовскому

5 000

С карты другого банка

Алексею Хрустовскому

5 000

Салтанат

Алексею Хрустовскому

1 836

Евгений

Алексею Хрустовскому

10 000

Владимир

Алексею Хрустовскому

1 000

Марина

Алексею Хрустовскому

1 674

Аскар

Алексею Хрустовскому

1 000

Анастасия

Алексею Хрустовскому

1 000

Наталья

Алексею Хрустовскому

1 000

Калима

Алексею Хрустовскому

1 000

Маржан

Алексею Хрустовскому

1 000

С карты другого банка

Алексею Хрустовскому

1 000

Нина

Алексею Хрустовскому

1 000

Кристина

Алексею Хрустовскому

5 000

Марк

Алексею Хрустовскому

2 500

Екатерина

Алексею Хрустовскому

132

Елена

Алексею Хрустовскому

3 000

Татьяна

Алексею Хрустовскому

1 000

Светлана

Алексею Хрустовскому

5 000

Денис

Алексею Хрустовскому

3 000

Екатерина

Алексею Хрустовскому

2 000

Анастасия

Алексею Хрустовскому

10 000

Екатерина

Алексею Хрустовскому

2 000

Владимир

Алексею Хрустовскому

300

Ернар

Алексею Хрустовскому

2 000

Светлана

Алексею Хрустовскому

5 000

Александр

Алексею Хрустовскому

200

Айша

Алексею Хрустовскому

500

Яна

Алексею Хрустовскому

500

Айман

Алексею Хрустовскому

1 000

Максим

Алексею Хрустовскому

1 000

Максим

Ирине Шишкиной

200

Айша

Ирине Шишкиной

10 000

Владимир

Ирине Шишкиной

5 000

С карты другого банка

Ирине Шишкиной

1 000

Роман

Ирине Шишкиной

5 000

Виталий

Ирине Шишкиной

5 000

Олег

Ирине Шишкиной

300

Даулетхан

Ирине Шишкиной

2 000

Оксана

Ирине Шишкиной

500

Айнур

Ирине Шишкиной

800

Надежда

Ирине Шишкиной

2 000

Ксения

Ирине Шишкиной

2 000

Гульнара

Ирине Шишкиной

2 000

Татьяна

Ирине Шишкиной

1 000

Татьяна

Ирине Шишкиной

2 000

Татьяна

Ирине Шишкиной

500

Наталья

Ирине Шишкиной

3 000

Айсулу

Ирине Шишкиной

1 000

Нина

Ирине Шишкиной

2 000

Ксения

Ирине Шишкиной

500

Ирина

Ирине Шишкиной

10 000

Азамат

Ирине Шишкиной

2 000

Бауржан

Ирине Шишкиной

5 000

Олег

Ирине Шишкиной

1 000

Ансар

Ирине Шишкиной

1 000

Виталий

Ирине Шишкиной

1 500

Валерий

Ирине Шишкиной

1 000

Сергей

Ирине Шишкиной

1 000

Юлия

Ирине Шишкиной

2 000

Лилия

Ирине Шишкиной

5 000

Яна

Ирине Шишкиной

ИТОГО: 1 241 148 тенге