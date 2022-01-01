Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 9 - просто кошка и ее хозяин Арсений СТАКАНОВ

Кошка сама пришла в новый дом и не прогадала / Фото Арсения СТАКАНОВА

Арсений Стаканов прекрасным языком написал трогательную историю обретения своей питомицы, как говоится, ни убавить, ни прибавить. Публикуем его письмо без каких-либо правок.

- В 2016 году у нас появился красивейший черный кот с белой манишкой, носочками и торчащими во все стороны усами. Он никогда не был на улице за исключением случая, который произошел на 4 месяце его жизни: он упал с балкона 8 этажа поздней ночью. Но это не мешало коту потом мяукать на голубей каждое утро с подоконника на кухне и запрыгивать на балконную створку, сидеть там, ожидая, что кто-то поможет ему слезть.

Я никогда не встречал у кошек такого осмысленного взгляда. Всегда при общении с ним казалось, что в разговоре вы участвуете вдвоем: ты рассказываешь, а он слушает и отвечает, шевеля усами или меняясь в мордашке. Очень любил фотографироваться, всегда позировал. Знакомые, даже равнодушные к животным, видя его фотографии, неподдельно умилялись. Красавчик, каких поискать, а ещё умнейшее животное.

Яндекс был настоящим другом, без всяких условностей / Фото Арсения СТАКАНОВА

Его звали Яндекс. Он умер по злой иронии в международный день кошек, 1 марта. Сгорел буквально за день. Его испугало горящее на сковородке масло, затем он лег поближе к батарее. В ветклинике сказали, что нужно сделать рентген, но уже поздно, работать будет только завтра. До процедуры Яндекс не дожил. Скорее всего, на его смерть повлияло падение с балкона в детстве, но этого мы уже не узнаем точно. Он был мне настоящим другом, без всяких условностей, что я человек, а он кот. Вы будете смеяться, но помочь пережить наше расставание мне помогла серия «Губки Боба», в которой домашняя улитка Гэри главного героя уходит из дома. Я был рад за Губку, потому что Гэри в итоге вернулся к нему. До сих пор я периодически встречаю черных котов с белой манишкой и носочками и считаю, что это Яндекс наблюдает за мной.

Через месяц после его смерти, 7 апреля 2020 года, в Костанае случилась страшная буря: выросли гигантские сугробы, по всему городу отключилось электричество, валились деревья… В общем, апокалипсис. В тот же день в нашем подъезде появилась сибирская кошка. Вначале она просто сидела на первом этаже под лестницей. 40 дней со смерти Яндекса практически совпали с его днем рождения – 9 апреля. Я считал, что в этот день необходимо почтить память друга, поэтому попросил маму покормить кошек в округе. В подъезде она встретила эту сибирскую кошку, выдавила корм из пакетика и пошла домой. Кошка увязалась следом и запросто вошла в квартиру, а затем растянулась в солнечном прямоугольнике на кухне, по-настоящему греясь впервые за несколько дней.

Было очевидно, что кошка домашняя, но либо из совершенно другого района, либо хозяевам было все равно на нее. Мы сразу заметили, что она плохо себя чувствует. В ветклинике сказали, что ей уже больше 7 лет и недавно с ней случилось что-то, что вызвало внутреннее кровотечение – ударилась или подралась с другими животными, непонятно. В любом случае шансов очень мало, тем более, что она уже старушка. Нам сказали: «У нее очень низкие тромбоциты. Выбирайте: вы можете оставить нам ее на усыпление, или колоть уколы, но это лишь ненадолго продлит ей жизнь, может быть, на неделю».

Каждый день мы стали колоть ей подкожно болезненные уколы. Постепенно кошка стала приходить в себя. Через несколько недель на повторных анализах все показатели были в норме. Мы не успели спасти Яндекса, но зато помогли нашей кошечке.

Стрижка выявила большой шрам на боку новой питомицы / Фото Арсения СТАКАНОВА

Имени ей так и не дали. Она осталась просто кошкой. Кошка до сих пор здорова. После первого посещения грумера выяснилось, что у нее огромный шрам на правом боку. Она так и не призналась откуда. Стричься она, на удивление, любит. У нее черепаховый окрас и зеленые глаза. Она очень любвеобильна и приветлива, ей ничего не стоит запрыгнуть на колени новому знакомому. При этом в ее зеленоглазом взгляде много мудрости. Она пережила что-то серьезное, но, к сожалению, обыкновенное для большинства животных, вынужденно оказавшихся на улице. Надеюсь, она счастлива!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 9 сибирскую кошку и ее хозяина Арсения Стаканова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 23 сентября, до 11.00 воскресенья, 24 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 21 сентября, до 10.00 понедельника, 25 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 8 кошки Арьи и её хозяйки Оксаны Шемшелевой поступило 154 голоса и 21 купон.