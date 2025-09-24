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Куда пойти с 21 по 28 сентября

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

23 сентября,

12.00

«Үлпілдек Винни», А. Милн, сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на казахском языке

23 сентября,

14.00, 16.00

«Винни Пух», А. Милн, сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на русском языке

24 сентября,

12.00

«Маша мен аю», сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на казахском языке

24 сентября,

14.00, 16.00

«Маша и Медведь», сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на русском языке

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

21 сентября,

10.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

22 сентября,

18.30

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

24 сентября,

17.00

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

20 сентября,

18.30

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной

22 сентября, 15.00

 "Искусство в копиях. Отражение мастерства" - выставка работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28,

WhatsApp +77057467354

27 сентября,

19.00

«Главная роль», Л. Зорин, комедия-буфф. Гастроли московских актеров. В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова

28-29 сентября,

20.00

Сольный Stand Up концерт Айны Мусиной. 18+

 

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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Жетысу»

Костанай, стадион «Центральный»

24 сентября, 18.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Номад»

Рудный, ЛД «Горняк Арена»

24-25 сентября. 19.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Рахмет»

Рудный, СК «Аят-Арена»

24-25 сентября