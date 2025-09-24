Полиция намерена установить в Костанае 1000 видеокамер, чтобы ловить распространителей рекламы синтетических наркотиков. Будете ли вы помогать стражам порядка в этой борьбе? Да. Я буду регулярно сообщать в полицию, что увидел такую рекламу на стенах.

Да. Я куплю баллончик с краской и буду регулярно закрашивать такую рекламу.

Нет. Бороться с наркобизнесом должны полицейские, они за это зарплату получают.

Нет. Пока не введут более жесткое наказание, бороться с этим злом бесполезно.

