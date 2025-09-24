Куда пойти с 21 по 28 сентября
Потехе - час
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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23 сентября,
12.00
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«Үлпілдек Винни», А. Милн, сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на казахском языке
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23 сентября,
14.00, 16.00
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«Винни Пух», А. Милн, сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на русском языке
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24 сентября,
12.00
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«Маша мен аю», сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на казахском языке
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24 сентября,
14.00, 16.00
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«Маша и Медведь», сказка. Гастроли театра кукол г. Шымкента. Спектакль на русском языке
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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21 сентября,
10.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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22 сентября,
18.30
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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24 сентября,
17.00
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«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
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20 сентября,
18.30
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«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной
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22 сентября, 15.00
|"Искусство в копиях. Отражение мастерства" - выставка работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28,
WhatsApp +77057467354
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27 сентября,
19.00
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«Главная роль», Л. Зорин, комедия-буфф. Гастроли московских актеров. В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова
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28-29 сентября,
20.00
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Сольный Stand Up концерт Айны Мусиной. 18+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Жетысу»
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Костанай, стадион «Центральный»
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24 сентября, 18.00
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Номад»
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Рудный, ЛД «Горняк Арена»
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24-25 сентября. 19.00
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Рахмет»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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24-25 сентября
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