Лестницу на остановке «Школа милиции» уже отремонтировали / Фото читательницы

В Костанае на проспекте Абая делают новые остановки и устанавливают бордюры. Но те, кто это делает, не замечают, что подъем к новой остановке серьезно поврежден, там, на лестнице, выбита брусчатка. Это подъем на остановку «Школа милиции», если ехать в сторону города. Все ходят мимо этого провала и молчат. Обращалась в службу 109, там сказали, что отдел ЖКХ в следующем году сделает. Как так? Снегом присыплет - сколько сломанных ног будет!

Людмила ИВАНОВА, Костанай

Комментарий.

- На ваше обращение от 25 августа по вопросу ремонта лестничного подъема на остановке «Школа милиции» сообщаем, что подъем на вышеуказанном участке восстановлен, - ответил «НГ» на запрос специалист отдела ЖКХ Кайратулы АЛТЫНБЕК.

Сделано все было очень оперативно, поэтому «НГ» попросила автора обращения оценить качество работы. Нам прислали фото и подтверждение того, что лестничный подъем приведен в полный порядок.