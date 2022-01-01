Наступила осень, и в этом году опять дороги будут затоплены дождями по колено. Те немногочисленные ливневки, которые есть в Костанае, пребывают в плачевном состоянии. Поэтому вопросы напрашиваются сами собой. Хочется узнать, когда их приведут в порядок и кто за это отвечает? Особенно меня интересует ливневка возле магазина «Орбита» по ул. Дзержинского.

Татьяна СТЕПАНЮК, Костанай

Комментарий

Заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Дияр АЙЖАРОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что очисткой ливневой канализации заняты четыре подрядчика. Южную часть города обслуживает ТОО «АБЗ плюс», восточную - ТОО «Конгломерат KZ», западную и центральную - ТОО «Капитал групп Союз», северную - ТОО «ДК Максат».

- Общая протяженность ливневой канализации - 96 км, - сообщил Айжаров. - В городе есть пять гидротехнических сооружений. Вместе с тем в 2023 году ГКП «Костанай-Су» планируется произвести ремонт ливневых систем на общую сумму 100 млн тенге по следующим участкам улиц: 7 микрорайон, 13, ул. Спортивная, 29, микрорайон Береке, 52, ул. Белинского - Достык, ЖК Жулдыз, 51, 67, микрорайон Береке между кварталами 64 и 65, ул. Гашека возле ресторана «Palazzo», ул. Арыстанбекова - Волынова, ПЧСТР и другие.

Для предотвращения подтопления жилых домов и отдельных земельных участков предусмотрено 10 единиц техники и 15 мотопомп.