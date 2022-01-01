Это богатейшая земля не только Костанайской области, а всего Казахстана, это - Житикаринский район, он славится асбестом, большие запасы золота и редкоземельных металлов. Я бы хотел написать о том, что тридцать лет нашу страну грабили, продавали, и это продолжается по сей день. В какую сторону ни поедешь, кругом глубокие карьеры и миллион тонн отвалов, которые негативно влияют на экологию района, никто не думает о рекультивации этих карьеров.

Вообще, кто может сказать, сколько золота из региона вывозится? Ведь по Конституции Казахстана земля, недры принадлежат народу или это только на бумаге? Пора прекратить это хищническое разграбление, пора национализировать, неужели добыча золота для государства не выгодна? Почему какие-то посторонние люди в виде инвесторов заходят в районы и увозят наше богатство? Что останется нашим внукам и правнукам - изрытая сельскохозяйственная земля и отвалы? Сколько можно грабить страну? Для чего существуют президент, парламент, правительство?

Недавно был на общественных слушаниях в одном из поселков района, и что вы думаете, так называемые инвесторы приехали уже со всеми подписанными документами и лицензией на разработку по добыче золота. Собрались пять-семь человек, эти же люди подписали протокол на согласие.

До 2030 года, пока будет Токаев президентом, от Казахстана ничего не останется. С 2019 года только обещания, ничего не меняется, нет нормальной экономической политики.

Вообще наш район сельскохозяйственный, из 14 совхозов осталось меньше половины, в некоторых поселках (бывшие совхозы) остается по 10-20 семей. Сельское хозяйство брошено на самовыживание. У нас зона рискованного земледелия. Я живу здесь и не понимаю, как выживают крестьяне при такой дороговизне ГСМ, запчастей, протравителей. Я не помню, чтобы назначили нормального министра сельского хозяйства. В 90-е годы приехал министр в нашу область и крестьян собрал в п. Заречный (опытная станция), я запамятовал фамилию, так он не мог отличить ячмень от пшеницы. Что хорошего ждать от таких министров? А в 80-е годы в районе было 65-70 тысяч коров, 55-60 тысяч овец, 15-20 тысяч свиней, 30-40 тысяч лошадей, не считая частного сектора.

Сейчас министры стараются завозить скот из-за бугра за бешеные деньги, французский, английский, американский скот. А где наши казахские белоголовые, аулиекольские, московские, чем они хуже? Видимо, берут импортный скот, чтобы руки согреть.

Хотел бы задать соответствующим органам вопрос - когда кончится этот грабеж на золотых месторождениях? Если недра принадлежат народу, пусть делятся с народом Житикаринского района. Газ и нефть кончают, теперь взялись за месторождения золота, народ молчать уже не будет, прошли и проходят те времена, народ просыпается.

Серик ИДЕЛЬБАЕВ, Житикара