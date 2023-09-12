О свалке во дворе дома № 130 по пр. Аль-Фараби сообщил «НГ» житель Костаная Михаил СИВУХИН. Он отметил - на 5 домов в их дворе всего два контейнера.

- Контейнеры расположены рядом с гаражами, мусор лежит тут же, - пояснил Михаил. - В десяти метрах от контейнеров давно живут бомжи, которые тоже заваливают место своего обитания мусором.

Пр. Аль-Фараби, 130. Во дворе всего два контейнера. По мнению жителей, этого недостаточно / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспондент «НГ» увидел два контейнера, рядом с которыми лежит мусор. Напротив них - другая куча мусора, в которой копошился человек без определенного места жительства.

Недалеко от контейнеров обитают бомжи / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик, о которой «НГ» писала две недели назад, частично убрали. Завалы рядом с ограждением вывезли, но недалеко от мусорных баков все так же лежит мусор.

Ул. Тауелсиздик, 117. Свалку во дворе дома за две недели частично убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте незаконные свалки на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz.