Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 тенге (г. Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 8 - кот Нео и его хозяйка Оксана ШЕМШЕЛЕВА.

Малолетний разбойник превравратился в такого красавчика / Фото Оксаны ШЕМШЕЛЕВОЙ

Один из питомцев Оксаны Шемшелевой, кот Кузьма, был участником нашего конкурса под № 2. Теперь пришел черед другого хвостика, спасенного Оксаной.

Напомним, Кузя обрел свое счастье в семье Шемшелевых в 2016 году. А в августе 2020-го их нашел Нео. Оксана настаивает именно на такой формулировке. Он их нашел, а не они его.

Вытянутая мордочка с раскосыми глазами придавала котенку инопланетный вид / Фото Оксаны ШЕМШЕЛЕВОЙ

- Знакомство произошло неожиданно, мы гуляли с собакой, и из кустов к нам вышел котенок месяцев четырех, - рассказывает Оксана. - Внешний вид его был очень интересный: худая морда, длинный нос и раскосые глаза. Был похож на аватара и очень громко мяукал. Он был, как инопланетянин, который неожиданно сюда телепортировался. Мой муж пошутил: «Его с пальмы сбили». Собаку котенок совершенно не боялся и был очень уверен в себе. Он сразу мне запал в душу… Но дома уже два кота и собака - полный комплект, пугающий всех знакомых.

Поэтому сразу взять котенка домой супруги не решились. Но и долго не раздумывали.

- Немного поколебавшись, посовещавшись с мамой, пошли его искать, - продолжает Оксана. - Твердо решили, что пристроим его, у себя не оставим! Нашли спящим под машиной, забрали домой, разместили на балконе. Спал он странно - как страус, сидя и поджав голову внутрь. Ну что сказать - инопланетянин! Он сразу заявил о себе громким плачем, которым привлекал всех наших домочадцев.

Итак, котейка был спасен, далее по плану требовалось найти ему добрые руки. И объявление о пристройстве котика дали. Но довольно быстро его пришлось убрать. Причина крылась в характере котика, точнее - его нраве.

В глазах Нео иногда еще проскакивают искры бесшабашности / Фото Оксаны ШЕМШЕЛЕВОЙ

- Мы поняли, что отдавать котенка нельзя, его выкинут, - призналась Оксана. - Долго держать на балконе не смогли, так как он очень хотел выйти и жить в квартире. Сразу хочу сказать, ни котов, ни собаку он не боялся - боялись они его. Это был первый такой котенок в нашей жизни - «Адский кот». В плане еды он был просто дикий - сметал все на своем пути. Он вгрызался в булку хлеба зубами и когтями, забирал и прятался с ней под диваном, издавал оттуда страшные звуки. Нельзя было ни на минуту оставлять продукты без присмотра. Грабитель на ходу запрыгивал на стол, хватал сало, мясо кусками и убегал. Забрать у него что-то было невозможно без травм. Он таскал сырую картошку и хрумкал ее с жадностью за батареей. Последней каплей, после которой мама мне сказала: «Выбирай - или он, или я», было то, что Нео прокусил маме палец, когда она пила чай с пирожным. Но со временем мы научились с ним жить, все убирали, не оставляли без присмотра продукты, закрывали всех животных в коридоре, когда уходили из дома. Вот такой был характер, никто другой его бы терпеть не стал.

Как сказала Оксана, на приручение и перевоспитание малолетнего дебошира и ворюги ушло 7-8 месяцев. Назвали его Нео, как героя фильма «Матрица», хотя кинематографический Нео обладал более мягким характером.

Любовь, ласка и терпение творят чудеса. Оксана и ее супруг и не думали выдворить разбойника на улицу из-за его выходок. Благодаря этим прекрасным людям в конце концов он стал ласковым котиком с милыми причудами в поведении, это уже совсем не тот разбойник, которого Шемшелевы из жалости впустили в свой дом и в свои сердца.

- Подпольная кличка у него «Неочкин», - рассказывает Оксана. - Он ненавидит быть один, ему необходим человек, он очень скучает и психует, хулиганит, когда мы надолго уходим из дома. Любит свежие огурчики, перец и картошку. Что-то дома пропало - спроси у Нео. Ворует разные мелкие предметы, инструменты и еду, затем прячет их у себя в будке (у котов есть свой домик и полки). Нео очень настырный и никогда не обижается. Когда что-то натворит, его можно наказать и отправить в будку. У него бывают приступы «бешенства», когда он грызет коробки, скидывает все с полок, бегает и даже сносит «голову» светильнику на стенке. Но жизнь без него я сейчас не представляю, его невозможно не любить. Он очаровывает всех, кто приходит в гости, хотя он далеко не красавец. Нам с ним повезло. Не сразу конечно, но повезло!

История Оксаны и Нео показывает, что не надо бояться помогать отъявленным хулиганам. С ними тоже можно найти общий язык, и они тоже делают жизнь радостнее.

Нео - хулиган, которого невозможно не любить / Фото Оксаны ШЕМШЕЛЕВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 8 кота Нео и его хозяйку Оксану Шемшелеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 16 сентября, до 11.00 воскресенья, 17 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 14 сентября, до 10.00 понедельника, 18 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 7 кошки Арьи и ее хозяйки Инны Джабраиловой поступило 129 голоса.